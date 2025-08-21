Una ayudita para Franco Colapinto: el "refuerzo" de Alpine que llega directo desde McLaren

La escudería francesa contrató a un ingeniero de diseño proveniente del líder del campeonato, quien ya trabaja con la mirada puesta en 2026

En medio del receso de la Fórmula 1 por el verano europeo, Alpine confirmó la contratación de un nuevo ingeniero de diseño mecánico que llega desde McLaren para afrontar las necesarias mejoras que necesita el monoplaza. Franco Colapinto y Pierre Gasly manifestaron su descontento y el equipo busca mejorar el rendimiento cuanto antes.

Oliver Bray acordó su llegada a la escudería francesa tras su paso por McLaren , campeón en 2024 y líder del campeonato de Constructores con un dominio absoluto en la temporada 2025. Este ingeniero cuenta con ocho años de experiencia en la Máxima y su trabajo fue de gran aporte para la actualidad del equipo inglés , en la cual sus pilotos Oscar Piastri y Lando Norris luchan mano a mano por el título.

Alpine afronta una etapa de transición en esta temporada , ubicado en la última posición del campeonato, con numerosos cambios y la vista puesta en el desarrollo del auto con el nuevo reglamento en 2026 , por lo que no harán mejoras en el monoplaza hasta fin de año.

La escudería francesa desarrolla el nuevo auto para 2026, mientras el A525 no responde en la pista.

El flamante “refuerzo” ya trabaja en Enstone con la mirada puesta en la próxima temporada, en la que además incorporarán los motores Mercedes. Su papel en el desarrollo y optimización del auto será crucial, ya que va desde el diseño de componentes individuales hasta la gestión de sistemas complejos como el motor, la aerodinámica y la suspensión.

El refuerzo de Alpine

“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, escribió Bray en un posteo en su cuenta personal de LinkedIn.

A su vez, esta clase de ingenieros participan activamente de las carreras, con el análisis de datos para ajustar la configuración del auto y maximizar el rendimiento.

Las tareas de Bray en McLaren lo pusieron a cargo de la coordinación de proyectos clave y de darle impulso a la innovación en el desarrollo de los monoplazas del equipo. Con un currículum imponente para la categoría, su experiencia podría ser fundamental para cambiar el rumbo de Alpine.