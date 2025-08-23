La reacción de Cristian Fabbiani cuando Ángel Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

politica
Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"
Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario
Política
Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial
Economía
Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
La Ciudad
Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
Policiales
Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024
POLICIALES
Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"
Policiales
Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa
Política
Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política
Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política
Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Policiales
Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo
Política
Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"
POLITICA
"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"
La Ciudad
Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
economia
Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
Economía
"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"
Policiales
Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales
Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena
La Ciudad
El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales