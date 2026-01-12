La Capital | Central

Central: Las primeras señales de Jorge Almirón en el armado del equipo

El flamante entrenador de Central como anticipó en la conferencia de prensa no tocó demasiado respecto a 2025.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

12 de enero 2026 · 06:25hs
El atacante de Central Alejo Veliz anotó en el primer ensayo de pretemporada. Fue el faro ofensivo del equipo de Jorge Almirón.

El atacante de Central Alejo Veliz anotó en el primer ensayo de pretemporada. Fue el faro ofensivo del equipo de Jorge Almirón.

Central salió a la cancha por primera vez en 2026 aunque sea en forma informal. Fue en un amistoso de 50 minutos, divididos en dos tiempos de 25’, en Arroyo Seco donde el equipo titular venció 3 a 0 a Villa Dálmine. Los goles del partido fueron obra de Enzo Giménez, Ángel Di María y Alejo Veliz.

Si bien el cotejo se jugó a puertas cerradas y sin la presencia de la prensa, Ovación pudo averiguar que el equipo ahora dirigido por Jorge Almirón fue superior en todo momento y no solo impuso su jerarquía futbolística, sino también la física ante un equipo que milita en dos categorías menores.

Mucha agua bajo el puente corrió en estos 49 días desde que Central se presentó por última vez. Fue el 23 de noviembre del año pasado cuando en los octavos de final del Clausura 2025 quedó eliminado ante Estudiantes al perder 1 a 0 en el Gigante de Arroyito, tres días después de consagrarse campeón de la Liga Profesional 2025.

En este lapso de tiempo la dirigencia canalla encabezada por Gonzalo Belloso decidió no renovarle el contrato al entrenador Ariel Holan y contrató los servicios de Jorge Almirón. Se aseguró la continuidad de dos referentes como Jorge Broun y Carlos Quintana, aunque no pudo retener a Ignacio Malcorra quien no aceptó la propuesta económica que le hicieron y se fue a Independiente.

Además, logró extender el contrato del paraguayo Enzo Giménez y hasta ahora hubo tres incorporaciones: el chileno Vicente Pizarro y los regresos de Jeremías Ledesma y Gastón Ávila.

Leer más: Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

El DT de Central cumplió con su palabra

“Al principio no voy a tocar mucho del equipo”, dijo palabras más palabras menos el nuevo técnico Jorge Almirón en su presentación el 5 de enero pasado en la Sede Fundacional del club.

Y cumplió con sus dichos al menos este partido. Porque le respetó la titularidad a Broun, quien tuvo dos intervenciones muy importantes. La primera fue en el primer tiempo, luego de un pase filtrado de un jugador de Dálmine detrás de Facundo Mallo y Fatu la tapó con el pecho. Mientras que en la segunda parte del partido saltaron a despejar Ovando y Sández contra un rival. La pelota quedó picando en el borde del área y un futbolista visitante sacó un tremendo remate, que obligó al arquero a tirarse a su derecha para evitar el gol y el rebote lo terminó despejando el uruguayo Mallo.

La defensa fue prácticamente la misma que uso Holan luego de la lesión de Quintana. No estuvo Juan Cruz Komar de quien no se informó las causas de su ausencia.

El esquema fue un 4-2-3-1 donde el chileno Pizarro, que fue el único refuerzo que jugó en el equipo titular, estuvo un pasito más adelante que Ibarra, para conectar con los tres del medio que fueron el paraguayo Giménez por derecha, el colombiano Campaz por izquierda y Di María en el medio.

Mientras que Alejo Veliz fue la referencia de área. El que no estuvo, y tampoco se dieron a conocer las razones fue Enzo Copetti.

No se pueden sacar muchas conclusiones en cuanto al juego de un partido que no se vio. Pero sí en cuanto a los nombres respecto a esta primera sensación. Lo que da la pauta que el actual DT canalla pretende un equipo muy dinámico de la mitad de la cancha hacia adelante. Donde los que jueguen por afuera tengan la obligación de ayudar al equipo en la parte defensiva y que el único que pueda tomarse una licencia en ese aspecto sea Fideo Di María para aprovechar su calidad en los últimos metros de la cancha.

Síntesis del partido

Rosario Central (3): Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Villa Dálmine (0): Juan Martín Rojas; Cristian Broggi, Nicolás Agorreca, Agustín Amicone, Diego Martínez; Facundo Garzino, Mateo Solís; Maximiliano Resquín, Santiago Prim, Ezequiel Ramón; Pablo Oro. DT: Ariel Fuscaldo.

Árbitro: Lucas Maldonado.

Goles: PT 14’ Giménez (RC); ST 16’ Di María (RC), 17’ Veliz (RC).

Noticias relacionadas
tanlongo, la promesa de central que debe indemnizar a un club en el que no jugo

Tanlongo, la promesa de Central que debe indemnizar a un club en el que no jugó

Amistosos de Central. Di María convirtió uno de los goles

Central ganó dos amistosos: debutaron los refuerzos y Ledesma atajó un penal

Agustín Módica festeja uno de los dos goles que le hizo en Central contra Caracas en la Copa Libertadores 2024.

Agustín Módica quiere dejar atrás un año flojo en Central y volver a ser el de 2024

Carlos Quintana seguirá en Central, pero todavía le falta un tiempo de recuperación.

Central: Jorge Broun, Enzo Giménez y Carlos Quintana tendrán otra temporada en el club

Ver comentarios

Las más leídas

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Lo último

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Una de las joyas que tiene Newells extenderá su contrato con la Lepra

Una de las joyas que tiene Newell's extenderá su contrato con la Lepra

Globos de Oro 2026: Una batalla tras otra, Hamnet y Adolescencia entre los más premiados

Globos de Oro 2026: "Una batalla tras otra", "Hamnet" y "Adolescencia" entre los más premiados

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

El gerente de la terminal aérea, Juan Pío Drovetta, garantizó la continuidad de los vuelos en paralelo con tareas en la pista para el cambio de categoría

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: No hay ningún inconveniente
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa
Policiales

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Policiales

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Ovación
La decisión de un ex-Newells de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Por Luis Castro
Ovación

La decisión de un ex-Newell's de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

La decisión de un ex-Newells de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

La decisión de un ex-Newell's de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Real Madrid no pudo y Barcelona fue campeón de la Supercopa española por 16ª vez

Real Madrid no pudo y Barcelona fue campeón de la Supercopa española por 16ª vez

Policiales
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

La Ciudad
Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: No hay ningún inconveniente
La Ciudad

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador
Información General

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán
El Mundo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano
El Mundo

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano

Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la calle
Información General

Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la calle

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar
Información General

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario
La Ciudad

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional

Por Facundo Borrego
Información General

"Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional"

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos
La Ciudad

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda
La Región

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda