Hace un año, Williams anunciaba la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1

El piloto argentino fue confirmado por el equipo británico un día como hoy, pero de 2024, y a partir de allí inició su historia en la Máxima. La escudería hizo un emotivo posteo

Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1 y generó un revuelo inesperado que resonó en todo el mundo. Hace exactamente un año, el 27 de agosto pero de 2024, el argentino fue confirmado por Williams para reemplazar a Logan Sargeant , hacer su debut en la Máxima y disputar las últimas nueve carreras de la temporada.

A partir de allí, su impacto fue tal que Alpine fijó sus ojos en él y le ofreció un lugar para continuar su carrera en la máxima categoría del automovilismo , debido a que la escudería inglesa ya tenía su formación titular confirmada para el siguiente año (Alex Albon y Carlos Sainz).

Un año después, y a días de disputar el Gran Premio de Países Bajos, Williams recordó este especial momento en sus redes sociales. “En este día de 2024, anunciamos que Franco Colapinto conduciría con el equipo durante el resto de la temporada”, escribieron junto a una imagen del piloto con el traje del equipo.

Luego de aquel anuncio que captó la atención de miles de argentinos, incluso de quienes conocían poco de la F1, Colapinto hizo se debut oficial con Williams en septiembre durante el Gran Premio de Monza. Tras quedar en el 18º puesto en la clasificación, remontó seis posiciones y vio la bandera a cuadros en el 12º lugar , superando ampliamente las expectativas.

Apenas unos días después, llegó a Bakú para disputar el GP de Azerbaiyán, un circuito callejero desconocido para él y de alta complejidad. En solamente su segunda carrera, alcanzó la Q3 y terminó la carrera en el 8º puesto para sumar sus primeros 4 puntos y cortar una racha de 40 años sin pilotos argentinos en la zona de puntos.

El fervor por el pilarense era total. En Singapur, sorprendió al mundo con una increíble largada en la que logró escalar varias posiciones con una arriesgada maniobra, pero finalizó la carrera en el 11º lugar. Poco después, volvió a impactar en Austin, Estados Unidos, largando desde el 15º lugar para llegar en el 10º puesto, incluso habiendo tenido el récord de vuelta hasta que Alpine puso gomas blandas para quitárselo sobre el final.

Colapinto llegó a Ciudad de México en el pico máximo, con una revolución absoluta en la Argentina y miles de compatriotas presentes en cada circuito. Allí finalizó en el 12º puesto, nuevamente cerca de la zona de puntos.

Los duros golpes de Brasil y un final complicado

Los fanáticos argentinos invadieron Interlagos en Sao Paulo, Brasil, con las tribunas plagadas de banderas celestes y blancas. Las fuertes tormentas provocaron que la clasificación se disputase ese mismo domingo, en el que el pilarense sufrió dos fuertes choques.

Tras el despiste de la qualy, Colapinto protagonizó un duro golpe en la vuelta 32 de la carrera principal y generó importantes roturas que lo obligaron a abandonar. La frustración volvió a repetirse en Las Vegas, donde en medio de una gran vuelta de clasificación rozó un muro y forzó otro fuertísimo choque. Finalizó ese GP en el 14º puesto.

Con la ilusión de remontar, pero ya sin posibles mejoras y repuestos en su auto, saltó al circuito de Qatar para buscar volver a los comienzos. No obstante, finalizó la carrera sprint en el 18º lugar y fue forzado a abandonar la carrera en la primera curva debido a un roce de Nico Hulkenberg a Esteban Ocon, quien terminó chocando al argentino.

Finalmente, cerró el año en el GP de Abu Dhabi con otro trago amargo. Colapinto debió retirar el auto y regresar a los boxes por inconvenientes mecánicos que lo relegaron a los últimos lugares. Previamente, sufrió un golpe desde atrás por parte de Oscar Piastri. Aquella carrera en el circuito de Yas Marina fue su última con Williams.

Siguiente destino: Alpine

A pesar del difícil cierre de temporada con la escudería inglesa, Alpine apostó por el joven y veloz argentino para sumarlo a sus filas. Si bien ya tenían confirmado a Jack Doohan para el comienzo de la temporada, Flavio Briatore negoció para quedarselo y darle otra oportunidad en la F1.

Así fue como Colapinto comenzó su camino con el equipo francés desde los boxes y como piloto de reserva, pero sin poder escaparle al revuelo mediático. Los fanáticos debieron esperar ansiosos para poder volver a verlos en la pista, pero la oportunidad llegó. Luego de las primeras seis carreras, reemplazó al australiano e hizo su debut en el GP de Imola.

Los inconvenientes internos de Alpine no pasaron por alto y la polémica reinó en sus comienzos, con un monoplaza que muestra puntos débiles por todas partes. En este momento, se mantiene alejado de los cuestionamientos y busca dar un paso adelante para afianzarse en la escudería francesa y mantener su butaca para la temporada 2026.