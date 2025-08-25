La Capital | Ovación | Fórmula 1

Fin de semana de Fórmula 1: días y horarios para ver correr a Franco Colapinto

Tras el receso del "verano", los pilotos y las escuderías retoman la actividad en las pistas. Qué se viene en esta segunda mitad del año

25 de agosto 2025 · 08:38hs
Franco Colapinto volverá a las pistas para disputar el GP de Países Bajos de la Fórmula 1.

Franco Colapinto volverá a las pistas para disputar el GP de Países Bajos de la Fórmula 1.

Race week. Esta semana, la Fórmula 1 vuelve a las pistas. Tras el habitual descanso del verano europeo, los equipos y los pilotos vuelven a la actividad. Hay expectativa en la Argentina ya que Franco Colapinto volverá a los circuitos con Alpine para disputar el GP de Países Bajos y encarar las últimas diez carreras de la temporada.

El piloto argentino y la escudería francesa tienen como objetivo mejorar la performance después de las semanas frustrantes previas a las vacaciones. En estas tres semanas de receso, el argentino reforzó los entrenamientos para mejorar la performance y alcanzar los puntos por primera vez con el equipo.

Lo que se viene es la cita en Zandvoort, la carrera número 15 del año y el único circuito de los que restan en el que nunca corrió en la máxima categoría, pero en el que realizó pruebas antes de reemplazar a Jack Doohan.

Detrás quedaron las lentísimas paradas en boxes que Colapinto debió soportar en Hungría y lo marginaron al fondo de la carrera junto a su compañero Pierre Gasly. Ahora deberá dar un paso al frente para ganar confianza y acercar las posibilidades de confirmar su butaca para el próximo año.

Las ocho carreras de Colapinto en Alpine

Después de sus primeras carreras con Williams en 2024, Colapinto regresó este año para correr con Alpine e hizo su debut en Imola, donde quedó 16º, luego pasó por Mónaco (donde terminó 13º) y Barcelona (donde quedó 15º) sin poder afianzarse ni ganar confianza con el auto. Más tarde fue el turno del GP de Canadá, donde logró su mejor clasificación pero no pudo hacer mucho en la carrera, ya que terminó en el 13º puesto.

Franco Colapinto Austria (5).jpg
Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

En Austria, en el circuito de Spielberg, logró pasar a la Q2 y largar desde el 14º puesto, pero terminó otra vez en el 15º lugar. Colapinto tuvo dificultades con las rectas, que implican gran dificultad para el A525, que mostró poca potencia en las últimas carreras. El argentino puso entonces su energía en Silverstone. Y si bien mostró buen nivel y fue más rápido que su compañero en las primeras pruebas, hizo un trompo en la clasificación y por problemas de auto ni pudo correr el GP de Gran Bretaña.

En lo que fue la séptima carrera del argentino con la escudería francesa en la categoría máxima del automovilismo mundial, quedó 17 en la sprint y 19 al finalizar el GP de Bélgica. Fue un resultado condicionado por la pérdida de competitividad del Alpine A525 cuando se secó la pista tras las intensas lluvias en Spa-Francorchamps. La octava carrera, en Hungría, tuvo un sábado esperanzador, en donde Colapinto se clasificó 14 y su compañero Gasly quedó unos puestos más abajo. Sin embargo, una combinación de mala largada, mal funcionamiento del auto y dos lentísimas paradas en boxes hicieron que el argentino terminara el GP en el puesto 18, apenas arriba del francés.

El GP de Zandvoort

El circuito de Zandvoort se inauguró en 1948. En principio, era una combinación de pista permanente y ruta pública que ralizaba curvas en la ciudad. La primera carrera de Fórmula 1 allí se realizó en 1952 y el ganador fue Alberto Ascari con el equipo de Ferrari.

La pista se mantuvo en la máxima categoría del automovilismo mundial hasta 1985. Luego hubo un parate, pero luego se remodeló para su regreso en la temporada 2020.

La longitud del circuito es 4.259 kilómetros. En la carrera se dan 72 vueltas, lo que suma un total de 306,648 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Lewis Hamilton, que hizo un tiempo de 1:11.097 en 2021.

zandvoort

>>Leer más: Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Los horarios del GP de Países Bajos

El Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos se correrá del viernes 29 al domingo 31 de agosto.

- Viernes 29 de agosto: primera práctica libre a las 7.30 y la segunda a las 11.

- Sábado 30 de agosto: tercera práctica libre a las 6.30 y clasificación a las 11.

- Domingo 31 de agosto: la carrera a las 10.

Cómo continúa la temporada 2025 de la Fórmula 1

Son varias las citas de Fórmula 1 que restan en esta temporada 2025:

- Monza, Italia: 5 al 7 de septiembre.

- Bakú, Azerbaiyán: 19 al 21 de septiembre.

- Singapur: 3 al 5 de octubre.

- Austin, Estados Unidos: 17 al 19 de octubre.

- Ciudad de México, México: 24 al 26 de octubre.

- San Pablo, Brasil: 7 al 9 de noviembre.

- Las Vegas, Estados Unidos: 20 al 22 de noviembre.

- Lusail, Qatar: 28 al 30 de noviembre.

- Yas Marina, Abu Dhabi: 5 al 7 de diciembre.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto visitó el circuito de Spa-Francorchamps el jueves 24 de julio de 2025 para participar del Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica.

Se termina el receso de la Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

El dueño de la web pirata Al ángulo TV fue detenido este miércoles en Paraná.

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol

MP Motorsport confirmó a Mattia Colnaghi para la F3, además de que formará parte de Red Bull.

Corre con la bandera argentina, llegó a la F3 y es parte de Red Bull: el sucesor de Colapinto

Gabriel Bortoletto y Franco Colapinto son los dos jóvenes sudamericanos de la Fórmula 1.

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Instituciones de Rosario advierten que el programa resulta "vital" para el bienestar y calidad de vida de las personas y sus familias

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Por Facundo Borrego
Economía

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Ovación
El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande
Ovación

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newells en las tablas de posiciones

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

Policiales
Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos
POLICIALES

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

La Ciudad
Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP
LA CIUDAD

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán