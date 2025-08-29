Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al Heca Le dispararon al menos seis veces desde una moto. La víctima mortal habría sido autor de un ataque a tiros contra el Centro de Justicia Penal en 2018 29 de agosto 2025 · 00:02hs

Archivo (Marcelo Bustamante / La Capital)

Un muchacho de 26 años, que habría sido autor de un ataque a tiros contra el Centro de Justicia Penal en 2018, fue baleado en la noche de este jueves en barrio Alvear, en la zona sudoeste de Rosario, y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un particular, aunque llegó ya sin vida.

El ataque se produjo en Crespo y Presidente Quintana, cuando poco antes de las 21 fue abordado por atacantes desde una moto que le dispararon múltiples balazos y le provocaron al menos media docena de heridas.

Familiares lo trasladaron en un automóvil particular al Heca, donde fue declarado muerto tras constatar que tenía seis heridas por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el parte policial, la víctima fue identificada como Matías David Fernández, que contaba con pedido de captura por un ataque a balazos en 2018 contra el Centro de Justicia Penal.