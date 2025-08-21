La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Una ayudita para Franco Colapinto: el "refuerzo" de Alpine que llega directo desde McLaren

La escudería francesa contrató a un ingeniero de diseño proveniente del líder del campeonato, quien ya trabaja con la mirada puesta en 2026

21 de agosto 2025 · 10:57hs
Franco Colapinto da batalla con un monoplaza de Alpine que no trae buenas respuestas.

Franco Colapinto da batalla con un monoplaza de Alpine que no trae buenas respuestas.

En medio del receso de la Fórmula 1 por el verano europeo, Alpine confirmó la contratación de un nuevo ingeniero de diseño mecánico que llega desde McLaren para afrontar las necesarias mejoras que necesita el monoplaza. Franco Colapinto y Pierre Gasly manifestaron su descontento y el equipo busca mejorar el rendimiento cuanto antes.

Oliver Bray acordó su llegada a la escudería francesa tras su paso por McLaren, campeón en 2024 y líder del campeonato de Constructores con un dominio absoluto en la temporada 2025. Este ingeniero cuenta con ocho años de experiencia en la Máxima y su trabajo fue de gran aporte para la actualidad del equipo inglés, en la cual sus pilotos Oscar Piastri y Lando Norris luchan mano a mano por el título.

Alpine afronta una etapa de transición en esta temporada, ubicado en la última posición del campeonato, con numerosos cambios y la vista puesta en el desarrollo del auto con el nuevo reglamento en 2026, por lo que no harán mejoras en el monoplaza hasta fin de año.

image (10)
La escudería francesa desarrolla el nuevo auto para 2026, mientras el A525 no responde en la pista.

La escudería francesa desarrolla el nuevo auto para 2026, mientras el A525 no responde en la pista.

>> Leer más: Corre con la bandera argentina, llegó a la F3 y es parte de Red Bull: el sucesor de Colapinto

El flamante “refuerzo” ya trabaja en Enstone con la mirada puesta en la próxima temporada, en la que además incorporarán los motores Mercedes. Su papel en el desarrollo y optimización del auto será crucial, ya que va desde el diseño de componentes individuales hasta la gestión de sistemas complejos como el motor, la aerodinámica y la suspensión.

El refuerzo de Alpine

“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, escribió Bray en un posteo en su cuenta personal de LinkedIn.

A su vez, esta clase de ingenieros participan activamente de las carreras, con el análisis de datos para ajustar la configuración del auto y maximizar el rendimiento.

Las tareas de Bray en McLaren lo pusieron a cargo de la coordinación de proyectos clave y de darle impulso a la innovación en el desarrollo de los monoplazas del equipo. Con un currículum imponente para la categoría, su experiencia podría ser fundamental para cambiar el rumbo de Alpine.

Noticias relacionadas
El 43 de Franco Colapinto sobre el Alpine rosa, en su gran desafío en Hungría.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

La Fórmula 1 reconoció a Franco Colapinto entre los principales pilotos argentinos.

Guiño de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: lo incluyeron en un apasionante ranking

Los hinchas de Independiente ingresaron al sector de público visitante tras el entretiempo.

Graves disturbios en la cancha de Independiente: el gobierno nacional culpó al bonaerense

Hinchas de U de Chile e Independiente protagonizaron graves incidentes en Avellaneda.

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Ver comentarios

Las más leídas

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Lo último

Fentanilo contaminado: el Ministerio de Salud de la Nación no será querellante y será investigado

Fentanilo contaminado: el Ministerio de Salud de la Nación no será querellante y será investigado

Emilia Mernes recordó la incómoda entrevista en la que le preguntaron por Javier Milei

Emilia Mernes recordó la incómoda entrevista en la que le preguntaron por Javier Milei

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Los estudios realizados a los cadáveres de ambas mujeres, hallados en el departamento en el que vivían, orientan la investigación y abonan la principal hipótesis

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias
Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias
La Región

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar
La Ciudad

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una billetera virtual
La Región

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una billetera virtual

Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Ovación
Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos
Ovación

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Una ayudita para Franco Colapinto: el refuerzo de Alpine que llega directo desde McLaren

Una ayudita para Franco Colapinto: el "refuerzo" de Alpine que llega directo desde McLaren

Central visitará a Sarmiento y por séptimo partido consecutivo jugará un sábado

Central visitará a Sarmiento y por séptimo partido consecutivo jugará un sábado

Policiales
Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

La Ciudad
Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias
La Ciudad

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Fentanilo contaminado: Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la empresa en Rosario

Fentanilo contaminado: "Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la empresa en Rosario"

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno
Ovación

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos
Información General

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario
Política

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol
Ovación

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado