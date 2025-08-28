Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

La secretaria general de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados debieron ser evacuados tras incidentes durante la caravana

Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados al producirse incidentes con manifestantes en Corrientes. La secretaria general de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados viajaron para participar del cierre de campaña del candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, pero fueron repudiados durante la caravana.

Según las imágenes que registraron los medios, en plena recorrida que llevaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona comenzaron a repudiar la presencia de la hermana del presidente con gritos e insultos. Todo habría escalado después de que seguidores libertarios respondieron a las provocaciones y comenzaron los incidentes.

La custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar. Todo el operativo estuvo a cargo de la Policía Federal y recibió ayuda de la Policía de Corrientes . Según trascendió, hay dos personas detenidas.

Estos hechos se dan un día después del escrache que sufrió el miércoles el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Allí, el jefe de Estado también tuvo que ser evacuado después de una serie de enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y manifestantes que el mandatario catalogó como “los kukas tira piedras”.

ssstwitter.com_1756421308746

“Los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7 de septiembre y el 26 de octubre digamos en las urnas «Kirchnerismo Nunca Más», expresó Milei tras los hechos de violencia en la localidad bonaerense.

>>Leer más: Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas en Discapacidad: "Es la cajera"

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana, el diputado José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del oficialismo. Tras la evacuación del presidente y el círculo más íntimo de funcionarios por parte de las fuerzas de seguridad, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.