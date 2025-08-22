Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial, ecommerce y redes sociales: cómo participar

El encuentro se realizará el 27 de agosto en Bioceres Arena y apunta a la transformación digital de marcas y negocios de la región

El foco de la actividad se centrará en brindar herramientas a marcas y emprendedores sobre Inteligencia Artificial, ecommerce y redes sociales.

La provincia de Santa Fe y Tiendanube se unen para capacitar emprendedores en un entrenamiento gratuito sobre Inteligencia Artificial , ecommerce, redes sociales y nuevas tecnologías. Así, llega por primera vez a Rosario "Entrenamiento Nube", un evento de acceso gratuito con previa inscripción que se llevará a cabo el 27 de agosto, a las 9, en Bioceres Arena .

Se trata de una jornada de capacitaciones y charlas ideada para marcas que buscan escalar sus ventas, pero también para emprendedores que quieren dar el salto en el mundo digital . El evento se enmarca en el programa H.O.L.A Futuro -Herramientas de Orientación Laboral que el gobierno de la provincia presentará ese mismo día.

La agenda del evento está dividida en cuatro bloques . El primero será "Más allá de una tienda online: llevá tu negocio al siguiente nivel con Tiendanube". Patricio Casella, especialista en ecommerce en Tiendanube, ahonda en cómo automatizar procesos , la importancia de la experiencia de compra y cómo vender más a través de las funcionalidades que ofrece la plataforma.

Luego, llegará el turno de las redes sociales . La actividad ”Del scroll a la venta: redes sociales con propósito” estará a cargo de Romina Fuentes, especialista en marketing digital y fundadora de Lookeo tu Perfil (agencia de contenido estratégico enfocada en potenciar marcas en redes sociales). Explicará cómo transformar la presencia de una marca en redes con una estrategia enfocada en la personalización y la conversión.

Más tarde será el momento de la Inteligencia Artificial. La charla tiene como título "Ganá 5 horas por semana con estas herramientas de IA". Cintia Corica, magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales y especialista en Inteligencia Artificial, compartirá cinco herramientas de Inteligencia Artificial que ayudan a automatizar tareas, crear contenido, mejorar la atención al cliente y liberar tiempo para focalizar en ventas.

Por último, en el espacio de Rosario al mundo, marcas locales que triunfan vendiendo por internet acercarán su experiencia. Las marcas toman el control del último segmento del evento para dar a conocer el impacto del comercio electrónico en primera persona. El panel está conformado por Juan Gori, fundador de Vita; Mariano Fortuna, e-commerce manager de Shelosophy; y Alejandro Tessio, socio gerente de Caseland.

La participación en Entrenamiento Nube es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace.

Acceso a herramientas

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Roald Báscolo, explicó que el programa busca democratizar el acceso a la capacitación. “Queremos que cada santafesino y santafesina tenga la posibilidad de capacitarse, de aprender lo nuevo, de animarse a crecer en este contexto de continuo cambio y evolución”, afirmó, y agregó que “este programa acerca la tecnología y la innovación a todas las personas, para que nadie quede afuera del futuro del trabajo. Santa Fe tiene talento y tiene futuro, por eso es importante que podamos prepararnos para los desafíos que se vienen de la mano de empresas líderes”.

En la misma línea, Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, destacó: “Rosario es una plaza estratégica dentro del ecosistema emprendedor argentino, que conjuga vocación productiva con talento y una red de pymes que demanda soluciones digitales”.

Según precisó, el objetivo de este desembarco es claro: “Traemos Entrenamiento Nube para que más de 900 emprendedores rosarinos conviertan sus ideas en ventas reales, apoyados en herramientas digitales simples y accesibles. Queremos acompañarlos desde el primer clic hasta en la profesionalización de sus negocios, para crecer con eficiencia y aprovechar todos los beneficios que trae el e-commerce”.