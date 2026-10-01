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Cuándo llega Messi al país para participar de su despedida en la selección

El mejor jugador del mundo transita sus últimas horas de cara al adiós a la Albiceleste. El partido del martes desató un furor por su último baile

1 de octubre 2026 · 12:18hs
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Lionel Messi utilizará una camiseta especial

Lionel Messi utilizará una camiseta especial, de la marca propia del Diez.

cEn apenas unos días, Lionel Messi tendrá su gran despedida de la selección argentina, con la que tantas alegrías consiguió para el país. El tiempo de estadía vistiendo la Albiceleste expirará el martes próximo cuando juegue su últimos partido y no sólo los argentinos, sino el mundo del fútbol lo despedirá a lo grande. Y de cara a este encuentro que será de excusa para dar el adiós, el mejor jugador de los últimos tiempos llegará este domingo a la Argentina.

La fecha de arribo del rosarino fue confirmada por Lionel Scaloni en conferencia de prensa. El DT de la selección anticipó que Messi llegará al país el domingo 4 de octubre, justo antes del partido que la selección argentina afrontará ante Benín.

Qué se sabe del partido despedida

El equipo de Scaloni jugó este miércoles ante Bolivia (victoria 4 a 0) y el sábado 3, a las 21 y en el estadio Monumental, lo hará ante Burkina Faso. Pero la función más esperada se llevará a cabo el martes 6, a las 20, ante Benin en lo que será también el cierre de la triple fecha de Fifa.

La función más esperada será el martes con la presencia de Messi, quien pondrá punto final a su estadía en la selección después de 21 años. Para este juego se utilizará una camiseta especial, de la marca propia que tiene el astro rosarino. La casaca "elimina" los bastones celestes y blancos para presentarse con una franja blanca ancha rodeada de otras dos celestes, emulando la bandera. En el medio se puede ver el sol de mayo texturado.

>>Leer más: Cuál es la camiseta que usará Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Sin dudas que el partido quedará en segundo plano y el Monumental estará repleto con cerca de 86.000 personas siendo testigos del último baile de Messi con la Albiceleste. Un momento emotivo y que, sin dudas, tocará el alma del Diez. Un jugador que será extrañado como sucedió con Diego Maradona o incluso Mario Kempes. Pero el momento menos esperado está a punto de llegar y Lionel dirá adiós para acompañar a la selección desde otro lugar, ya como espectador.

>>Leer más: Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

En esta fiesta de despedida también se incorporarán Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes sólo fueron citados al último encuentro. Lo mismo sucederá con Nicolás Otamendi, otro que se despedirá de la selección.

Furor por ver a Messi

En la antesala del encuentro que se jugará el próximo 6 de octubre en el Monumental, la demanda de traslados aéreos y terrestres registró un incremento exponencial, traccionado de manera exclusiva por los hinchas que buscan presenciar la última función del Diez.

>>Leer más: El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

El fenómeno por estar presente en la despedida del campeón del mundo en Qatar cobró especial fuerza en el transporte aerocomercial: según relevamientos de portales especializados, el interés en pasajes desde Rosario experimentó un alza interanual cercana al 5000%. A nivel federal, el promedio de búsquedas domésticas hacia las terminales porteñas subió un 122%, con picos notorios en destinos como Jujuy (230%), San Rafael, Neuquén y Salta (215%), y Tucumán (200%).

Regreso y a entrenar

La delegación argentina continuará con los trabajos en Buenos Aires, más específicamente en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza. El próximo partido será el sábado ante Burkina Faso y nuevamente el aforo estará reducido al 50% como sucedió en Córdoba.

Esto es consecuencia de una sanción que la Fifa impuso a la Argentina a raíz de cantos racistas y comportamientos inadecuados de los hinchas durante algunos partidos del Mundial.

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