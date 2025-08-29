Tras el receso de la Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

El argentino finalizó 18° el primer ensayo en el retorno de la categoría tras un mes de parate e hizo solo un intento con goma blanda. A las 11, segundo ensayo

El onboard de Franco Colapinto en los peraltes de Zandvoort. Primer ensayo en Países Bajos, en la regreso de la Fórmula 1.

Gran imagen de Franco Colapinto, con los hinchas de Países Bajos atrás en Zandvoort.

Franco Colapinto finalizó 18° el primer ensayo para el GP de Países Bajos, en el regreso de la Fórmula 1 después de un mes, en una práctica donde solo hizo un intento rápido en el estrecho y peligroso Zandvoort. A las 11 será la segunda sesión, donde se pronostica lluvia. Va por Disney+.

Lando Norris clavó el mejor tiempo, casi 3 décimas más rápido que su compañero Oscar Piastri. Mientras que Colapinto quedó a 1,998s. SU compañero de Alpine, Pierre Gasly, quedó a 1,335s.

El argentino hizo un trabajo sin errores tras un mes del parón de verano, pero solo realizó un solo intento con goma de clasificación que en ese momento lo dejaba 10°. Después fue obstaculizado en el segundo por el mismo Gasly y ya no volvería a intentarlo con ese neumático.

Como de costumbre, en el final del ensayo trabajó con tanque lleno y ritmo de carrera, con muy buenos tiempos.

Un inicio de 12 minutos, con despistes en Países Bajos

Como suele ocurrir en el inicio de una práctica, Colapinto salió a hacer un tiempo de instalación, todos con goma meida, quedando a 3,687s de lo mejor de Oscar Piastri, con todos habiendo marcado tiempos.

Enseguida el argentino mejoró, pero también lejos, a 2,418s del australiano, mientras su compañero Gasly subía a 1,512s, ahora de Fernando Alonso, que establecía 1m 12,57ss.

Sobre los 10 minutos de ensayo, Lewis Hamilton casi pierde la Ferrari, hizo un giro de 360° y pudo seguir con el auto en pista.

Verstappen clavaba 1m 12,101s para lo mejor, con los dos Williams detrás. Fue antes de los despistes de Yuki Tsunoda, que pudo salvar el Red Bull, y de Kimi Antonelli, que generó la bandera roja, que se fue a la leca y quedó enterrado. El italiano quedó afuera de la sesión.

Entonces, Colapinto había marcado en dos intentos rápidos 1m 15,096s y Gasly 1m 14,089s.

Ocho minutos menos y a pista

El Alpine del argentino fue trabajado en el parate en la suspensión delantera, lo que dejó muchos minutos en boxes.

Lando Norris pasó brevemente por la leca, perdiendo el tiempo y Alex Albon se fue con las cuatro ruedas afuera. Verstappen volvía entonces a bajar, quebrando el 1m 12s: 1m 11,986s.

Norris fue el primero en establecer el tiempo con goma blanda y humilló a todos: 1m 10,278s.

Colapinto mejoró de nuevo con las medias el tiempo de Gasly, quedando a 1,9s de la punta, paró y puso gomas nuevas, subiendo mucho: 1m 12,276s, entonces en 10° lugar, a 1,998s del inglés, pero le fueron bajando el tiempo. Uno de ellos, Gasly: 1m 11,613s, mientras el argentino estaba en boxes.

El argentino se encontró con mucho tráfico al iniciar lo que hubiera sido el segundo y último intento con gomas de clasificación, sobre todo Gasly que rodaba lento adeante y fue guardado en boxes, mientras un gran nubarrón se cernía sobre el circuito.

Después, como de costumbre, Colapinto giró con ritmo de carrera con tiempos constantes y la amenaza de lluvia constante, que nunca llegó.

El argentino no cometió errores, mientras varios sí lo hicieron, inclusive el campeón Max Verstappen que siguió de largo, atravesó la leca y casi se pega.