Rosario Central ganó los dos amistosos: debutaron todos los refuerzos y Ledesma ya atajó un penal El Canalla venció 3-0 y 2-0 a Villa Dálmine en Arroyo Seco, a puertas cerradas. Jugaron los tres refuerzos: Vicente Pizarro fue titular, mientras que Ledesma y Ávila participaron del segundo partido 11 de enero 2026 · 12:32hs

Amistosos de Central. Di María convirtió uno de los goles

En el arranque formal de la pretemporada 2026, Rosario Central superó con autoridad a Villa Dálmine en una jornada de amistosos disputada este domingo por la mañana en el predio de Arroyo Seco. A puertas cerradas y sin presencia de la prensa, el Canalla ganó ambos encuentros y sumaron minutos los tres refuerzos de Jorge Almirón.

Se jugaron dos partidos de 50 minutos cada uno. En el primero, que funcionó como una prueba del equipo que hoy asoma como base titular para el inicio del torneo, Central se impuso 3-0 con goles de Enzo Giménez, Ángel Di María y Alejo Veliz. Más allá del resultado, la principal novedad fue la presencia desde el arranque del chileno Vicente Pizarro, uno de los refuerzos apuntados directamente por el nuevo técnico Jorge Almirón.

Pizarro dejó una buena impresión en su estreno no oficial con la camiseta auriazul, mostrándose activo en la mitad de la cancha y adaptándose rápido a la idea del entrenador. El mediocampista fue parte del once que hoy corre con ventaja para arrancar la competencia oficial.

En el segundo amistoso, Central volvió a ganar, esta vez por 2-0, con goles de Fabricio Oviedo y Franco Frías. Allí tuvieron minutos los otros dos refuerzos que llegaron en este mercado: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila, ambos en el equipo alternativo. Ledesma, además, fue protagonista al atajar un penal y sostener el arco en cero, una acción destacada en una mañana positiva para el Canalla.

Con dos triunfos, goles repartidos y los refuerzos sumando minutos, Central dio su primer paso futbolístico en la era Almirón. La pretemporada continuará en Arroyo Seco, donde el cuerpo técnico seguirá ajustando piezas y sacando conclusiones con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. >> Leer más: Otro regreso: Rosario Central hizo oficial la contratación de Gastón Ávila Primer partido Rosario Central (3): Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón. Villa Dálmine (0): Juan Martín Rojas; Cristian Broggi, Nicolás Agorreca, Agustín Amicone, Diego Martínez; Facundo Garzino, Mateo Solís; Maximiliano Resquín, Santiago Prim, Ezequiel Ramón; Pablo Oro. DT: Ariel Fuscaldo. Árbitro: Lucas Maldonado. Goles: PT 14’ Giménez (RC); ST 16’ Di María (RC), 17’ Veliz (RC). Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2010371530098708577&partner=&hide_thread=false Dos triunfos en la jornada de amistosos ante Villa Dálmine



El Canalla se impuso 3-0 y 2-0 respectivamente.



Los detalles de los partidos https://t.co/d83IUqcqzc pic.twitter.com/ZrZoO9mU2E — Rosario Central (@RosarioCentral) January 11, 2026 Segundo partido Rosario Central (2): Jeremías Ledesma; Santiago Burgos (15’ ST Elías Verón), Luca Raffin, Gastón Ávila, Leonardo Ríos; Federico Navarro, Tomás O’Connor; Gaspar Duarte (ST Maximiliano Lovera), Santiago Segovia (ST Fabricio Oviedo), Giovanni Cantizano; Agustín Módica (ST Franco Frías). Árbitro: Milton Ayala. Goles: ST 4’ Oviedo (RC), 17’ Frías (RC). Incidencia: ST 12’ Ledesma (RC) le atajó un penal a Brandán (VD).