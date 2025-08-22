La Capital | Policiales | Zona norte

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos de la Policía Federal

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea. Secuestraron cocaína, 1.500 dólares y 320 mil pesos

22 de agosto 2025 · 17:50hs
Las calles de Parque casas están atravesadas por el narco menudeo.

Las calles de Parque casas están atravesadas por el narco menudeo.

La División Antidrogas de la Policía Federal realizó 24 allanamientos simultáneos en zona norte en el contexto de tres causas judiciales coordinadas por el Área de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la supervisión del fiscal César Pierantoni. El objetivo es desarmar la comercialización de estupefacientes en distintos puntos.

Los resultados preliminares fueron la captura de dos hombres y dos mujeres, el secuestro de 460 gramos de cocaína, una cuchilla, celulares y balanzas digitales. En uno de los puntos, se hallaron 320.000 pesos y 1.500 dólares.

La casi totalidad de los allanamientos fueron en la zona norte, puntualmente en los barrios Parque casas, La Esperanza y La Cerámica. Los detenidos fueron Evelin C. (28), José A. (32), Delfina M. (26) y Brian C. (30).

En tanto, otro procedimiento llevado adelante por la Policía Federal, en Álem y 27 de Febrero, culminó con la detención del apodado “El Monta”, un referente en el paravalanchas de Newell's. El mismo estaba siendo buscado desde mayo pasado, señalado como quien intermedió en la balacera contra la vivienda de Norma Acosta en pasaje Larguia al 3400. Quedó a disposición de la Justicia y será imputado en los próximos días.

