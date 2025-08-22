La Capital | Zoom | Los Palmeras

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Constanza Camino se mostró del lado de Cacho Deicas y dio polémicas declaraciones acerca del acordeonista de Los Palmeras

22 de agosto 2025 · 17:58hs
La nieta de Marcos Camino salió a bancar a Cacho Deicas en el conflicto de Los Palmeras

La nieta de Marcos Camino salió a bancar a Cacho Deicas en el conflicto de Los Palmeras

Los Palmeras y Cacho Deicas se encuentran en el centro de la escena musical desde hace tiempo. Tras su separación , en el último mes el grupo santafesino tocó por primera vez sin Cacho como voz principal. El cantante, por su parte, volvió a los escenarios acompañado de otro conjunto musical.

Cada uno de los involucrados tiene su propia versión de lo sucedido. Marcos Camino sostiene que nadie fue echado de la banda mientras que Cacho Deicas asegura que su decisión de alejarse luego de un ACV estaba vinculada a su seguridad dentro del conjunto tropical. El cantante alegó que desde la producción del grupo le hicieron llegar una serie de condiciones para reincorporarse, las cuales “iban en contra del proceso de recuperación” que está atravesando, así como también “de su libertad para utilizar las redes sociales”. Ante la negativa a aceptar esos requisitos, Cacho recibió una carta documento firmada por Marcos Camino donde se formalizaba un pedido de disolución del vínculo laboral.

Aunque ambos están tomando caminos distintos y lejos de volver a reunirse, poco a poco comienzan a aparecer distintas voces cercanas a los involucrados que aportan su punto de vista y relatan su versión de los hechos. En este sentido, en las últimas horas, la nieta de Marcos Camino brindó una entrevista en la que, sorpresivamente, se mostró del lado de Cacho Deicas, dejando a Camino en una posición complicada respecto a su rol como abuelo.

Qué dijo la nieta de Marcos Camino

Constanza Camino, la nieta del acordeonista, fue entrevistada por Juan Etchegoyen en un vivo de Instagram de Radio Mitre. Durante la conversación, el periodista le preguntó si efectivamente era nieta de Marcos Camino.

>> Leer más: Los Palmeras hablaron sobre la salida de Cacho Deicas: "Nos arruinó a todos"

“Yo no tengo relación con él”, comenzó contundente, refiriéndose a su vínculo con el líder de la banda cumbiera. “Soy team Cacho, como santafesina. Acá en Santa Fe nos preocupó mucho lo que pasó”, refiriéndose al ACV que atravesó el cantante.

Luego reveló que tampoco su madre tiene contacto con Camino: “Lo que tiene mi mamá es de ella y no tiene que ver con «ser hija de», porque ella tampoco tiene relación con él”.

En ese momento, el periodista le preguntó sobre su preferencia por Cacho siendo nieta de Camino. “No me quiero hacer la distinta, pero no miro tele. A lo único que le presté atención fue a la preocupación por la salud de Cacho”, remarcó la joven.

La relación de Marcos Camino y su nieta

Etchegoyen también le consultó si, en caso de que Marcos Camino quisiera volver a construir una relación con ella, accedería. “Le agradezco, pero no. Ya estoy grande, tengo otras preocupaciones. No me interesa”, respondió.

Respecto a cómo es Marcos, Constanza comentó: “Lo único que sé de él es que era un tipo muy gracioso, pero la verdad no sé mucho. A mí no me interesa tanto hablar de él. La nada misma”.

>> Leer más: Los Palmeras: Marcos Camino insiste en que "no echó" a Cacho Deicas y habló de su salud

“Tuve a mi otro abuelo amoroso, cuidador y cariñoso”, relató. “Lo he cruzado y no ha existido ni saludo ni nada. Estábamos grabando una publicidad y tocaban Los Palmeras, ellos hacían la música y nos cruzamos, y él como si nada”, dijo contundente Constanza.

Embed

Noticias relacionadas
Quarrymen se presenta este sábado, a las 21, en Jaguar Haüs (Rodríguez y Rivadavia).

Quarrymen deja por un rato la beatlemanía para rendirle homenaje al brit rock

El hijo de la Locomotora Oliveras habló de su actuación en En el Barro

El hijo de la Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su mamá en la serie "En el barro"

La Voz Argentina comienza con la etapa de los Playoffs

Comienzan los "Playoffs" en "La voz Argentina": cambios y nuevas estrellas invitadas

Jóvenes y millonarios tiene 8 capítulos y está disponible en Netflix

Netflix: la serie que pelea en el ranking de lo más visto con "Merlina" y "En el barro"

Ver comentarios

Las más leídas

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

Lo último

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

El otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

El otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Microcentro vallado: Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio con un megaoperativo

Habrá cortes hasta las 22 por los protocolos dispuestos por el gobierno nacional. Las manifestaciones contra el presidente se desarrollan a dos cuadras a la redonda
Microcentro vallado: Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio con un megaoperativo
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Ovación
De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

Por Carlos Durhand
Ovación

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Darío Benedetto estará en el banco de suplentes de Newells en el clásico ante Central

Darío Benedetto estará en el banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro
La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro
Economía

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas
Economía

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta
Economía

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta