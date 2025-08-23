La Capital | Ovación | Ángel Di María

La reacción de Cristian Fabbiani cuando Ángel Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

El director técnico de Newell's se dio vuelta hacia la cancha justo cuando la pelota entraba en el ángulo

23 de agosto 2025 · 20:00hs
Cristian Fabbiani hizo el típico gesto del futbolero que reconoce haber visto un auténtico golazo. Fue cuando Ángel Di María la clavó en el ángulo. 

Cristian Fabbiani hizo el típico gesto del futbolero que reconoce haber visto un auténtico golazo. Fue cuando Ángel Di María la clavó en el ángulo. 

Cuando Ángel Di María se preparó para ejecutar el tiro libre que terminaría sellando la victoria de Central en el clásico, Cristian Fabbiani estaba inquieto en el banco. Y segundos después, cuando el campeón del mundo la clavó en un ángulo, tuvo un gesto que es como si hubiese dicho: "Qué golazo".

El tiro libre era lejos del arco. El arquero Juan Espínola armó la barrera y Di María quedó solo frente a la pelota. Ningún jugador de Central se animó a ir a pelearle el tiro libre a Fideo.

La posición era muy buena, pero parecía que el arco quedaba lejos. Sin embargo, nadie en el estadio dudó de que Di María le pegaría al arco. Y Fabbiani tampoco.

Leer más: Un clásico en Rosario: nuevo triunfo de Central a Newell's, con un golazo de ensueño de Ángel Di María

Golazo de Di María y gesto de Fabbiani

Di María se preparó, tomó carrera y sacó un remate tan bueno como los que suele ejecutar su amigo Leo Messi. La pelota pasó fácil por encima de la barrera y el vuelo del paraguayo Espínola fue absolutamente estéril. Gol. Golazo de Fideo y carnaval en las tribunas del Gigante.

Sobre la línea de cal, justo antes del remate, Fabbiani se dio vuelta para decirle algo a alguien. Cuando volvió a mirar hacia la cancha, el remate de Di María acababa de convertirse en poema. Y Fabbiani no pudo evitarlo: hizo el gesto que cualquier futbolero dibuja en su rostro para reconocer que acaba de ver una obra maestra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959380842549301448&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

Pegada de crack. Di María resolvió el clásico con un golazo.

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Ever Banega le comete infracción a su excompañero de selección Ángel Di María. Después se la devolvió.

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Ángel Di María volvió a vivir a Rosario con su esposa y sus hijas.

La esposa de Ángel Di María y el clásico en Central: "El más esperado de toda su vida"

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

Una mirada del clásico de Newells: la pelota parada fue otra vez su gran karma

Una mirada del clásico de Newell's: la pelota parada fue otra vez su gran karma

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

La expareja de uno de ellos recibió más de mil transferencias de personas vinculadas a internos. También les imputaron extorsiones y ataques a viviendas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Ovación
Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Por Pablo Mihal
Ovación

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Policiales
Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales