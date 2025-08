El Ogro Fabbiani asume toda la presión en Newell's: "Ante Central hay que dejar la vida"

Además confirmó la presencia del refuerzo Darío Benedetto en el próximo partido ante los santiagueños y no esquivó la pregunta sobre el clásico rosarino que se viene en la sexta fecha. Él mismo llegó al Parque tras un derby que perdió el rojinegro el semestre pasado bajo la dirección técnica de Mariano Soso y por eso sabe mejor que nadie que no es un partido más. El técnico se juega mucho en los cotejos que vienen, incluido el cruce por octavos de final ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

Los refuerzos de Newell's

El técnico también se mostró conforme con los refuerzos que llegaron y no puso excusas en ese sentido. Es una forma de valorar y darle confianza al plantel para lo que viene. “Con el mercado de pases no me puedo quejar, no se podían traer jugadores caros porque la economía del país no lo permitía. River gastó 164 millones y nada te asegura el éxito”, dijo con su elocuencia habitual el conductor rojinegro.

En el actual mercado llegaron al Parque: Juan Espínola, Williams Barlasina, Jherson Mosquera, Fabián Noguera, Martín Fernández Figueira, Gaspar Iñiguez, Franco Orozco y Darío Benedetto. Y se aguarda el arribo del delantero colombiano Luis Ángel Díaz.

"Se tienen que ganar el lugar"

Sobre los minutos en cancha que sumaron hasta acá los refuerzos, de los cuales algunos aún no debutaron (Noguera, Fernández Figueira, Iñiguez y Benedetto), indicó: “No hay un motivo en especial, esto es día a día y el que esté mejor va a jugar. Yo no le regalo la camiseta a nadie. Tienen que seguir mejorando para estar en el nivel que están los titulares. De a poco, los nuevos se van a ir ensamblando y todos tendrán la oportunidad. No tienen que jugar por ser refuerzo, se lo tienen que ganar”.

Y añadió: “Desde que llegué hubo un cambio de muchos jugadores como Montero, Lollo, Cuesta, Maroni y Martino. Fueron creciendo, la gente no los quería y hoy tienen un nivel de seis o siete puntos”.

“Había muchos jugadores resistidos que hoy me hacen mejor entrenador. Llevo los entrenamientos al límite, pero no se pelean porque somos una familia”, acotó.

Fabbiani no juzgó a Keylor Navas

Un tema que no pasó por alto fue la traumática salida de Keylor Navas. “Para mí el tema está terminado y vamos a ir a la guerra con los que quieren estar acá. Nadie es perfecto y esto sigue porque el club está por encima de todo. Como profesional en lo personal me enseñó. Ahora está Juan (Espínola), es un arquero que cuando llegué al club quise traer y nos representará bien como lo hizo el Flaco (Barlasina). Lo de Keylor lo hablé con él, ojalá sea feliz con su familia y disfrute de su familia, todos alguna vez nos equivocamos y yo no soy quién para hablar de Navas”, concluyó sin rencores.