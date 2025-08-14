Darío Benedetto pisa el acelerador para ver si puede recuperarse de la lesión: ¿llegará al clásico?

El delantero tiene problemas en uno de sus aductores y todavía no debutó en Newell's, a donde llegó como principal refuerzo.

Newell's tiene motivos para sonreír. Viene de vencer a Atlético Tucumán, triunfo que lo clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, y Carlos González al fin convirtió. Mientras, espera por Darío Benedetto , quien llegó para reforzar el ataque y todavía no pudo jugar.

La producción de los delanteros es uno de los grandes déficits de Newell's en lo que va del año. Individualmente, tuvieron rendimientos muy flojos y eso se reflejó en la poca cantidad de goles que convirtieron a lo largo del año.

Tanto el cuerpo técnico como los hinchas esperaban más de Cocoliso, quien finalmente jugó un partidazo en Salta y se convirtió en la figura del equipo rojinegro en ese encuentro.

Ahora el director técnico Cristian Fabbiani hará descansar a los titulares frente a Defensa y Justicia para que lleguen bien al partido que más le importa: el clásico contra Central, el 23 de agosto, en el Gigante de Arroyito.

Darío Benedetto todavía no pudo jugar

Hasta ahora se pensaba que Benedetto, el principal refuerzo de Newell's para este segundo semestre, no llegaría al choque contra los canallas. Es que el Pipa se resintió de una lesión en un aductor y todavía no pudo debutar con la camiseta rojinegra.

Benedetto llegó precisamente para solucionar el déficit ofensivo y la falta de gol de Newell's, pero hasta ahora sólo jugó 30 minutos en el amistoso ante Mazatlán en el cuadrangular de México, antes de que comenzara el torneo Clausura.

Problemas en un aductor

Ese día sintió un tirón en el aductor y salió a los 30 minutos del primer tiempo. No estuvo a disposición de Fabbiani en las primeras fechas del Clausura y recién se disponía a debutar en la tercera fecha ante Central Córdoba en el Coloso.

Pero no pudo hacerlo. Un día antes el delantero volvió a sentir dolor en el mismo aductor y otra vez quedó afuera del equipo. En ese momento la peor noticia es que además no llegaría a recuperarse antes del clásico ante Central.

Ahora el Pipa acelera su recuperación: ya comenzó a correr, aunque todavía no hizo fútbol, y todo indica que tanto su idea como la del cuerpo técnico es que trabaje con el objetivo de estar disponible para el clásico.

En caso de que se recupere, Fabbiani tendrá que decidir si lo arriesga en un partido tan importante o si le da más tiempo para que se recupere bien y pueda debutar más adelante.