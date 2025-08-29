La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Corre Franco Colapinto: días y horarios de prácticas, clasificación y GP de Países Bajos

Tras el receso del "verano" en la Fórmula 1, los pilotos y las escuderías retoman este fin de semana la actividad en las pistas. Qué se viene en esta segunda mitad del año

29 de agosto 2025 · 07:54hs
Franco Colapinto vuelve a las pistas para disputar el GP de Países Bajos de la Fórmula 1.

Franco Colapinto vuelve a las pistas para disputar el GP de Países Bajos de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 vuelve a las pistas y los argentinos esperan ansiosos el regreso de Franco Colapinto. Tras el receso del verano europeo, los equipos y los pilotos vuelven a la actividad. En la segunda parte del año, llegan las últimas diez carreras de la temporada.

El piloto argentino y la escudería francesa Alpine buscan mejorar la performance después de las semanas frustrantes previas a las vacaciones. En estas tres semanas de receso, el argentino reforzó los entrenamientos para mejorar la performance y alcanzar los puntos por primera vez con el equipo.

Lo que se viene es la cita en Zandvoort, la carrera número 15 del año y el único circuito de los que restan en el que nunca corrió en la máxima categoría, pero en el que realizó pruebas antes de reemplazar a Jack Doohan.

Detrás quedaron las lentísimas paradas en boxes que Colapinto debió soportar en Hungría y lo marginaron al fondo de la carrera junto a su compañero Pierre Gasly. Ahora deberá dar un paso al frente para ganar confianza y acercar las posibilidades de confirmar su butaca para el próximo año.

Las ocho carreras de Colapinto en Alpine

Después de sus primeras carreras con Williams en 2024, Colapinto regresó este año para correr con Alpine e hizo su debut en Imola, donde quedó 16º, luego pasó por Mónaco (donde terminó 13º) y Barcelona (donde quedó 15º) sin poder afianzarse ni ganar confianza con el auto. Más tarde fue el turno del GP de Canadá, donde logró su mejor clasificación pero no pudo hacer mucho en la carrera, ya que terminó en el 13º puesto.

Franco Colapinto Austria (5).jpg
Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

En Austria, en el circuito de Spielberg, logró pasar a la Q2 y largar desde el 14º puesto, pero terminó otra vez en el 15º lugar. Colapinto tuvo dificultades con las rectas, que implican gran dificultad para el A525, que mostró poca potencia en las últimas carreras. El argentino puso entonces su energía en Silverstone. Y si bien mostró buen nivel y fue más rápido que su compañero en las primeras pruebas, hizo un trompo en la clasificación y por problemas de auto ni pudo correr el GP de Gran Bretaña.

En lo que fue la séptima carrera del argentino con la escudería francesa en la categoría máxima del automovilismo mundial, quedó 17 en la sprint y 19 al finalizar el GP de Bélgica. Fue un resultado condicionado por la pérdida de competitividad del Alpine A525 cuando se secó la pista tras las intensas lluvias en Spa-Francorchamps. La octava carrera, en Hungría, tuvo un sábado esperanzador, en donde Colapinto se clasificó 14 y su compañero Gasly quedó unos puestos más abajo. Sin embargo, una combinación de mala largada, mal funcionamiento del auto y dos lentísimas paradas en boxes hicieron que el argentino terminara el GP en el puesto 18, apenas arriba del francés.

El GP de Zandvoort

El circuito de Zandvoort se inauguró en 1948. En principio, era una combinación de pista permanente y ruta pública que ralizaba curvas en la ciudad. La primera carrera de Fórmula 1 allí se realizó en 1952 y el ganador fue Alberto Ascari con el equipo de Ferrari.

La pista se mantuvo en la máxima categoría del automovilismo mundial hasta 1985. Luego hubo un parate, pero luego se remodeló para su regreso en la temporada 2020.

La longitud del circuito es 4.259 kilómetros. En la carrera se dan 72 vueltas, lo que suma un total de 306,648 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Lewis Hamilton, que hizo un tiempo de 1:11.097 en 2021.

zandvoort

>>Leer más: Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Los horarios del GP de Países Bajos

El Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos se correrá del viernes 29 al domingo 31 de agosto.

- Viernes 29 de agosto: primera práctica libre a las 7.30 y la segunda a las 11.

- Sábado 30 de agosto: tercera práctica libre a las 6.30 y clasificación a las 11.

- Domingo 31 de agosto: la carrera a las 10.

Cómo continúa la temporada 2025 de la Fórmula 1

Son varias las citas de Fórmula 1 que restan en esta temporada 2025:

- Monza, Italia: 5 al 7 de septiembre.

- Bakú, Azerbaiyán: 19 al 21 de septiembre.

- Singapur: 3 al 5 de octubre.

- Austin, Estados Unidos: 17 al 19 de octubre.

- Ciudad de México, México: 24 al 26 de octubre.

- San Pablo, Brasil: 7 al 9 de noviembre.

- Las Vegas, Estados Unidos: 20 al 22 de noviembre.

- Lusail, Qatar: 28 al 30 de noviembre.

- Yas Marina, Abu Dhabi: 5 al 7 de diciembre.

Noticias relacionadas
Williams le dio lugar y Franco Colapinto revolucionó a la Fórmula 1.

Hace un año, Williams anunciaba la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para la temporada 2026.

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en F1

fin de semana de formula 1: dias y horarios para ver correr a franco colapinto

Fin de semana de Fórmula 1: días y horarios para ver correr a Franco Colapinto

Franco Colapinto recibió elogios de la Fórmula 1, mientras busca afianzarse en Alpine.

El apoyo de la Fórmula 1 al piloto argentino Franco Colapinto para que pueda afianzarse en Alpine

Ver comentarios

Las más leídas

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Lo último

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Tras el receso de la Fórmula 1, Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

Tras el receso de la Fórmula 1, Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Matías David Fernández, acribillado anoche en Crespo y Presidente Quintana, estaba en libertad condicional tras ser condenado por la balacera ocurrida en 2018

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Corre Colapinto: días y horarios de prácticas, qualy y GP de Países Bajos
Ovación

Corre Colapinto: días y horarios de prácticas, qualy y GP de Países Bajos

Corre Colapinto: días y horarios de prácticas, qualy y GP de Países Bajos

Corre Colapinto: días y horarios de prácticas, qualy y GP de Países Bajos

Newells necesita evidenciar gestos rápidos de reacción antes de que sea tarde para todo

Newell's necesita evidenciar gestos rápidos de reacción antes de que sea tarde para todo

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

Policiales
El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

La Ciudad
Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo