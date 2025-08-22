La Capital | Policiales | Barra

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Nahuel Catriel D. fue detenido por la balacera contra la casa de Norma Acosta, una mujer que había recibido amenazas tras realizar una denuncia

22 de agosto 2025 · 09:52hs
Monta, vinculado a la barra de Newell's, fue detenido por una balacera. 

Un joven presuntamente vinculado a la barra brava de Newell's fue detenido este viernes en su casa de 27 de Febrero al 300. Conocido como "Monta", lo investigan como uno de los organizadores de una balacera ocurrida en mayo pasado contra una casa de la zona sur.

El fiscal Pablo Socca solicitó el operativo como parte de la causa que investiga la balacera contra la vivienda de Norma Acosta, una mujer conocida en el ámbito de la Justicia penal. Su casa de Larguía al 3400 fue atacada a tiros el 7 de mayo pasado, hecho por el cual ya fue detenido e imputado Nicolás R., de 18 años, y un menor de 17 años que quedó a disposición de la Justicia de Menores.

El procedimiento de este viernes fue llevado a cabo por efectivos de la Policía Federal en tres domicilios ubicados en Alem al 2600, 24 de Septiembre al 1200 y 27 de Febrero al 300. El sospechoso, identificado como Nahuel Catriel "Monta" D., fue aprehendido en el domicilio de calle Alem. También quedó demorada su novia, por entorpecer el procedimiento y encubrir a su pareja.

El fiscal Socca sospecha que el joven fue el encargado de conseguir a los dos jóvenes ya detenidos, que fueron identificados como autores materiales del ataque. La investigación continúa para determinar quién encargó el ataque y en ese sentido cuál fue el móvil de la balacera.

La balacera

La casa de Norma Acosta, ubicada en barrio Tablada, fue blanco de un ataque a balazos el miércoles por la mañana. "No me mataron de casualidad", contó la mujer a La Capital. Fueron al menos cinco disparos con un arma calibre 9 milímetros.

Cinco tiros contra la casa de Norma Acosta: un detenido y un celular secuestrado a una policía.

Cinco tiros contra la casa de Norma Acosta: un detenido y un celular secuestrado a una policía.

"Estaba hablando por teléfono, corté y cuando iba a salir dispararon", explicó la mujer. "Fueron cinco tiros contra la puerta, a media altura, con balas 9 milímetros", agregó.

Una denuncia reciente

Acosta contó a La Capital que tres meses atrás realizó una denuncia por un caso de corrupción policial. En ese marco es que relaciona la balacera de este miércoles a una represalia por aquella presentación.

Desde que hizo la denuncia hasta el ataque contra su casa, la mujer recibió algunas advertencias. En una de ellas dejaron un mensaje relacionado a su nieto. También explicó que desde entonces su hijo fue detenido en varias ocasiones y luego liberado, lo que también consideró como un mensaje entre líneas de la policía.

Una de las última amenazas que recibió previo al ataque de este miércoles fue un mensaje que halló en la puerta de su casa. Le dejaron un ataúd de miniatura con insultos y "saludos" para su nieto.

Banderazo en Newells: la provincia quedó conforme con el operativo en el Coloso

Banderazo en Newell's: la provincia quedó conforme con el operativo en el Coloso

Comienzan los Playoffs en La voz Argentina: cambios y nuevas estrellas invitadas

Comienzan los "Playoffs" en "La voz Argentina": cambios y nuevas estrellas invitadas

Reforma constitucional: claves y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Reforma constitucional: claves y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Reforma constitucional: claves y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Unidos logró dictamen en un tema sensible de la Convención. Novedades en enjuiciamiento y selección de jueces. El Ejecutivo se quedó con lo suyo. MPA, avanza

Reforma constitucional: claves y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
