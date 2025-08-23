La Capital | Ovación | Torneo Regional del Litoral

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

Con partidos muy parejos, se cerró la 13ª fecha del Top 9 del TRL, el certamen en el que está en juego la Copa Banco Macro.

Pablo Mihal

Pablo Mihal

23 de agosto 2025 · 21:29hs
Ramiro Picotto

Celina Mutti Lovera

Ramiro Picotto, aportó su calidad a la hora de usar el pie. Gimnasia ganó en el parque Independencia un partido durísmo y da pelea para entrar a las semifinales del TRL.

La 13ª fecha del Top 9 del Torneo Regional del Litoral (TRL), donde está en juego la Copa Banco Macro, tuvo distintos matices para los equipos rosarinos. Pero si algo tuvo de atrapante la jornada, fue la paridad exibida por los equipos en los distintos partidos.

Un claro ejemplo se dio en el parque Independencia. En la Bombonera mens sana, GER tuvo en Santa Fe Rugby a un duro rival que le complicó las cosas, tanto que recién pudo definir a su favor en los minutos finales, cuando aceleró a fondo y con los tries de Morales y Villegas pudo decretar el triunfo auriazul por 35-26. A cinco fechas para el cierre clasificatorio, que se pone cada vez más filoso, los auriazules dan pelea.

Algo similar le pasó a Old Resian con el Jockey Club de Venado Tuerto en el Grantfield. Promediando el segundo tiempo el local se imponía por un ajustado 14-13 al conjunto venadense y en el tramo decisivo el Tricolor de Fisherton logró sacar una diferencia para quedarse con la victoria por 29-25 que vuelve a ponerlo en una posición expectante.

De hecho se ubica en el sexto lugar con 30 puntos y con un partido menos, siendo que quienes están delante son GER (33)y Santa Fe Rugby (32), equipo que en la 14ª jornada tiene fecha libre.

Duendes, en tanto, en el barrio Las Delicias, se impuso sin problemas a Crai 31-14. El conjunto verdinegro, que no arrancó el torneo de la mejor forma debido a la ausencia de sus mejores jugadores, manejó el encuentro de principio a fin y confirmó su buen momento con este importante triunfo.

En el parque Urquiza de Paraná, en un duelo de titanes, Jockey Club Rosario no logró hacer pie y cayó ante Estudiantes 31-22.

Lo mejor del conjunto verdiblanco que conduce Federico Amelong, que al final del primer parcial perdía 24-3, se vio en el complemento donde el repunte no le alcanzó para dar vuelta la historia.

Por esos caprichos del fixture, estos mismos equipos volverán a cruzarse dentro de una semana, por el Torneo del Interior, pero lo harán en las Cuatro Hectáreas.

Con estos marcadores, el panorama del Top 9 del Regional del Litoral, disputadas 13 fechas quedó de la siguiente manera:

Posiciones. 1) Jockey Club Rosario, 50 puntos; 2) Estudiantes, 41; 3) Duendes, 38; 4) GER, 33; 5) Santa Fe Rugby, 32; 6) Old Resian, 30 (con un partido pendiente); 7) Paraná Rowing, 25; 8) Crai, 22 (con un partido pendiente) y 9) Jockey Club Venado Tuerto, 3.

El Regional del Litoral entró en su etapa decisiva. Los resultados indican que si bien hay equipos con más chances que otros, no hay un equipo que tenga la supremacía sobre el resto. Esto hace pensar que las jornadas que restan disputarse tendrán una cuota extra de emoción más allá de que las calculadoras serán las reinas hasta que finalice esta primera parte del torneo.

Lo que viene

El próximo fin de semana no habrá actividad ya que habrá ventana en virtud de la disputa de los cuartos de final del Torneo del Interior.

En esa contienda, además del choque entre el verdiblanco y el albinegro se medirán Duendes y Gimnasia y Esgrima en cancha del primero.

El Top 9 del TRL volverá a escena el próximo 6 de septiembre con el siguiente programa: Crai v. GER, Jockey Club Rosario v. Duendes, Jockey Club Venado Tuerto v. Estudiantes y Paraná Rowing v. Old Resian. Libre: Santa Fe Rugby.

Los futbolistas de Central celebraron a pleno en el estadio.

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Ángel Di María encabeza un festejo histórico para Central. Hizo el gol del nuevo triunfo sobre Newells en el clásico.

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

Newells se metió muy atrás en el complemento y lo terminó pagando muy caro.

Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

