Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el peronismo

El perottismo cuestionó el respaldo de convencionales de Más para Santa Fe durante la votación que habilitó cambios clave en las estructuras de los poderes Legislativo y Ejecutivo

28 de agosto 2025 · 17:17hs
El Partido Justicialista de Santa Fe sigue en estado de ebullición.

El avance significativo del proceso de reforma constitucional, que incluye modificaciones clave en las estructuras de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia, entre ellas la posibilidad de reelección para el gobernador Maximiliano Pullaro, ensanchó la grieta en el peronismo santafesino.

Respecto de las enmiendas a la Carta Magna de la provincia, las diferencias en el PJ habían quedado expuestas a fines de 2024, con la votación de la ley de necesidad de reforma constitucional, los posteriores comicios a convencional y la reciente votación que otorgó a Pullaro la chance de reelección.

Los convencionales del peronismo

Durante la última sesión plenaria de la Convención, al bloque oficialista de Unidos y al Frente de la Esperanza (FE) se sumó el aval determinante de constituyentes de la bancada Más para Santa Fe.

En ese marco, Jaquelina Balangione, Alejandra Rodenas, Patricia Boni, Rubén Pirola, Armando Traferri, Alcides Calvo y Osvaldo Sosa acompañaron con sus votos la cláusula transitoria que abrió el camino a la reelección del actual jefe de la Casa Gris.

Lo propio hicieron las convencionales de Activemos (sector del senador nacional Marcelo Lewandowski) María Victoria Capoccetti y María Eugenia Martínez Fernández.

Consumada la votación, el secretario de organización del peronismo provincial, Juan Manuel Pusineri (referente de Hacemos, espacio perottista), apuntó al rol de los siete constituyentes que respaldaron la reelección de Pullaro.

“Nos llama la atención que, al momento de votar, estos convencionales hayan adoptado una posición distinta (a la exteriorizada a fines de 2024) y que el partido no habilitara previamente un debate interno”, aseveró a La Capital el exministro de Trabajo de Santa Fe.

A través de su cuenta en la red social X, la diputada provincial Celia Arena descerrajó: “Había entendido que la orden, que buscaron imponer con amenazas las cabezas del PJ, era no habilitar la reforma constitucional porque implicaba darle la reelección a Pullaro”.

“Tres Doritos después, ese mismo sector votó y habilitó la reelección de Pullaro”, completó la exministra de Gobierno de la gestión de Omar Perotti.

Para su aprobación, la ley de necesidad de reforma de la Carta Magna santafesina había contado con cuatro votos decisivos del perottismo. En ese marco, entre las filas del justicialismo cargaron contra Hacemos (espacio al que tildaron de “muy chico”) por el acuerdo con el oficialismo.

El perottismo y su posición

Pusineri rememoró el momento en que las autoridades partidarias le dieron la espalda a la reforma constitucional y hasta amenazaron con expulsar a quienes desoyeran el mandato interno. Y pasó factura.

“Planteamos un proyecto reformista a futuro, con reelección para el gobernador pero no para el actual”, indicó el dirigente, que insistió en que Hacemos viene quedando al margen de las decisiones partidarias.

El reciente y trabajoso cierre de lista de candidatos a diputado nacional para las elecciones del 26 de octubre próximo, si bien logró imprimirle el sello de la unidad, también dejó heridos en el camino. Pocas horas antes que saliera a la luz la nómina, el perottismo había desistido de ir a las urnas.

“No avalamos el esquema de compromiso para octubre, más allá que decidimos no ir por afuera del parido ni militar en contra de esa lista. También decidimos jugar en 2027 y lo que no se pueda acordar, habrá que dirimirlo en una eventual interna”, sentenció Pusineri.

Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

El día que la barra de Newells extorsionó a productores de eventos en Rosario
El día que la barra de Newell's extorsionó a productores de eventos en Rosario

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985
La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

Germán Martínez dice que mientras la gente hace un gran esfuerzo en el gobierno de Milei están choreando
Germán Martínez dice que mientras la gente hace "un gran esfuerzo" en el gobierno de Milei "están choreando"

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria
Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua
El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas