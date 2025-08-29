La Capital | La Ciudad | Choque

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El siniestro vial ocurrió a la madrugada en la zona sur, donde los ocupantes de una moto se estrellaron contra una camioneta

29 de agosto 2025 · 08:01hs
La Volkswagen Amarok quedó detenida entre ambas manos tras el choque.

Foto: Canal 3.

La Volkswagen Amarok quedó detenida entre ambas manos tras el choque.

La policía rosarina inició este viernes un operativo de emergencia por un fuerte choque con dos personas lesionadas. Luego de la denuncia, el conductor de uno de los vehículos dio positivo el test de alcoholemia y quedó demorado mientras asistían a quienes viajaban en el otro rodado.

El siniestro vial ocurrió poco antes de las 5 de la mañana y derivó en un corte de tránsito de más de dos horas en San Martín y Garibaldi. Las víctimas iban en una motocicleta y fueron atendidas en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

De acuerdo a la versión preliminar, el automovilista aprehendido venía manejando hacia el este por Garibaldi. Cuando llegó al cruce sobre la avenida, el conductor del vehículo más pequeño se estrelló de frente contra la puerta de una Volkswagen Amarok blanca.

Choque y test de alcoholemia positivo

Aunque no fue un impacto frontal, los airbags de la camioneta se activaron por la magnitud del golpe registrado a la madrugada entre los barrios Matheu y Las Heras. Los cascos del motociclista y Yair A. quedaron tirados sobre la calzada tras la caída y ambos recibieron asistencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para el traslado hasta el nosocomio municipal.

En primera instancia, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron a Ezequiel C. como el conductor de la pick up. A primera hora de la mañana se confirmó que el test de alcoholemia inicial dio positivo y lo demoraron a la espera de la intervención de la Justicia provincial.

>> Leer más: Ruta a Victoria: 3 heridos en choque de camión cargado con ganado y una pickup

El cruce de calles donde ocurrió el siniestro vial no tiene semáforos. No obstante, en Garibaldi se ubica un cartel de pare para prevenir este tipo de episodios y otros accidentes de tránsito.

La camioneta fue remolcada después de las primeras medidas para determinar la causa del choque. La Municipalidad confirmó que la circulación se había normalizado minutos antes de las 7.30 de la mañana.

El auto de Kevin Gutiérrez, que chocó en la autopista a Buenos Aires cuando iba a la práctica de Central en Arroyo Seco.

Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Kevin Gutiérrez chocó en la autopista cuando iba a Arroyo Seco. Central informó que está bien y que quedará internado en observación por 24 horas. 

Central reveló el estado de salud del jugador que chocó con el auto cuando iba a practicar

Kevin Gutiérrez fue asistido por sus compañeros que se dirigían a la práctica.

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

La harina cubrió el pavimento en la autopista Rosario-Buenos Aires.

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

