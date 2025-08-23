El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

El organismo nacional estima una temperatura mínima de 5 grados durante la mañana, pero una máxima que alcanzará los 18 grados

Un domingo frío, pero soleado le abre la puerta a un domingo con buenas condiciones.

Con una mañana fría y temperatura en ascenso hacia la tarde, este d omingo asoma con cielo despejado y muy buenas condiciones climáticas para toda la jornada, según indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De todos modos, habrá presencia de ráfagas entre la tarde y la noche.

El organismo nacional estima una temperatura mínima de 5 grados durante la mañana, pero una máxima que alcanzará los 18 grados , como una antesala a la primavera que comenzará en poco menos de un mes.

Sin lluvias a la vista y bajó un cielo diáfano y soleado , el domingo se apresta para aprovechar actividades al aire libre, ya que la temperatura será tan agradable como la tarde del sábado.

Sin embargo, la nota la volverá a dar el viento. El SMN anticipó la posibilidad de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes desde el noroeste.

El clima en Rosario continuará de manera similar durante toda la semana, con mañanas frescas, tardes templadas y cielo despejado, sin pronóstico de precipitaciones al menos hasta el viernes.