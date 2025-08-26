Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en Fórmula 1

La nueva escudería que se sumará a la Máxima en 2026 anunció a dos corredores de experiencia para iniciar su proyecto, que ya no disputarán el asiento en Alpine

Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para la temporada 2026.

Cadillac presentó a sus dos pilotos titulares para la temporada 2026 de la Fórmula 1 , en la que hará su debut como el undécimo equipo de la categoría. Se trata de nombres de peso que en algún momento incluso se mencionaron como posible reemplazo de Franco Colapinto en Alpine, por lo cual el panorama alivia al corredor argentino. Se trata de Checho Pérez y Valtteri Bottas, confirmados para la primera campaña del equipo estadounidense.

El mexicano y el finlandés regresarán a la Máxima luego de dejar sus lugares en Red Bull y Sauber respectivamente al finalizar la temporada 2024. “ Juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica , lo que posiciona a Cadillac para un arranque fulgurante al unirse a la categoría de carreras más prestigiosa del mundo”, señalaron en un comunicado.

Al respecto, recordaron las diez victorias de Bottas en Grandes Premios , todas con Mercedes, y los seis triunfos de Checo , una con Racing Point y cinco con Red Bull. “Con más de 500 participaciones combinadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la dupla desempeñará un papel fundamental en la formación de la base competitiva del equipo desde el primer día ”, remarcaron.

A su vez, Franco Colapinto recibió esta noticia como una muestra de alivio , ya que todavía no fue confirmado oficialmente por Alpine para la próxima temporada y tanto Pérez como Bottas habían sonado como posibles candidatos a sumarse a la escudería francesa.

La experiencia inclinó la balanza

Pérez dejó la escudería austríaca antes de lo que marcaba su contrato -había sido extendido hasta 2026- y volverá al escenario principal para ser el tercer latinoamericano de la parrilla. Por su parte, el finlandés no renovó su contrato con Sauber y permanece como piloto de reserva de Mercedes durante la presente temporada.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la F1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, aseguró Graeme Lowdon, director del equipo.

Los dos experimentados pilotos se quedaron con las butacas gracias a su extensa trayectoria y pasado en equipos de media tabla o con proyectos de reestructuración, debido a que en 2026 llegará un nuevo reglamento técnico, con la aerodinámica móvil y unidades de potencia con modificaciones importantes.

Valterri Bottas Checo Perez Valtteri Bottas y Checo Pérez sonaron en Alpine, pero finalmente serán pilotos de Cadillac.

Los asientos libres para el 2026

Si bien Cadillac puso fin a las especulaciones con sus dos butacas, la “Silly Season” continúa a flote y varios pilotos no fueron confirmados para el próximo año. Según consignó el medio especializado Motorsport, seis asientos permanecen abiertos para definir quiénes los ocuparán y Franco Colapinto es uno de los candidatos.

Por lo pronto, se espera que la mayoría de las escuderías mantengan sus alineaciones actuales, aunque con diez carreras por delante todo puede suceder. Red Bull es el primer apuntado a renovar su segunda butaca, debido a que Yuki Tsunoda fue puesto en duda en numerosas ocasiones.

En tanto, los que quedan por confirmarse pero mantendrían su formación actual son Racing Bulls (Isack Hadjar y Liam Lawson) y Mercedes (George Russell y Kimi Antonelli), mientras que Alpine también dejaría a Colapinto en su lugar junto a Pierre Gasly.