Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

El delantero Franco Fernández es la nueva incorporación de Central Córdoba para afrontar el torneo de la Primera C, que inicia el 21 de febrero

Central Córdoba confirmó al delantero Franco Fernández como el sexto refuerzo del Charrúa de cara al próximo torneo de la Primera C que arrancará el 21 de febrero. El joven futbolista viene de jugar en la reserva de Newell's en la temporada 2025.

El delantero con 20 años, se formó en el club Loma Negra, pasó por Tiro Federal y luego llegó a Newell's, donde vistió la camiseta del rojinegro en cinco temporadas, actuando en cuarta división de AFA y reserva. Y este miércoles abrochó su vínculo a la institución de barrio Tablada.

“Muy feliz de poder ser parte del plantel de Central Córdoba. Las sensaciones son las mejores, venía entrenando con el equipo y este miércoles llegamos a un acuerdo con la dirigencia. Ahora solo pienso en entrenar para llegar de la mejor manera al debut del campeonato”, le confió Franco a Ovación.

El delantero no se olvidó de sus inicios. “Jugué en el baby en el club Social y Deportivo Infantil Loma Negra, después pasé a Tiro Federal en inferiores y en el 2020 me incorporé a Newell's, donde jugué inferiores de AFA y reserva hasta el año pasado”, contó la nueva incorporación de los charrúas.

Las otras cinco incorporaciones

Los azules de Tablada se siguen armando para afrontar el torneo de la cuarta categoría de AFA y ahora confirmaron al sexto refuerzo. Los anteriores fueron: Cristian Sánchez, el arquero Matías Giroldi, Matías Córdoba, Nery Domínguez y Benjamín Galucci.