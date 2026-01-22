La Capital | Ovación | Cristian Sánchez

Cristián Sánchez: "Central Córdoba es todo para mí, vuelvo al lugar que me marcó como jugador"

El jugador nacido en Fray Luis Beltrán se refirió al regreso a Tablada después de ocho temporadas. Llegó como refuerzo para jugar en la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

22 de enero 2026 · 16:58hs
El Pato Cristián Sánchez volvió a Central Córdoba, institución que lo lanzó como jugador profesional. Pasaron 12 años de aquel debut con la camiseta del Charrúa de la mano de Marcelo Vivas, en la temporada 2014. Hoy forma parte del nuevo equipo del Matador.

Al año siguiente formó parte del equipo de los azules del barrio Tablada de la mano de Ariel Cuffaro Russo que disputó la final del reducido en la cancha de Remedios de Escalada y no pudo lograr el ascenso a la Primera B.

Cristián Sánchez en Tablada

“Todavía recuerdo aquella época donde me tocó vestir la camiseta del Charrúa desde el 2014 al 2018. Fueron momentos inolvidables que siempre llevo en mi corazón. Estando en otros clubes y a la distancia, siempre me hacía un momento para seguir la campaña del Matador. Y cuando venía a Beltrán y tenía tiempo, me llegaba al Gabino Sosa”, dijo Sánchez, El uno de los refuerzos que llegaron para afrontar la temporada 2026 en la Primera C.

El futbolista tiene un largo recorrido en el fútbol de ascenso y en primera división. “Después de vestir la camiseta de Córdoba pasé por All Boys, San Martín de San Juan y Defensores de Belgrano. En el cierre de la temporada 2025 decidimos con mi familia volver a Beltrán y me llamaron los directivos de Córdoba, tuvimos varias charlas y decidí pegar la vuelta", contó.

Firma y regreso. El presidente Omar Vicente y Cristián Sánchez. El mediocampista estampó la firma hasta diciembre del 2026.

El mediocampista se formó en la Liga Sanlorencina

Sánchez hizo inferiores en la Liga Sanlorencina y vistió las camisetas de varios clubes: Villa Felisa, AFI San Lorenzo, Escalada y la Escuela de Fútbol Municipal.

Instalado en su querido Beltrán y entrenando en Córdoba, el delantero contó las sensaciones del regreso. “Córdoba es todo para mí, vuelvo al lugar que quiero, vuelvo al lugar donde debuté como profesional y me marcó como jugador. Estoy contento porque me estoy preparando para la competencia. El sábado arrancamos con los amistosos para llegar de la mejor manera al 21 de febrero”, sostuvo El Pato Sánchez.

Sánchez será un referente en el nuevo plantel

El experimentado mediocampista ofensivo, de 34 años, será uno de los referentes en el equipo de Tablada. “Desde el momento en que me fuí siempre estuve al tanto de lo que pasaba en Córdoba. Y ahora, a los nuevos compañeros del plantel les conté todo lo que había pasado en los cuatros años en los que estuve en el club. Pasé momentos inolvidables y en el 2015 quedamos en la puerta de subir a la Primera B, en la cancha de Talleres de Remedios de Escalada”, recordó.

El jugador también destacó la temporada 2025 de Córdoba, en la que el equipo jugó tres campeonatos: Copa Santa Fe, Copa Argentina y el torneo de la Primera C. “El equipo hizo un 2025 muy bueno, miré todos los partidos, merecían un poco más, pero bueno, el fútbol también tiene estas cosas. En esta temporada hubo en recambio muy grande de futbolistas, no es fácil armar un nuevo equipo. Pero el cuerpo técnico y la dirigencia están trabajando para poner el mejor equipo en el debut del campeonato. Actualmente hay muy buenos jugadores, seguro que vamos a andar muy bien. Hay que mentalizarse que Córdoba viaja cada dos semanas para jugar en Buenos Aires, viaja en el día, juega y al otro ya está entrenando. El sacrificio es muy grande pero nos vamos a preparar para afrontar un torneo muy competitivo y parejo”, enfatizó.

Siempre de mediocampista ofensivo

Sánchez juegan en todo el frente de ataque. Así comenzó su carrera y después lo hizo en los clubes donde jugó. “Personalmente y mentalmente me preparé para ser el mismo jugador se siempre y aportarle al equipo toda mi experiencia en cada partido. Estoy preparando para dar todo por esta camiseta que quiero mucho”, explicó el Pato.

El volante contó como lo recibió la dupla técnica de Daniel Teglia y Diego Acoglanis. “Los técnicos me recibieron de una manera espectacular, me llamaron muchas veces para volver, han estado predispuestos al ciento por ciento, se manejaron de la mejor manera. Eso fue lo que me gustó de ellos dos. Sabemos que Central Córdoba no tiene billetera para traer jugadores del fútbol de primera división o la Primera Nacional. Entonces también dependía de las palabras de ellos, en las charlas me invitaron a que venga a entrenar sin decirme que querían que vuelva. Con la dirigencia también estoy muy contento, hablamos, llegamos a un acuerdo y hoy formo parte del plantel charrúa”, afirmó el ex jugador de Defensores de Belgrano.

