La reacción de Cristian Fabbiani cuando Ángel Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

El director técnico de Newell's se dio vuelta hacia la cancha justo cuando la pelota entraba en el ángulo

Cristian Fabbiani hizo el típico gesto del futbolero que reconoce haber visto un auténtico golazo. Fue cuando Ángel Di María la clavó en el ángulo.

Cuando Ángel Di María se preparó para ejecutar el tiro libre que terminaría sellando la victoria de Central en el clásico, Cristian Fabbiani estaba inquieto en el banco. Y segundos después, cuando el campeón del mundo la clavó en un ángulo, tuvo un gesto que es como si hubiese dicho: "Qué golazo".

El tiro libre era lejos del arco. El arquero Juan Espínola armó la barrera y Di María quedó solo frente a la pelota. Ningún jugador de Central se animó a ir a pelearle el tiro libre a Fideo.

La posición era muy buena, pero parecía que el arco quedaba lejos. Sin embargo, nadie en el estadio dudó de que Di María le pegaría al arco. Y Fabbiani tampoco.

Golazo de Di María y gesto de Fabbiani

Di María se preparó, tomó carrera y sacó un remate tan bueno como los que suele ejecutar su amigo Leo Messi. La pelota pasó fácil por encima de la barrera y el vuelo del paraguayo Espínola fue absolutamente estéril. Gol. Golazo de Fideo y carnaval en las tribunas del Gigante.

Sobre la línea de cal, justo antes del remate, Fabbiani se dio vuelta para decirle algo a alguien. Cuando volvió a mirar hacia la cancha, el remate de Di María acababa de convertirse en poema. Y Fabbiani no pudo evitarlo: hizo el gesto que cualquier futbolero dibuja en su rostro para reconocer que acaba de ver una obra maestra.