La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en Fórmula 1

La nueva escudería que se sumará a la Máxima en 2026 anunció a dos corredores de experiencia para iniciar su proyecto, que ya no disputarán el asiento en Alpine

26 de agosto 2025 · 10:33hs
Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para la temporada 2026.

Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para la temporada 2026.

Cadillac presentó a sus dos pilotos titulares para la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que hará su debut como el undécimo equipo de la categoría. Se trata de nombres de peso que en algún momento incluso se mencionaron como posible reemplazo de Franco Colapinto en Alpine, por lo cual el panorama alivia al corredor argentino. Se trata de Checho Pérez y Valtteri Bottas, confirmados para la primera campaña del equipo estadounidense.

El mexicano y el finlandés regresarán a la Máxima luego de dejar sus lugares en Red Bull y Sauber respectivamente al finalizar la temporada 2024. “Juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica, lo que posiciona a Cadillac para un arranque fulgurante al unirse a la categoría de carreras más prestigiosa del mundo”, señalaron en un comunicado.

Al respecto, recordaron las diez victorias de Bottas en Grandes Premios, todas con Mercedes, y los seis triunfos de Checo, una con Racing Point y cinco con Red Bull. “Con más de 500 participaciones combinadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la dupla desempeñará un papel fundamental en la formación de la base competitiva del equipo desde el primer día”, remarcaron.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de FORMULA 1® (@f1)

A su vez, Franco Colapinto recibió esta noticia como una muestra de alivio, ya que todavía no fue confirmado oficialmente por Alpine para la próxima temporada y tanto Pérez como Bottas habían sonado como posibles candidatos a sumarse a la escudería francesa.

La experiencia inclinó la balanza

Pérez dejó la escudería austríaca antes de lo que marcaba su contrato -había sido extendido hasta 2026- y volverá al escenario principal para ser el tercer latinoamericano de la parrilla. Por su parte, el finlandés no renovó su contrato con Sauber y permanece como piloto de reserva de Mercedes durante la presente temporada.

Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la F1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, aseguró Graeme Lowdon, director del equipo.

>> Leer más: Fin de semana de Fórmula 1: días y horarios para verlo correr Franco Colapinto

Los dos experimentados pilotos se quedaron con las butacas gracias a su extensa trayectoria y pasado en equipos de media tabla o con proyectos de reestructuración, debido a que en 2026 llegará un nuevo reglamento técnico, con la aerodinámica móvil y unidades de potencia con modificaciones importantes.

Valterri Bottas Checo Perez
Valtteri Bottas y Checo Pérez sonaron en Alpine, pero finalmente serán pilotos de Cadillac.

Valtteri Bottas y Checo Pérez sonaron en Alpine, pero finalmente serán pilotos de Cadillac.

Los asientos libres para el 2026

Si bien Cadillac puso fin a las especulaciones con sus dos butacas, la “Silly Season” continúa a flote y varios pilotos no fueron confirmados para el próximo año. Según consignó el medio especializado Motorsport, seis asientos permanecen abiertos para definir quiénes los ocuparán y Franco Colapinto es uno de los candidatos.

Por lo pronto, se espera que la mayoría de las escuderías mantengan sus alineaciones actuales, aunque con diez carreras por delante todo puede suceder. Red Bull es el primer apuntado a renovar su segunda butaca, debido a que Yuki Tsunoda fue puesto en duda en numerosas ocasiones.

En tanto, los que quedan por confirmarse pero mantendrían su formación actual son Racing Bulls (Isack Hadjar y Liam Lawson) y Mercedes (George Russell y Kimi Antonelli), mientras que Alpine también dejaría a Colapinto en su lugar junto a Pierre Gasly.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto visitó el circuito de Spa-Francorchamps el jueves 24 de julio de 2025 para participar del Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica.

Se termina el receso de la Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Franco Colapinto da batalla con un monoplaza de Alpine que no trae buenas respuestas.

Una ayudita para Franco Colapinto: el "refuerzo" de Alpine que llega directo desde McLaren

MP Motorsport confirmó a Mattia Colnaghi para la F3, además de que formará parte de Red Bull.

Corre con la bandera argentina, llegó a la F3 y es parte de Red Bull: el sucesor de Colapinto

Gabriel Bortoletto y Franco Colapinto son los dos jóvenes sudamericanos de la Fórmula 1.

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Instituciones de Rosario advierten que el programa resulta "vital" para el bienestar y calidad de vida de las personas y sus familias

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Por Facundo Borrego
Economía

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Ovación
El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande
Ovación

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newells en las tablas de posiciones

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

Policiales
Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos
POLICIALES

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

La Ciudad
Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP
LA CIUDAD

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán