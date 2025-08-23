La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

El organismo nacional estima una temperatura mínima de 5 grados durante la mañana, pero una máxima que alcanzará los 18 grados

23 de agosto 2025 · 21:36hs
Un domingo frío

Foto: La Capital / Archivo.

Un domingo frío, pero soleado le abre la puerta a un domingo con buenas condiciones. 

Con una mañana fría y temperatura en ascenso hacia la tarde, este domingo asoma con cielo despejado y muy buenas condiciones climáticas para toda la jornada, según indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De todos modos, habrá presencia de ráfagas entre la tarde y la noche.

El organismo nacional estima una temperatura mínima de 5 grados durante la mañana, pero una máxima que alcanzará los 18 grados, como una antesala a la primavera que comenzará en poco menos de un mes.

Sin lluvias a la vista y bajó un cielo diáfano y soleado, el domingo se apresta para aprovechar actividades al aire libre, ya que la temperatura será tan agradable como la tarde del sábado.

>>Leer más: Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Sin embargo, la nota la volverá a dar el viento. El SMN anticipó la posibilidad de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes desde el noroeste.

El clima en Rosario continuará de manera similar durante toda la semana, con mañanas frescas, tardes templadas y cielo despejado, sin pronóstico de precipitaciones al menos hasta el viernes.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

el tiempo en rosario: miercoles sin tormentas pero con alerta por vientos

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

el tiempo en rosario: llega la tormenta de santa rosa con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

el tiempo en rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Ver comentarios

Las más leídas

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Lo último

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newells se enamoró del empate

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newell's se enamoró del empate

Holan: Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él

Holan: "Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

La expareja de uno de ellos recibió más de mil transferencias de personas vinculadas a internos. También les imputaron extorsiones y ataques a viviendas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Ovación
Holan: Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Holan: "Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él"

Holan: Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él

Holan: "Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él"

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Policiales
Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena