Defensa del Consumidor: los servicios financieros figuran a la cabeza de las denuncias de los usuarios

El Ministerio de Desarrollo Productivo reveló que en los primeros siete meses del año recibieron más de 4.700 reclamos

23 de agosto 2025 · 09:28hs
Durante los primeros siete meses del año la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor recibió más de 4.700 denuncias formales. Del total de reclamos recibidos, los servicios financieros lideran el ranking con el 18,61 % de los casos, especialmente por cargos indebidos, falta de claridad contractual y problemas con tarjetas de crédito y préstamos.

Según el relevamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, les siguen los servicios de comunicaciones, que representan el 9,81 % de los reclamos, y las plataformas de pago y servicios digitales, con el 8,51 %, por fallas operativas, cobros duplicados y escasa asistencia técnica.

Radiografía de los reclamos ciudadanos

Del total de denuncias formales, más de 2 mil fueron gestionadas de manera digital y se alcanzaron 400 acuerdos conciliatorios.

El sector textil, calzado y marroquinería reúne el 7,60 % de los reportes, por entregas demoradas, productos defectuosos y políticas de cambio poco claras. Por último, los electrodomésticos concentran el 7,33 % de los reclamos, mayormente vinculados a incumplimientos de garantía y demoras en reparaciones.

Desde la provincia señalaron que la política de defensa del consumidor "se inscribe en una estrategia más amplia del Ministerio de Desarrollo Productivo que busca modernizar el Estado, descentralizar competencias y profesionalizar equipos para responder con agilidad a las demandas ciudadanas".

Digitalización y ciberdelito

En ese sentido, destacaron el avance de la digitalización de procesos administrativos, implementando notificaciones electrónicas que, en cumplimiento del Decreto 400/2024, permitieron reducir costos logísticos, agilizar trámites y avanzar hacia una administración pública más sustentable y eficiente.

“Asimismo, se llevaron adelante 280 inspecciones en todo el territorio provincial, reafirmando el rol activo del Estado en el control de prácticas comerciales y la protección de los consumidores. En materia de articulación con el sector privado, firmamos convenios con empresas como Grupo Telecom y Billetera Santa Fe, en el marco de la Ley N° 24.240, que establecen canales de resolución directa y eficaz de conflictos, fortaleciendo el diálogo institucional y promoviendo la corresponsabilidad empresarial”, explicó la directora del área, Valeria Schvartz.

Además, frente al crecimiento de estafas digitales y ciberdelitos, se mantuvieron reuniones con el Banco Central de la República Argentina y entidades bancarias, con el objetivo de generar estrategias comunes y capacitar al personal en nuevas herramientas de resolución, fortaleciendo la protección de los usuarios del sistema financiero.

