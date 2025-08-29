La Capital | La región | Villa Constitución

Incertidumbre en Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

El secretario general del gremio local, Pablo González, confirmó que la empresa anunció "paradas intempestivas desde ahora hasta fin de año".

29 de agosto 2025 · 09:44hs
Acindar en Villa Constitución. La planta estará parada y el personal suspendido.

Foto: La Capital / Archivo.

Acindar en Villa Constitución. La planta estará parada y el personal suspendido.

La planta de Acindar en Villa Constitución suspendió la actividad de la acería por 72 horas y del área de laminados durante una semana. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM) de esa ciudad, Pablo González, explicó que se “agravó la situación por la caída de las ventas” y que el gremio está discutiendo los detalles del acuerdo de suspensiones. El gremialista dijo en torno a la situación general que "se está cumpliendo lo que se prevía".

“Estamos en un escenario de caída de ventas que hoy se agrava, porque Acindar nos comunica que tenían una venta colocada que aparentemente se cayó. Eso sucedió de manera imprevista y nos dijeron que de urgencia tienen que parar la acería y la parte de laminados. Nos llama la atención y pensamos que es una estrategia de ellos también. Son tres días de detención en la acería, desde hoy a las 22 hasta el lunes. Un tren laminador tendrá la misma parada. Y el tren1 que fabrica hierro de construcción para desde hoy hasta el 8 de septiembre”, indicó el dirigente.

En declaraciones a LT8, González se refirió al acuerdo que se suscribirá por las suspensiones que se aplicará al personal. “Estamos discutiendo pormenores del acuerdo por suspensiones porque como hay rotación de turnos, hay gente que le toca uno o dos días. Son detalles que hay que definir, porque hay gente que trabaja en cuatro turnos”.

González estimó que se aproximan momento de mucha incertidumbre para los metalúrgicos de la ciudad ubicada a 60 kilómetros de Rosario. “Toda esta situación nos preocupa porque que se cumple lo que preveíamos. La empresa no llegará al objetivo de ventas que tenía”.

Embed - ACINDAR PARALIZA SU PLANTA Y HAY NUEVAS SUSPENSIONES - PABLO GONZÁLEZ

>> Leer más: Preocupación en Villa Constitución: Acindar vuelve a paralizar su planta y hay nuevas suspensiones

“Creemos que las ventas van a caer mes a mes. Y la empresa ya nos comunicó que de aquí a fin de año vamos a tener estas paradas intempestivas de fábrica los últimos días del mes”, subrayó, y a la vez señaló que no tenía expectativsa de que alguna gestión gubernamental llegue a buen puerto.

“Del gobierno nacional no esperamos nada, eso lo sabemos. Con Provincia, más allá de las charlas y reuniones que mantuvimos en el Ministerio de Trabajo, no se puede hacer mucho. El problema pasa porque no hay producción y no hay un criterio macroeconómico que nos acerque a un cambio de escenario en la planta. Este conflicto va para largo. Esperemos que esto no termine en un paro total de la planta como ocurrió en San Nicolás. Nosotros no podemos dejar de defender el salario, pero sabemos que seguir reclamando paritarias, le puede dar como excusa a un empresario para detener la producción de una planta y cerrarla definitivamente”.

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Lo último

Alejo Veliz busca recuperar su juego: Estar en Central me vuelve a posicionar

Alejo Veliz busca recuperar su juego: "Estar en Central me vuelve a posicionar"

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Bruce Willis fue trasladado a un segundo hogar donde recibe cuidado permanente

Bruce Willis fue trasladado a un "segundo hogar" donde recibe cuidado permanente

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

El siniestro sucedió este vienes en San Martín y Garibaldi. Dos personas que iban en una moto sufrieron heridas de consideración.

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Ovación
Fabbiani y su Newells se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani y su Newell's se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Fabbiani y su Newells se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Fabbiani y su Newell's se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Las memorias de Rivarola a 20 años de un partido histórico: su ropa y el garrafero leproso

Las memorias de Rivarola a 20 años de un partido histórico: su ropa y el garrafero leproso

Tras el receso de la Fórmula 1, Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

Tras el receso de la Fórmula 1, Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

Policiales
Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

La Ciudad
Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño