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Avanza la construcción de nuevas dársenas sobre la ruta 11 en Timbúes

Los trabajos se desarrollan en el sector oeste de la traza, entre las Mitre y Milanese. La obra contempla pavimento de hormigón, veredas, cordón cuneta y mejoras hidráulicas para optimizar la seguridad vial y el escurrimiento

1 de octubre 2026 · 15:22hs
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Con el avance de esta tercera etapa

Con el avance de esta tercera etapa, la comuna continúa ampliando la infraestructura urbana y acompañando el crecimiento de la localidad mediante obras que buscan fortalecer la conectividad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos.
Avanza la construcción de nuevas dársenas sobre la ruta 11 en Timbúes

El gobierno de Timbúes avanza con la tercera etapa de la construcción de nuevas dársenas de hormigón sobre la ruta nacional 11, en el sector oeste de la calzada, entre las calles Mitre y Milanese, una intervención que busca mejorar la infraestructura vial en uno de los corredores más transitados de la localidad.

La obra comprende tareas de movimiento de suelo, conformación de banquinas, entubado de la cuneta existente, ejecución de subbase y base de hormigón H8, construcción de calzada de hormigón H30, además de cordón cuneta y veredas. Estas acciones permitirán dotar al sector de una infraestructura más segura y duradera para el tránsito vehicular y peatonal.

Desde la administración comunal señalaron que los trabajos forman parte del proceso de recuperación y jerarquización de la ruta nacional 11, una arteria clave para la circulación regional, el transporte de cargas y la conectividad de los vecinos con distintos puntos del cordón industrial.

Constucción para mejorar escurrimiento

La intervención también apunta a mejorar el escurrimiento de aguas en sectores que históricamente presentan dificultades durante períodos de lluvias intensas. El entubado de la cuneta y las adecuaciones hidráulicas previstas contribuirán a optimizar el drenaje y reducir inconvenientes vinculados con la acumulación de agua.

Además de los beneficios en materia de seguridad vial, las nuevas dársenas permitirán ordenar las maniobras de ingreso y egreso de vehículos, favoreciendo una circulación más fluida sobre la traza y brindando mejores condiciones para quienes transitan diariamente por ese sector del distrito.

Las dos primeras etapas del proyecto ya fueron finalizadas. Esos trabajos comprendieron los tramos ubicados entre las calles Mitre y España, y entre España y 16 de Julio, completando progresivamente un esquema integral de mejoras sobre la ruta nacional 11.

Crecimiento en comunidad

Con el avance de esta tercera etapa, la comuna continúa ampliando la infraestructura urbana y acompañando el crecimiento de la localidad mediante obras que buscan fortalecer la conectividad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos.

La gestión encabezada por Antonio Fiorenza destacó que este tipo de intervenciones forman parte del plan de obras públicas se desarrolla en distintos puntos de Timbúes para mejorar la calidad de vida de los vecinos y responder a las necesidades que plantea el crecimiento de la comunidad.

>> Leer más: Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

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