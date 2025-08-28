La Capital | Política | Karina Milei

Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

La secretaria general de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados debieron ser evacuados tras incidentes durante la caravana

28 de agosto 2025 · 20:04hs
Karina Milei fue escrachada en Corrientes durante el cierre de campaña

Karina Milei fue escrachada en Corrientes durante el cierre de campaña

Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados al producirse incidentes con manifestantes en Corrientes. La secretaria general de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados viajaron para participar del cierre de campaña del candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, pero fueron repudiados durante la caravana.

Tras los incidentes, y según trascendió en distintos medios de comunicación, dos personas fueron detenidas.

Según las imágenes que registraron los medios, en plena recorrida que llevaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona comenzaron a repudiar la presencia de la hermana del presidente con gritos e insultos. Todo habría escalado después de que seguidores libertarios respondieron a las provocaciones y comenzaron los incidentes.

1756413675687

La custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar. Todo el operativo estuvo a cargo de la Policía Federal y recibió ayuda de la Policía de Corrientes. Según trascendió, hay dos personas detenidas.

Estos hechos se dan un día después del escrache que sufrió el miércoles el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Allí, el jefe de Estado también tuvo que ser evacuado después de una serie de enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y manifestantes que el mandatario catalogó como “los kukas tira piedras”.

ssstwitter.com_1756421308746

“Los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7 de septiembre y el 26 de octubre digamos en las urnas «Kirchnerismo Nunca Más», expresó Milei tras los hechos de violencia en la localidad bonaerense.

>>Leer más: Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: "Es la cajera"

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana, el diputado José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del oficialismo. Tras la evacuación del presidente y el círculo más íntimo de funcionarios por parte de las fuerzas de seguridad, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

Noticias relacionadas
Diego Spagnuolo y Javier Milei, antes de que la justicia ponga los ojos sobre el extitular de Andis

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

Diego Spagnuolo y Javier Milei, antes de que la justicia ponga los ojos sobre el extitular de Andis

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

Diego Spagnuolo fue echado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)﻿ tras la filtración de audios sobre presuntos retornos en la compra de medicamentos.

Presuntas coimas en Discapacidad: lo que se sabe de la causa por los audios de Diego Spagnuolo

El presidente Javier Milei llamó a sus seguidores a votar, tanto en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, como en las legislativas nacionales del 26 de octubre. 

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

Lo último

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Presentan el nuevo libro de narrativa de Nicolás Vila Ortiz

Presentan el nuevo libro de narrativa de Nicolás Vila Ortiz

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

La caída de la demanda, el avance de las importaciones y la parálisis de la construcción agravan la crisis del acero argentino
Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Ovación
Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Otro director técnico argentino podría desembarcar en un campeón brasileño de Copa Libertadores

Otro director técnico argentino podría desembarcar en un campeón brasileño de Copa Libertadores

Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Policiales
El día que la barra de Newells extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de Newell's extorsionó a productores de eventos en Rosario

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

La Ciudad
La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985
La Ciudad

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan una ola de calor extremo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Germán Martínez: la gente hace un gran esfuerzo y el gobierno está choreando
Política

Germán Martínez: la gente hace "un gran esfuerzo" y el gobierno "está choreando"

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
LA CIUDAD

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria
LA REGION

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Por Tomás Barrandeguy

la region

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado