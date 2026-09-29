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El picante cruce de Messi y el particular posteo de su rival luego del partido

El rosarino protagonizó una caliente discusión con un uruguayo de Columbus Crew en la derrota 2 a 1 de Inter Miami el pasado domingo

29 de septiembre 2026 · 12:22hs
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Lionel Messi discutió con el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota de Inter Miami.

Lionel Messi discutió con el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota de Inter Miami.

Lionel Messi sufrió una derrota con Inter Miami el domingo pasado antes de volver al país para disputar su último partido con la selección argentina. El rosarino anotó un golazo de tiro libre, pero su equipo cayó 2 a 1 ante Columbus Crew con un gol agónico y el 10 protagonizó un caliente cruce con un jugador uruguayo.

Durante el encuentro de la MLS, el capitán de Las Garzas se sacó chispas con Santiago Rodríguez Molina, futbolista surgido de Nacional de Montevideo con pasado en New York City y Botafogo.

Mientras la hinchada local insultaba a Messi, el argentino le reprochó al mediocampista de 26 años por una acción del partido, a lo que Rodríguez se plantó y continuó la discusión que escaló de a poco hasta enfrentarlos cara a cara.

El tenso cruce de Messi

“Sos un canchero, siempre lo mismo. Me faltás el respeto”, reclamó Lionel durante el cruce, según recopilaron distintos usuarios mediante la lectura de labios.

Finalmente, el árbitro del encuentro y los demás futbolistas los separaron y el cruce no pasó a mayores. No obstante, luego de la victoria de Columbus, el uruguayo realizó un sugestivo posteo en X para celebrar el triunfo.

>> Leer más: La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la selección argentina

“+3”, escribió Rodríguez en su publicación en redes sociales, junto a tres imágenes. En una de las fotos compartidas por el volante, se puede observar a Messi detrás suyo y con la mira baja, lo que generó la reacción de los fanáticos.

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