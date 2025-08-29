Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día A través del Ministerio de Economía se informaron las fechas de pagos de los haberes que corresponde al mes de agosto y que se efectuará durante septiembre 29 de agosto 2025 · 09:50hs

El Gobierno Provincial dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos para los trabajadores provinciales

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, dio a conocer el cronograma de pago a partir del cual los trabajadores provinciales recibirán en septiembre los haberes correspondientes a agosto. Los pagos se realizarán en el lapso de una semana hábil.

Será desde el lunes primero de septiembre hasta el viernes 5 que el gobierno provincial depositará los sueldos en las cuentas de los trabajadores. En este pago, se incorporará un aumento del 3% acordado en las paritarias por los meses de julio (1,5 %) y agosto (1,5 %).

A su vez, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $40.000 en los meses mencionados con relación al sueldo de junio. En tanto, por planilla complementaria, el lunes 8 de septiembre se abonará el retroactivo del 1,5 % correspondiente a julio, que en este caso tampoco será inferior a $40.000.

Por su parte, los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.040.000, así como el personal del escalafón policial y penitenciario, tendrán depositados los haberes en su cuenta el sábado 30 de agosto.

>>Leer más: Más de 56 mil empleados docentes cobrarán el incentivo de julio por asistencia perfecta Cronograma de pagos de los trabajadores provinciales Lunes 1 de septiembre (acreditación en cuenta sábado 30 de agosto) Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.040.000

Escalafón Policial y Penitenciario Martes 2 de septiembre Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.040.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio Miércoles 3 de septiembre Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000.

Docentes de Escuelas Privadas Históricas Jueves 4 de septiembre Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.040.000 Viernes 5 de septiembre Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo Lunes 8 de septiembre Liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio (1,5%)