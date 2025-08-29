Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El siniestro vial ocurrió a la madrugada en la zona sur, donde los ocupantes de una moto se estrellaron contra una camioneta

La policía rosarina inició este viernes un operativo de emergencia por un fuerte choque con dos personas lesionadas. Luego de la denuncia, el conductor de uno de los vehículos dio positivo el test de alcoholemia y quedó demorado mientras asistían a quienes viajaban en el otro rodado.

El siniestro vial ocurrió poco antes de las 5 de la mañana y derivó en un corte de tránsito de más de dos horas en San Martín y Garibaldi . Las víctimas iban en una motocicleta y fueron atendidas en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

De acuerdo a la versión preliminar, el automovilista aprehendido venía manejando hacia el este por Garibaldi . Cuando llegó al cruce sobre la avenida, el conductor del vehículo más pequeño se estrelló de frente contra la puerta de una Volkswagen Amarok blanca.

Aunque no fue un impacto frontal, los airbags de la camioneta se activaron por la magnitud del golpe registrado a la madrugada entre los barrios Matheu y Las Heras. Los cascos del motociclista y Yair A. quedaron tirados sobre la calzada tras la caída y ambos recibieron asistencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para el traslado hasta el nosocomio municipal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CIOR_Rosario/status/1961375509427650988&partner=&hide_thread=false #Actualización | Circulación habilitada en Av. San Martín y Garibaldi. Las líneas de colectivos retoman sus recorridos en el sector. https://t.co/cEvXOHf45V — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) August 29, 2025

En primera instancia, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron a Ezequiel C. como el conductor de la pick up. A primera hora de la mañana se confirmó que el test de alcoholemia inicial dio positivo y lo demoraron a la espera de la intervención de la Justicia provincial.

>> Leer más: Ruta a Victoria: 3 heridos en choque de camión cargado con ganado y una pickup

El cruce de calles donde ocurrió el siniestro vial no tiene semáforos. No obstante, en Garibaldi se ubica un cartel de pare para prevenir este tipo de episodios y otros accidentes de tránsito.

La camioneta fue remolcada después de las primeras medidas para determinar la causa del choque. La Municipalidad confirmó que la circulación se había normalizado minutos antes de las 7.30 de la mañana.