Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

El equipo alternativo de Central venció por 2 a 0 a Villa Dálmine con la presencia de dos de las flamantes incorporaciones. El arquero atajó un penal.

Jeremías Ledesma se dio el gusto de atajar un penal en su regreso a Central.

El equipo alternativo de Central también venció a Villa Dálmine. Pero fue 2 a 0, en los 50 minutos que duró el partido, con goles de delanteros de la casa, Franco Frías y Fabricio Oviedo. Aunque lo más importante es que fueron de la partida dos futbolistas quefueron anunciados oficialmente hace pocos días: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila.

El arquero, cuando el partido estaba 1 a 0 para Central, se dio el gusto de atajarle un penal a Brandán, recordando aquellas épocas en las que fue vital en las definiciones desde los doce pasos que consagraron a Central como campeón de la Copa Argentina en 2018 de la mano de Edgardo Bauza.

En tanto, el Gato Avila jugó los 50 minutos y terminó bien desde el aspecto físico. El exjugador de Fortaleza estuvo acompañado en la zaga por Luca Raffin.

Los marcadores de punta fueron de las inferiores de Central

Almirón utilizó el mismo esquema del equipo titular. Como lateral por derecha estuvo Santiago Burgos, aquel chico categoría 2006 que participó con Miguel Russo en los amistosos que se jugaron en Uruguay a principios de 2024, e incluso tuvo cuatro partidos ese año en el banco de suplentes, sin alcanzar a debutar.

Luego lo reemplazó Elías Verón (categoría 2007), campeón con la 5ª de AFA y único lateral en la historia de las inferiores de Central en marcar tres goles en un mismo partido (vs Ferro 3-2, en 2025).

Mientras que como lateral izquierdo estuvo Leonardo Ríos (categoría 2006), que terminó siendo titular en la reserva y hoy es la primera alternativa de Sández, a excepción que Almirón se decida por Gastón Ávila en ese sector.

Los dos de contención fueron Federico Navarro y Tomás O’Connor, que entre ambos es el que más juego tiene. Mientras que en la mitad de la cancha, Gaspar Duarte por derecha y Cantizano por izquierda fueron los dueños de la banda.

Como organizador actuó Santiago Segovia, quien le tendrá que agregar a su juego más dinámica para ganarse un lugar, algo innegociable en el perfil de Almirón ya que condiciones tiene de sobra.

Como faro en el área estuvo Agustín Módica. Aunque los goles del equipo alternativo llegaron desde el banco de suplentes, con Fabricio Oviedo, de cabeza, y Franco Frías, habrá que ver si ellos son tenidos en cuenta o saldrán a préstamo nuevamente.

La formación canalla

Se jugaron dos tiempos de 25’ y la formación de Central fue: Jeremías Ledesma; Santiago Burgos (ET Elías Verón), Luca Raffin, Gastón Avila y Leonardo Ríos; Federico Navarro y Tomás O’ Connor; Gaspar Duarte (ET Maximiliano Lovera), Santiago Segovia (ET Fabricio Oviedo) y Giovanni Cantizano; Agustín Módica (ET Franco Frías).

Árbitro: Milton Ayala.

Asistentes: Lucas Maldonado - Rodrigo Fanari.

Goles: 29’ Oviedo (RC), 42’ Frías (RC).

Incidencia: 37’ Ledesma (RC) le atajó un penal a Brandán (VD).