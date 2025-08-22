Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Se trata de un inmueble en la zona sur que fue usurpado al quedar deshabitado durante la pandemia. Allí también se produjo un homicidio hace pocos días.

La casa ubicada en Fonseca al 5600 fue derribada esta mañana. El lugar causaba muchos problemas de inseguridad a los vecinos.

La pala mecánica avanza sobre la ex Vecinal Saladillo Sud. El inmueble, que quedó deshabitado tras la pandemia, fue ocupado por delincuentes.

Este viernes se realizó el derribo de una casa relacionado distintos de delitos violentos en zona sur de la ciudad de Rosario. La intervención, que se realizó con personal y maquinarias de la Municipalidad , se concretó en Fonseca al 5600, barrio Saladillo. Se trata de un inmueble en el que funcionó hace unos años la sede de la Vecinal Saladillo Sudeste , pero que quedó abandonado luego de que las personas que estaban a cargo del mismo fallecieran durante la pandemia de coronavirus.

En ese entonces la casa quedó deshabitada y fue usurpada por delincuentes que la transformaron en un punto desde el que se cometían diversos delitos. El lugar también fue escenario hace pocos días de un homicidio. Poco antes de que comenzaran las tareas para derribar el inmueble, el ministro de Justicia de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, brindó precisiones sobre el caso.

En declaraciones a la prensa, el funcionario provincial contó que “ese lugar, a diferencia de otros que fueron inactivados o derribados en el marco de la ley de microtráfico, pertenece al municipio, por lo tanto no hizo falta autorización judicial porque el Gobierno tiene potestad administrativa para inactivarlo, y de disponer del lugar”.

El titular de Justicia y Seguridad recordó que en esa casa "funcionó una vecinal, pero luego el lugar quedó deshabitado y en la época de la pandemia de coronavirus fue usurpado. A partir de ese momento se desarrollaron actividades ilegales y se convirtió en foco de delitos para todo el barrio. El último antecedente fue hace poco más de dos semanas, en este lugar hubo homicidio".

La casa ubicada en Fonseca al 5600 fue derribada esta mañana. El lugar causaba muchos problemas de inseguridad a los vecinos.

Vecinal demolida

>> Leer más: Derribaron un búnker de venta de drogas en la zona norte de Rosario

"Por eso se tomó la decisión de inactivar este lugar para que no vuelva a ser usurpado y vuelva a ser foco de inseguridad para los vecinos. y para que después se le pueda dar otra utilidad con fines más adecuados”, subrayó.

vecinal foco de delitos 3 La ex vecinal quedó reducida a escombros. Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Además del ministro Cococcioni, en el lugar también estuvieron el secretario de Control municipal, Diego Herrera; la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayrú, y la vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia.

Qué pasó con la Vecinal

Herrera explicó que “en el lugar anteriormente funcionaba una vecinal. El inmueble fue creado con ese objetivo. Se construyó sobre el espacio público y luego la vecinal había iniciado un expediente para un comodato que, finalmente, nunca se otorgó”.

“Lo que pasó en los últimos años es que la vecinal dejó de funcionar y el espacio se transformó así en un lugar inseguro. Había mucha juntadera de gente. Y en los últimos meses tuvimos hechos de violencia altamente lesivos: un tiroteo y luego un homicidio en la zona”, añadió el funcionario.

Herrera también mencionó que había un fuerte pedido de los vecinos “para que se haga algo con el inmueble”. “Es por eso que hoy ingresamos y lo derrumbamos. La idea luego es intervenir y embellecer el lugar ya que estamos en una zona que forma parte del paseo del brazo seco del Saladillo”, cerró el secretario de Control local.