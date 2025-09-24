Rosario, capital de la Pampa Húmeda Sostenible

Rosario será sede de la primera Semana del Clima de Sudamérica, uniendo voces y sectores para impulsar acción local con impacto global.

Del 19 al 23 de agosto Rosario será la sede global en defensa del ambiente, al acoger la primera Semana del Clima de la ciudad y de Sudamérica. En tiempos donde el diálogo se ve debilitado y el mundo está dividido por antinomias, este evento nace con el propósito de promover el entendimiento mutuo, reuniendo a personas de diferentes contextos y sectores -muchas veces antagónicos- para compartir conocimientos y soluciones sobre los desafíos climáticos que enfrentamos.

Bajo el lema de “Acción Local, Impacto Global”, la Semana del Clima de Rosario integra el calendario oficial de iniciativas previas a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), sumándose a las ediciones de Nueva York y Londres. Con una visión pionera, se estructura sobre la base de los tres ejes clave de dicha Conferencia, a realizarse en noviembre de este año en la ciudad brasileña de Belém: financiamiento para la acción climática, transición justa y adaptación. El aspecto innovador de nuestra edición radica en que incluye en su agenda paneles y eventos sobre cuestiones relacionadas con la identidad de nuestra región: el campo, la industria y nuestra capacidad de exportar desde una matriz verde. Junto con la fuerza de la sociedad civil comprometida contra el cambio climático.

Organizada en colaboración con la Municipalidad de Rosario, la Semana del Clima de Rosario busca incorporar nuestra perspectiva local a la agenda climática global, generar conciencia sobre la acción climática de múltiples actores, crear un espacio de debate con voces diversas y promover soluciones que contribuyan tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático.

En un escenario global que exige acelerar la transición ecológica y fortalecer las capacidades locales, el evento configura una plataforma abierta para intercambiar ideas, visibilizar experiencias transformadoras y generar alianzas estratégicas con el fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en base al Acuerdo de París.

Se llevará a cabo en la Estación Fluvial, y contará con 66 paneles temáticos con conferencias y presentaciones de expertos, mesas de diálogo multisectorial, y espacios de conexiones y networking, así como con la participación de más de 250 oradores provenientes de 14 países y más de 80 instituciones.

Desde hace más de 35 años, la FNGA trabaja activamente en la lucha contra el cambio climático y la defensa del ambiente, con una fuerte incidencia regional y participación constante en foros internacionales sobre la materia. De cara a la COP30, la Semana del Clima de Rosario se presenta como una instancia clave para fortalecer el compromiso local y proyectar a nuestra ciudad como un actor relevante en la agenda climática a escala global.

Con una mirada superadora de las antinomias, representantes del sector empresarial, organismos públicos, instituciones educativas, científicas y organizaciones sociales se encontrarán a lo largo de la semana para intercambiar ideas y experiencias, con miras a ser protagonistas en forma conjunta de la Acción Local con Impacto Global.

Con la trayectoria de más de tres décadas en la generación de políticas públicas e incidencia vinculada al comercio exterior, el agro, la industria, las finanzas, la logística, el fortalecimiento de la democracia construyendo políticas de estado y formando jóvenes líderes con diferentes ideologías y partidos.

La FNGA impulsa una Semana del Clima con identidad propia, capaz de reunir saberes y voluntades en torno a un mismo objetivo: un desarrollo productivo en equilibrio con el ambiente. La confluencia inédita de actores nacionales e internacionales abre una oportunidad histórica para que Rosario pueda constituirse como la capital de la Pampa Húmeda sostenible.