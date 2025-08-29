La Capital | La Ciudad | alerta

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Expertos del Servicio Meteorológico Nacional advierten por la llegada de tormentas fuertes pronosticadas para el sábado y el domingo. Los detalles

29 de agosto 2025 · 09:19hs
Lluvias en la región. A estar atentos este fin de semana

Lluvias en la región. A estar atentos este fin de semana, hay alerta.

No será un fin de semana para estar al aire libre. Todo lo contrario. Los expertos del Servicio Meteorológico nacional (SMN) pronostican el desembarco de fuertes tormentas este sábado y domingo a la región, por lo que los planes para quedarse en casa -o al menos bajo techo- serán los más solicitados. De hecho, hay un alerta amarillo que se extiende desde las últimas horas del sábado a las primeras del domingo y la advertencia incluye una particularidad.

En el marco de los temporales que se esperan, se advierte que se registrará "abundante caída de agua en cortos períodos" además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

Así lo remarcó en redes sociales el director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil Municipalidad de Rosario:

El pronóstico para los próximos días

En el que será el último día de sol en algún tiempo, se espera este viernes en Rosario una temperatura máxima de 24 grados por la tarde, que bajará a 18 grados por la noche.

El sábado tiene algunas chances de lluvias aisladas por la mañana pero lo fuerte se espera por la tarde. La temperatura del sábado estaría entre 19º y 13º.

Se emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que se mantendría hasta la noche. El SMN pronostica lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

El domingo tiene una probabilidad de hasta 70 por ciento de tormentas fuertes durante toda la jornada, con una máxima de 16º y una mínima de 12º.

El lunes hay pocas chances de tormentas matinales y para la tarde se espera cielo mayormente nublado, con registros entre 18º y 8º. El martes seguiría la máxima en ascenso, en torno a los 20º, con una mínima de 7º y cielo parcialmente nublado. El miércoles presentaría condiciones muy similares: cielo parcialmente nublado, 20º de máxima y 9º de mínima.

El Gobierno Provincial dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos para los trabajadores provinciales

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

La Volkswagen Amarok quedó detenida entre ambas manos tras el choque.

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

Las aplicaciones de delivery incrementaron sus cadetes al compás de la crisis económica.

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Las escrituras de compraventa de inmuebles aumentaron un 76 por ciento en el último año.

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

