Central: Las primeras señales de Jorge Almirón en el armado del equipo

El flamante entrenador de Central como anticipó en la conferencia de prensa no tocó demasiado respecto a 2025.

El atacante de Central Alejo Veliz anotó en el primer ensayo de pretemporada. Fue el faro ofensivo del equipo de Jorge Almirón.

Central salió a la cancha por primera vez en 2026 aunque sea en forma informal. Fue en un amistoso de 50 minutos, divididos en dos tiempos de 25’, en Arroyo Seco donde el equipo titular venció 3 a 0 a Villa Dálmine. Los goles del partido fueron obra de Enzo Giménez, Ángel Di María y Alejo Veliz.

Si bien el cotejo se jugó a puertas cerradas y sin la presencia de la prensa, Ovación pudo averiguar que el equipo ahora dirigido por Jorge Almirón fue superior en todo momento y no solo impuso su jerarquía futbolística, sino también la física ante un equipo que milita en dos categorías menores.

Mucha agua bajo el puente corrió en estos 49 días desde que Central se presentó por última vez. Fue el 23 de noviembre del año pasado cuando en los octavos de final del Clausura 2025 quedó eliminado ante Estudiantes al perder 1 a 0 en el Gigante de Arroyito, tres días después de consagrarse campeón de la Liga Profesional 2025.

En este lapso de tiempo la dirigencia canalla encabezada por Gonzalo Belloso decidió no renovarle el contrato al entrenador Ariel Holan y contrató los servicios de Jorge Almirón. Se aseguró la continuidad de dos referentes como Jorge Broun y Carlos Quintana, aunque no pudo retener a Ignacio Malcorra quien no aceptó la propuesta económica que le hicieron y se fue a Independiente.

Además, logró extender el contrato del paraguayo Enzo Giménez y hasta ahora hubo tres incorporaciones: el chileno Vicente Pizarro y los regresos de Jeremías Ledesma y Gastón Ávila.

El DT de Central cumplió con su palabra

“Al principio no voy a tocar mucho del equipo”, dijo palabras más palabras menos el nuevo técnico Jorge Almirón en su presentación el 5 de enero pasado en la Sede Fundacional del club.

Y cumplió con sus dichos al menos este partido. Porque le respetó la titularidad a Broun, quien tuvo dos intervenciones muy importantes. La primera fue en el primer tiempo, luego de un pase filtrado de un jugador de Dálmine detrás de Facundo Mallo y Fatu la tapó con el pecho. Mientras que en la segunda parte del partido saltaron a despejar Ovando y Sández contra un rival. La pelota quedó picando en el borde del área y un futbolista visitante sacó un tremendo remate, que obligó al arquero a tirarse a su derecha para evitar el gol y el rebote lo terminó despejando el uruguayo Mallo.

La defensa fue prácticamente la misma que uso Holan luego de la lesión de Quintana. No estuvo Juan Cruz Komar de quien no se informó las causas de su ausencia.

El esquema fue un 4-2-3-1 donde el chileno Pizarro, que fue el único refuerzo que jugó en el equipo titular, estuvo un pasito más adelante que Ibarra, para conectar con los tres del medio que fueron el paraguayo Giménez por derecha, el colombiano Campaz por izquierda y Di María en el medio.

Mientras que Alejo Veliz fue la referencia de área. El que no estuvo, y tampoco se dieron a conocer las razones fue Enzo Copetti.

No se pueden sacar muchas conclusiones en cuanto al juego de un partido que no se vio. Pero sí en cuanto a los nombres respecto a esta primera sensación. Lo que da la pauta que el actual DT canalla pretende un equipo muy dinámico de la mitad de la cancha hacia adelante. Donde los que jueguen por afuera tengan la obligación de ayudar al equipo en la parte defensiva y que el único que pueda tomarse una licencia en ese aspecto sea Fideo Di María para aprovechar su calidad en los últimos metros de la cancha.

Síntesis del partido

Rosario Central (3): Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Villa Dálmine (0): Juan Martín Rojas; Cristian Broggi, Nicolás Agorreca, Agustín Amicone, Diego Martínez; Facundo Garzino, Mateo Solís; Maximiliano Resquín, Santiago Prim, Ezequiel Ramón; Pablo Oro. DT: Ariel Fuscaldo.

Árbitro: Lucas Maldonado.

Goles: PT 14’ Giménez (RC); ST 16’ Di María (RC), 17’ Veliz (RC).