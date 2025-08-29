La Capital | Información General | electrodoméstico

¿Cuál es el electrodoméstico que consume cuatro veces más electricidad que un lavarropas?

A pesar de su alto gasto energético, el aparato está presente en la casa de los argentinos. Advertencias y recomendaciones

29 de agosto 2025 · 10:34hs
Un electrodoméstico puede tener un gran impacto en la factura de luz

Un electrodoméstico puede tener un gran impacto en la factura de luz

A partir de la quita de subsidios en servicios, la factura de la luz se disparó en muchos hogares a lo largo y a lo ancho del país. Ante este incremento de precio en la electricidad, cada vez son más quienes cuidan el consumo energético. En ese sentido, muchas veces un electrodoméstico antiguo puede hacer un consumo mucho mayor al de uno eficiente energéticamente, con tecnología nueva.

Este el caso de los aires acondicionados antiguos. Este tipo de electrodoméstico, sobre todo si ya cuenta con más de 15 años de vida, puede llegar a consumir cuatro veces más energía por hora que un lavarropas nuevo. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) detalla que la brecha de consumo muchas veces depende de la eficiencia energética.

>> Leer más: Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

¿Cuánta electricidad consume un aire acondicionado viejo?

Un aire acondicionado con 15 años de antigüedad puede consumir hasta 2500 watts por hora de uso. Por otro lado, un equipo de aire acondicionado moderno, con tecnología inverter, consume 1000 watts por hora, menos de la mitad.

Si se quiere hacer la comparación con un lavarropas nuevo, este tipo de electrodoméstico consume 500 watts por ciclo completo, usando agua caliente. Entonces, en tan solo unas pocas horas el aire acondicionado consume lo mismo que varios lavados consecutivos.

>> Leer más: Qué calienta más y sale más barato: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

aire acondicionado

Específicamente, un aire acondicionado viejo consume en una hora lo que implicaría, en promedio, cuatro lavados consecutivos de un lavarropas eficiente energéticamente.

Por otra parte, es importante considerar que los motores y compresores antiguos de los aires acondicionados de más de 10 años no poseen la tecnología inverter, que está destinada a regular la potencia del electrodoméstico según la temperatura.

Entonces, trabajan siempre a carga máxima, por lo que multiplican el gasto y se engrosa la factura de la luz. Esto no sucede con los electrodomésticos nuevos.

Consejos para reducir el consumo

Dentro de la medida de lo posible, la medida más adecuada para reducir el consumo en cuanto a los equipos de aire acondicionado es el reemplazo por electrodomésticos eficientes: los aires inverter clase A+++ reducen el gasto hasta en un 40 %.

También se aconseja realizar un mantenimiento periódico para prevenir fallas en el equipo. Es necesario limpiar filtros y verificar gas refrigerante, lo que repercute en una mejora el rendimiento.

El uso responsable también es muy importante. Además de aprovechar la ventilación natural, es importante mantener la temperatura del aire acondicionado entre 24 y 26 °C.

Noticias relacionadas
¿Qué pasa con los feriados en 2025? El gobierno definió un cambio.

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

el museo van gogh de amsterdam podria cerrar por falta de mantenimiento

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

incidentes en independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a chile

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

La grilla salarial de septiembre para los empleados de comercio consolidó los nuevos valores con el tercer aumento del año.

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Lo último

Alejo Veliz busca recuperar su juego: Estar en Central me vuelve a posicionar

Alejo Veliz busca recuperar su juego: "Estar en Central me vuelve a posicionar"

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Bruce Willis fue trasladado a un segundo hogar donde recibe cuidado permanente

Bruce Willis fue trasladado a un "segundo hogar" donde recibe cuidado permanente

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

El siniestro sucedió este vienes en San Martín y Garibaldi. Dos personas que iban en una moto sufrieron heridas de consideración.

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Ovación
Fabbiani y su Newells se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani y su Newell's se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Fabbiani y su Newells se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Fabbiani y su Newell's se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Las memorias de Rivarola a 20 años de un partido histórico: su ropa y el garrafero leproso

Las memorias de Rivarola a 20 años de un partido histórico: su ropa y el garrafero leproso

Tras el receso de la Fórmula 1, Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

Tras el receso de la Fórmula 1, Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

Policiales
Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

La Ciudad
Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño