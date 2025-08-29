La Capital | Policiales | crimen

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Matías David Fernández, acribillado anoche en Crespo y Presidente Quintana, estaba en libertad condicional tras ser condenado por la balacera ocurrida en 2018

29 de agosto 2025 · 08:06hs
Una de las balaceras contra el Centro de Justicia Penal en 2018. 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Una de las balaceras contra el Centro de Justicia Penal en 2018. 
El joven detenido por el crimen de Matías David Fernández

Foto: Policía de Santa Fe.

El joven detenido por el crimen de Matías David Fernández, ocurrido el jueves a la noche en barrio Alvear. 
A Chulo Olivera le imputan organizar el ataque al Centro de Justicia Penal del 10 de diciembre.

A "Chulo" Olivera le imputan organizar el ataque al Centro de Justicia Penal del 10 de diciembre.

Fuentes del gobierno provincial confirmaron este viernes que Matías David Fernández, el muchacho de 25 años asesinado a balazos anoche en barrio Alvear, estuvo involucrado y fue condenado por la balacera contra el Centro de Justicia Penal ocurrida en agosto de 2018. Los voceros indicaron que los datos de Fernández figuraban en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).

De acuerdo con esa información, por el ataque contra el edificio ubicado en Sarmiento entre Virasoro y Rueda, recibió una condena de 6 años y medio por abuso de armas que comenzó a cumplir en 2019.

Desde entonces, Fernández había obtenido la libertad condicional 5 de junio de 2023. Los datos suministrados este viernes indican también que en su domicilio de Crespo al 3500 fue denunciado a la línea 0800 por venta de drogas.

También, y siempre según los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, esa vivienda fue blanco de balacera en dos oportunidades, una en el año 2022 donde resultó herida una mujer y otra en el año 2023 donde resultaron heridas cuatro mujeres.

Cómo fue el crimen en barrio Alvear

Fernández fue baleado en la noche del jueves en Crespo y Presidente Quintana , en barrio Alvear, en la zona sudoeste de Rosario. Las primeras informaciones indicaban que el ataque habría sido perpetrado por dos hombre que iban en moto. La víctima fue traslada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un allegado en un vehículo particular, pero llegó ya sin vida.

detenido por crimen de Fernández
El joven detenido por el crimen de Matías David Fernández, ocurrido el jueves a la noche en barrio Alvear.

El joven detenido por el crimen de Matías David Fernández, ocurrido el jueves a la noche en barrio Alvear.

>> Leer más: Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al Heca

En el lugar del tiroteo, la policía halló esparcidos en la vía pública 9 vainas servidas de grueso calibre. Los testimonios reunidos en el barrio llevaron a la Policía a detener a un hombre de 24 años como sospechoso de haber participado en el crimen de Fernández.

Se trata de Agustín Sebastián D. quien fue detenido en su casa ubicada cerca del lugar del hecho. Según el parte policial, en la vivienda del sospechoso se halló una bandolera que contenía 9 cartuchos intactos de calibre 40 milímetros y 3 de 9 milímetros.

El muchacho detenido fue derivado a la Seccional 21ª y quedó a disposición del fiscal Luis Schiappa Pietra, quien solicitó que se realicen pruebas de dermotest al sospechoso.

