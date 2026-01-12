La Capital | Ovación | Central

"Central es nuestra segunda casa": la frase de Jeremías Ledesma en la presentación de los refuerzos canallas

El arquero, Gastón Ávila y el chileno Vicente Pizarro tuvieron el primer contacto con la prensa como jugadores del Canalla

12 de enero 2026 · 13:28hs
Las incorporaciones de Central tuvieron su primer contacto con la prensa.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Las incorporaciones de Central tuvieron su primer contacto con la prensa.

Central presentó a sus tres flamantes refuerzos en Arroyo Seco y tanto Jeremías Ledesma, Gastón Avila y Vicente Pizarro tuvieron su primer contacto con la prensa. Fue una conferencia especial, ya que eran tres los jugadores que tenían que responder

Se dio como un partido de fútbol donde luego de la pregunta en cuestión, cada futbolista respondía con mucha alegría y con muchas caras felices. Pero con declaraciones cortas hechas con el corazón, aunque no dejaron ningún título que pueda llamar la atención, excepto la motivación que mostraron los protagonistas por estar en el club.

El que ofició de DT fue el director deportivo Federico Lussenhoff. Quien antes de la primera respuesta de cada jugador, hizo una breve presentación de los mismos, haciendo hincapié en la felicidad que le generaba tanto a él como a la institución contar con estos jugadores.

>> Leer más: Central: Las primeras señales de Jorge Almirón en el armado del equipo

El agradecimiento de Ledesma y Ávila

El primero que habló fue Jeremías Ledesma: “Muchas gracias a la institución y a la gente que hizo el esfuerzo por repatriarnos a Gastón y a mí. Esperemos estar a la altura de las circunstancias".

La pelota, en este caso el micrófono, fue para el lado de Gastón Ávila quien en la misma sintonía manifestó: “Primero agradecer a la dirigencia por hacer el esfuerzo para que estemos acá, ya que costó mucho. Estamos preparados para lo que viene”.

En cuanto a las sensaciones de regresar, el arquero dijo: “Siento algo muy lindo. Quería dar este paso. Es muy positivo en nuestras carreras y en nuestras vidas y lo vamos a aprovechar al ciento por tiempo”. A lo que el Gato añadió: “Es muy lindo volver a casa y al club que te vio nacer. Llegar a Central es algo único y fichar por el mejor club del mundo. Fue un mercado de pase duro. No es vender humo, Jugar acá no lo veo como un trabajo sino como una cosa única”.

Pizarro, sobre su posición

El balón fue a los pies de Vicente Pizarro por primera vez: “Me sentí muy bien en el amistoso jugando de doble 5 al lado de Ibarra. Estos días han sido muy buenos, me gusta jugar ahí. Aunque esto varía mucho. Estoy informado del paso de Malcorra en Central. Pero más que nada me quiero afianzar en el club. Hay que prepararse bien porque se vienen partidos exigentes”, dijo el chileno.

Luego fue Ledesma quien recogió el guante y se expresó sobre la competencia que se va a generar con Jorge Broun en el arco: Con Fatura somos amigos y buenos compañeros. Además, está el Rifle y se armó un lindo grupo de trabajo. De eso se trata la competencia. Es algo genuino y divertido. Se viralizó una foto que nos estamos dando un abrazo. Así lo sentimos. Después será decisión del DT de quien ataje. Uno lo hará y otro apoyará desde afuera. Esa es la realidad porque en nuestro puesto tenemos esa desventaja porque juega uno”.

Pizarro continuó: “Con Jorge Almirón compartimos más de un año de trabajo y fuimos campeones. Pero más allá de eso vengo a ganarme un lugar y es un grupo muy lindo. Estos días me vinieron muy bien para ponerme a punto físicamente”.

image

Ledesma, quien fue el que contestó con oraciones más largas de los tres, dijo: “Es lógico que esté más maduro. Pasa en cualquier deporte. La cabeza del jugador, aún más la de arquero, va cambiando con el correr del tiempo. Se van a encontrar con un arquero que siempre atajó con pasión y corazón. No podemos hacer futurología de quién va a estar en el arco. Sea Fatu o yo los dos queremos sumar. Si llega a tocar desde el otro lado hay que apoyar para lograr campeonatos”.

El guardameta, ante la consulta sobre su carrera en el exterior dijo: “La Liga española es muy linda. Estoy feliz de haber dado ese paso. Son canchas imponentes y tengo un recuerdo hermoso. Creo que fue bien”.

Sobre las posibilidades de Central de conseguir algo importante, Ávila expresó: “Con el equipo que tenemos es posible salir campeón. Me veo con mucha confianza ya que tenemos un buen plantel. El equipo está enfocado en llegar lo más lejos posible”.

El chileno Pizarro, al ser consultado nuevamente por Malcorra dijo: “Ví imágenes de él. El futbol es asi. Se van jugadores importantes y hay que reemplazarlos de alguna forma. No sabemos quien va a jugar así que hay que estar preparados.

Por qué Central es la segunda casa

Después, tanto Ledesma como Ávila comentaros las causas de por qué Central es su segunda casa. El uno dijo: “En cualquier club que uno se inicia, que te dio pensión, educación y comida se genera un sentimiento. Y cuando uno llega a determinado punto de la carrera, quiere volver a sentir eso. El fútbol es dinámico. A veces estás en un lugar y otras en otra. Es nuestra segunda casa porque es el club que te forma y te hace crecer”. A lo que el marcador central continuó: “En 2021 me quedé con la espina de llegar más lejos en Sudamericana. Quería un título con Central. Cuando me fui, en 2023 fue campeón y quiero sentir eso”.

image

Pizarro luego dio varios conceptos sobre el club: “El Colo Gil me habló de Central cuando estuve en Colo Colo. Y los compañeros también me hablaron de la gente y cómo se vive día a día. Estoy entusiasmado en conocer eso. Desde que llegué vi un montón de camisetas de Central. El fútbol argentino está por encima del chileno que está decayendo un poco. Quería dar un paso para adelante en mi carrera. El clásico es un partido aparte. Tenemos mucha motivación, pero tenemos muchos partidos antes”.

Finalmente, tanto Ávila como Ledesma contaron cómo fueron los momentos previos a la llegada. El defensor confesó que ya veíamos trabajando con Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano el semestre pasado para venir. Pero no se pudo. Lo mantuvimos en secreto. Ni mi familia lo sabía. Para todos yo el 10 de enero viajaba a Holanda y gracias a Dios estamos acá”. Mientras que Ledesma dijo que vivió algo parecido. “Si bien mi familia lo sabía, las cosas se fueron dando y todo es alegría”.

