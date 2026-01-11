La Capital | Ovación | Central

Rosario Central ganó los dos amistosos: debutaron todos los refuerzos y Ledesma ya atajó un penal

El Canalla venció 3-0 y 2-0 a Villa Dálmine en Arroyo Seco, a puertas cerradas. Jugaron los tres refuerzos: Vicente Pizarro fue titular, mientras que Ledesma y Ávila participaron del segundo partido

11 de enero 2026 · 12:32hs
Amistosos de Central. Di María convirtió uno de los goles

Amistosos de Central. Di María convirtió uno de los goles

En el arranque formal de la pretemporada 2026, Rosario Central superó con autoridad a Villa Dálmine en una jornada de amistosos disputada este domingo por la mañana en el predio de Arroyo Seco. A puertas cerradas y sin presencia de la prensa, el Canalla ganó ambos encuentros y sumaron minutos los tres refuerzos de Jorge Almirón.

Se jugaron dos partidos de 50 minutos cada uno. En el primero, que funcionó como una prueba del equipo que hoy asoma como base titular para el inicio del torneo, Central se impuso 3-0 con goles de Enzo Giménez, Ángel Di María y Alejo Veliz. Más allá del resultado, la principal novedad fue la presencia desde el arranque del chileno Vicente Pizarro, uno de los refuerzos apuntados directamente por el nuevo técnico Jorge Almirón.

Pizarro dejó una buena impresión en su estreno no oficial con la camiseta auriazul, mostrándose activo en la mitad de la cancha y adaptándose rápido a la idea del entrenador. El mediocampista fue parte del once que hoy corre con ventaja para arrancar la competencia oficial.

En el segundo amistoso, Central volvió a ganar, esta vez por 2-0, con goles de Fabricio Oviedo y Franco Frías. Allí tuvieron minutos los otros dos refuerzos que llegaron en este mercado: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila, ambos en el equipo alternativo. Ledesma, además, fue protagonista al atajar un penal y sostener el arco en cero, una acción destacada en una mañana positiva para el Canalla.

Con dos triunfos, goles repartidos y los refuerzos sumando minutos, Central dio su primer paso futbolístico en la era Almirón. La pretemporada continuará en Arroyo Seco, donde el cuerpo técnico seguirá ajustando piezas y sacando conclusiones con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo.

>> Leer más: Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación de Gastón Ávila

Primer partido

Rosario Central (3): Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

DT: Jorge Almirón.

Villa Dálmine (0): Juan Martín Rojas; Cristian Broggi, Nicolás Agorreca, Agustín Amicone, Diego Martínez; Facundo Garzino, Mateo Solís; Maximiliano Resquín, Santiago Prim, Ezequiel Ramón; Pablo Oro.

DT: Ariel Fuscaldo.

Árbitro: Lucas Maldonado.

Goles: PT 14’ Giménez (RC); ST 16’ Di María (RC), 17’ Veliz (RC).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2010371530098708577&partner=&hide_thread=false

Segundo partido

Rosario Central (2): Jeremías Ledesma; Santiago Burgos (15’ ST Elías Verón), Luca Raffin, Gastón Ávila, Leonardo Ríos; Federico Navarro, Tomás O’Connor; Gaspar Duarte (ST Maximiliano Lovera), Santiago Segovia (ST Fabricio Oviedo), Giovanni Cantizano; Agustín Módica (ST Franco Frías).

Árbitro: Milton Ayala.

Goles: ST 4’ Oviedo (RC), 17’ Frías (RC).

Incidencia: ST 12’ Ledesma (RC) le atajó un penal a Brandán (VD).

Noticias relacionadas
Agustín Módica festeja uno de los dos goles que le hizo en Central contra Caracas en la Copa Libertadores 2024.

Agustín Módica quiere dejar atrás un año flojo en Central y volver a ser el de 2024

Carlos Quintana seguirá en Central, pero todavía le falta un tiempo de recuperación.

Central: Jorge Broun, Enzo Giménez y Carlos Quintana tendrán otra temporada en el club

Central comienza su extenso calendario de 2026 con un amistoso en Arroyo Seco.

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Gio Lo Celso saluda al Chimy Ávila tras anotar el gol de Betis.

Gio Lo Celso hizo un gol para Betis en medio de las versiones sobre su vuelta a Central

Ver comentarios

Las más leídas

El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Lo último

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa

La terminal no podrá operar despegues ni aterrizajes en franjas horarias por trabajos complementarios en el sistema de balizamiento sobre la pista, recientemente repavimentada. Las autoridades aclararon que la medida no afectará los vuelos comerciales regulares.
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa
Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

Ovación
El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

La Ciudad
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no
El Mundo

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro
El Mundo

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Por María Laura Neffen
Negocios

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
INFORMACION GENERAL

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña