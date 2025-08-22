El apoyo de la Fórmula 1 al piloto argentino Franco Colapinto para que pueda afianzarse en Alpine

A través de las redes sociales, la Máxima realizó un posteo en el que destacaron las destrezas del argentino y su objetivo de continuar en la categoría

El futuro de Franco Colapinto continúa sin un anuncio concreto y con dudas en torno a qué lugar tendrá en la temporada 2026 de la Fórmula 1 , en medio del mal andar de Alpine. En las últimas horas, la página oficial de la Máxima le mandó un guiño para comenzar a “consolidar su posición en la parrilla”.

Más allá de las críticas externas e internas que rodean a la escudería francesa, el receso por el verano europeo sirvió para calmar las aguas y preparar lo que serán las últimas diez carreras del año. A su vez, distintas versiones dan por confirmado el traspaso de Valtteri Bottas a Cadillac , cerrando su posibilidad de llegar a Alpine.

En ese marco, las redes sociales oficiales de la F1 aprovecharon los días sin actividad para publicar sobre cada uno de los pilotos y dar a conocer sus actualidades. A la hora de referirse a Colapinto, lo llenaron de elogios y apuntaron a su posible continuidad.

En orden alfabético, el posteo de la Máxima repasa uno por uno a los 20 pilotos actuales de la parrilla y resume su contexto y cualidades. “Después de su participación de nueve carreras con Williams en 2024, Franco Colapinto volvió a incorporarse a un equipo a mitad de temporada. Esta vez tomó el segundo asiento de Alpine en lugar de Jack Doohan a partir de Emilia-Romaña”, comenzaron.

Más allá de que el pilarense no logró meterse en la zona de puntos, destacaron su velocidad y apostaron a que en un futuro logrará consolidarse con el equipo y retomar la lucha por sumar unidades.

“Aunque hasta ahora no ha logrado sumar puntos, el popular argentino ha demostrado una velocidad natural innata, siempre cerca de su compañero de equipo Pierre Gasly. Su objetivo es convertir su experiencia en puntos, mientras busca consolidar su posición en la parrilla para 2026”, concluyeron en la imagen junto al A525 azul y rosa.