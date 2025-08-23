La Capital | Ovación | Pumas

Histórico: Los Pumas fueron leones y superaron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Los Pumas se impusieron 29-23 en el José Amalfitani en la segunda fecha del Rugby Championship. Liniers fue una caldera

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

23 de agosto 2025 · 20:52hs
Los Pumas lograron superar el último escollo. La bolilla que le faltaba era ganarle a los All Blacks de local y este sábado lo consiguieron en una colmada cancha de Vélez.

Los Pumas lograron superar el último escollo. La bolilla que le faltaba era ganarle a los All Blacks de local y este sábado lo consiguieron en una colmada cancha de Vélez.

La mira estaba puesta en dar el golpe y conseguir una victoria inédita ante los All Blacks en casa. Era la bolilla que faltaba. El ánimo de Los Pumas entresemana estuvo por las nubes y la confianza rebalsaba en los jugadores argentinos. No había nada que podía detener ese sueño. Y esa victoria, tan soñada, tan buscada llegó.

Tras ochenta minutos intensísimos, con la chapa marcando un 29-23 final, Los Pumas escribieron otra página gloriosa en su historia: Le ganaron por primera vez a los All Blacks de local.

El arranque de Los Pumas fue furibundo, endemoniado, intentando acorralar a su aquilatado rival. Con control y mucho corazón lo atacó y lo puso contra las cuerdas, lo obligó a equivocarse y así generó el primer penal del partido, que el tucumano Albornoz trasformó en los tres primeros puntos para el delirio de un colmado José Amalfitani. Ni siquiera el tradicional haka, esta vez dirigido por Codie Taylor, logró amedrentar al conjunto argentino. Jugando con mucha intensidad a la hora de atacar y con dureza a la de defender, ofreciendo un contacto muy duro, Los Pumas invitaban a soñar con que el triunfo era posible.

Pocos minutos después Albornoz volvió a tener otra chance pero esta vez el envío salió desviado. En la siguiente jugada el apertura tucumano se lesionó y tuvo que ser sustituido por Santiago Carreras. En la vereda de enfrente, sin ofrecer mucho, los hombres de negro llegaron al empate pasados los 10 minutos, pero Juan Cruz Mallía volvió a poner a Los Pumas nuevamente al frente en el marcador con un nuevo penal.

Pragmatismo negro

Pero si hay algo que distingue a los All Blacks es su pragmatismo. Ganando centímetro a centímetro, se fue instalando en suelo argentino hasta que vio la chance de acelerar y así llegó al try, primero de la mano de Proctor y luego de Newell. Simples pero efectivos, los hombres de negro marcaron la diferencia y pudieron superar a una aguerrida defensa argentina.

La cosa no quedó allí. Pasada la media hora de juego, el seleccionado argentino llegó al try, a través de Juan Martín González y con la conversión de Santiago Carreras llegó a la igualdad (13-13) con una actitud memorable, fiel a su historia. Sobre el final del primer tiempo, Pablo Matera estuvo cerca de apoyar, pero la pelota se le fue para adelante y Nueva Zelanda pronto alejó el peligro. Liniers era una caldera.

Pumas on fire

Un extrañamente errático Beauden Barrett, que había fallado la conversión de los dos tries de los All Blacks, falló un penal en el inicio del complemento desde una cómoda posición, lo que le dio una cuota de optimismo extra al equipo argentino.

Poco después Contepomi empezó a mover el banco e hizo ingresar a Nahuel Tetaz Chaparro, que en la previa anunció que éste sería su último partido con Los Pumas.

La actitud del equipo no decayó y siguió sumando. Dos penales de Santiago Carreras establecieron una diferencia que Gonzalo García aumentó con un try fruto de la guapeza de todo el equipo argentino y así, en un ráfaga de 10 minutos, Los Pumas sacaron una ventaja considerable.

La lógica reacción no tardó en llegar. Samisoni Taukei’aho, un abonado al ingoal argentino (le marcó dos tries en Córdoba) achicó la distancia y le dio una cuota extra de adrenalina a la definición.

Pero era la noche de Los Pumas. La tranquilidad llegó con el pie de Carreras, que anotó un nuevo penal y alejó al equipo albiceleste en el marcador a más de un try convertido.

Los últimos minutos fueron de un dramatismo tremendo, pero con Los Pumas teniendo el control de la situación. El penal de Damian McKenzie solamente sirvió para maquillar el resultado de un partido que, por actitud y convicción, tuvo dueño desde el pitazo inicial. Fue el final feliz de una película en la que durante casi medio siglo estuvo marcada por la desigualdad entre ambos equipos. Este sábado le tocó festejar al más débil.

El próximo compromiso del seleccionado argentino en este certamen será el próximo 6 de noviembre, cuando enfrente a los Wallabies en suelo australiano en el marco de la tercera fecha.

Noticias relacionadas
Los futbolistas de Central celebraron a pleno en el estadio.

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Ángel Di María encabeza un festejo histórico para Central. Hizo el gol del nuevo triunfo sobre Newells en el clásico.

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

Newells se metió muy atrás en el complemento y lo terminó pagando muy caro.

Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

Una mirada del clásico de Newells: la pelota parada fue otra vez su gran karma

Una mirada del clásico de Newell's: la pelota parada fue otra vez su gran karma

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

La expareja de uno de ellos recibió más de mil transferencias de personas vinculadas a internos. También les imputaron extorsiones y ataques a viviendas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Ovación
Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Por Pablo Mihal
Ovación

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Policiales
Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales