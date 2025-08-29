Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al Heca

Información General
Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Policiales
Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Política
Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ
La Ciudad
Cumbre en Rosario de los rectores de universidades públicas por el presupuesto
Información General
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Política
Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
POLITICA
Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
Policiales
Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Salud
Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad
La Ciudad
Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
Política
Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección
La Ciudad
Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño
La Ciudad
Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles
la region
Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos
Información General
Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo