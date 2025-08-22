La Capital | Economía | Inteligencia Artificial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial, ecommerce y redes sociales: cómo participar

El encuentro se realizará el 27 de agosto en Bioceres Arena y apunta a la transformación digital de marcas y negocios de la región

22 de agosto 2025 · 18:29hs
El foco de la actividad se centrará en brindar herramientas a marcas y emprendedores sobre Inteligencia Artificial

El foco de la actividad se centrará en brindar herramientas a marcas y emprendedores sobre Inteligencia Artificial, ecommerce y redes sociales.

La provincia de Santa Fe y Tiendanube se unen para capacitar emprendedores en un entrenamiento gratuito sobre Inteligencia Artificial, ecommerce, redes sociales y nuevas tecnologías. Así, llega por primera vez a Rosario "Entrenamiento Nube", un evento de acceso gratuito con previa inscripción que se llevará a cabo el 27 de agosto, a las 9, en Bioceres Arena.

Se trata de una jornada de capacitaciones y charlas ideada para marcas que buscan escalar sus ventas, pero también para emprendedores que quieren dar el salto en el mundo digital. El evento se enmarca en el programa H.O.L.A Futuro -Herramientas de Orientación Laboral que el gobierno de la provincia presentará ese mismo día.

La agenda del evento está dividida en cuatro bloques. El primero será "Más allá de una tienda online: llevá tu negocio al siguiente nivel con Tiendanube". Patricio Casella, especialista en ecommerce en Tiendanube, ahonda en cómo automatizar procesos, la importancia de la experiencia de compra y cómo vender más a través de las funcionalidades que ofrece la plataforma.

Luego, llegará el turno de las redes sociales. La actividad ”Del scroll a la venta: redes sociales con propósito” estará a cargo de Romina Fuentes, especialista en marketing digital y fundadora de Lookeo tu Perfil (agencia de contenido estratégico enfocada en potenciar marcas en redes sociales). Explicará cómo transformar la presencia de una marca en redes con una estrategia enfocada en la personalización y la conversión.

>> Leer más: Ecommerce en alza y con pasaporte: el 8 % de los argentinos realizó operaciones internacionales por primera vez en 2025

Más tarde será el momento de la Inteligencia Artificial. La charla tiene como título "Ganá 5 horas por semana con estas herramientas de IA". Cintia Corica, magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales y especialista en Inteligencia Artificial, compartirá cinco herramientas de Inteligencia Artificial que ayudan a automatizar tareas, crear contenido, mejorar la atención al cliente y liberar tiempo para focalizar en ventas.

Por último, en el espacio de Rosario al mundo, marcas locales que triunfan vendiendo por internet acercarán su experiencia. Las marcas toman el control del último segmento del evento para dar a conocer el impacto del comercio electrónico en primera persona. El panel está conformado por Juan Gori, fundador de Vita; Mariano Fortuna, e-commerce manager de Shelosophy; y Alejandro Tessio, socio gerente de Caseland.

La participación en Entrenamiento Nube es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace.

Acceso a herramientas

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Roald Báscolo, explicó que el programa busca democratizar el acceso a la capacitación. “Queremos que cada santafesino y santafesina tenga la posibilidad de capacitarse, de aprender lo nuevo, de animarse a crecer en este contexto de continuo cambio y evolución”, afirmó, y agregó que “este programa acerca la tecnología y la innovación a todas las personas, para que nadie quede afuera del futuro del trabajo. Santa Fe tiene talento y tiene futuro, por eso es importante que podamos prepararnos para los desafíos que se vienen de la mano de empresas líderes”.

En la misma línea, Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, destacó: “Rosario es una plaza estratégica dentro del ecosistema emprendedor argentino, que conjuga vocación productiva con talento y una red de pymes que demanda soluciones digitales”.

>> Leer más: Un colegio de Villa Cañás tendrá a la primera docente con Inteligencia Artificial de Latinoamérica

Según precisó, el objetivo de este desembarco es claro: “Traemos Entrenamiento Nube para que más de 900 emprendedores rosarinos conviertan sus ideas en ventas reales, apoyados en herramientas digitales simples y accesibles. Queremos acompañarlos desde el primer clic hasta en la profesionalización de sus negocios, para crecer con eficiencia y aprovechar todos los beneficios que trae el e-commerce”.

Noticias relacionadas
El asistente virtual MuniBot integra Inteligencia Artificial generativa para ofrecer respuestas claras, elaborar instructivos personalizados y gestionar trámites de manera proactiva

Quieren usar inteligencia artificial en los servicios de la Municipalidad

El Fiat 147 es uno de los icónicos modelos con fuerte presencia en los 80 y 90.

Cómo sería el Fiat 147 de 2025, según la inteligencia artificial

Los nombres raros para bebé ganan terreno

La IA llega al registro civil: una bebé en Colombia fue nombrada Chat Yipiti

como seria la reversion moderna del torino en 2025, segun la inteligencia artificial

Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Ver comentarios

Las más leídas

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

Lo último

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

El otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

El otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Fue imputado por el ataque en marzo de 2024 a un colectivo que trasladaba agentes penitenciarios. Tiene tres causas por liderar bandas desde Piñero

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Ovación
De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

Por Carlos Durhand
Ovación

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Darío Benedetto estará en el banco de suplentes de Newells en el clásico ante Central

Darío Benedetto estará en el banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro
La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro
Economía

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas
Economía

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta
Economía

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta
La Ciudad

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta