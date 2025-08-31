La mejor de Franco Colapinto, que ya está en los escapes de Pierre Gasly y hasta lo deja expuesto

El GP de Países Bajos dejó muy buenas conclusiones para Franco Colapinto, que en su segundo año en Fórmula 1, empieza a hacerse notar en Alpine.

Pierre Gasly contiene inútilmente al argentino. Franco Colapinto lo superaría dos veces en carrera, en la vuelta 5 y en la 70. Lo mejor de este año de Fórmula 1.

Si alguno podría pensar que en la Fórmula 1 se puede hacer amistades está muy equivocado. Mucho menos entre compañeros de equipo, que son los primeros rivales. Lo supo bien Alex Albon cuando Franco Colapinto irrumpió como un Don Nadie y rápidamente lo dejó expuesto en Williams. Y lo empieza a saber claramente Pierre Gasly .

El francés, en la primera vez que se vio desbordado por el argentino en Zandvoort, expuso ese costado cruel de esta actividad, entorpeciendo el paso del otro Alpine a lo que hubieran sido sus primeros puntos del año y en su nueva escudería. Ladran Sancho.

Toda la lógica bronca de Colapinto, que pese a todo supo matizar frente a los micrófonos en un costado de madurez in crescendo, hablan sobre todo de lo que es: un piloto muy competitivo, que va para adelante y que con las armas adecuadas le dará pelea a cualquiera. En especial, y primero que todo, a su compañero de equipo.

Más temprano que tarde el argentino no solo viene situándose regularmente a la altura del potencial del experimentado francés, sino que hasta lo supera . Como pasó en el GP de Países Bajos, su mejor carrera del año y en Alpine, que terminó en un 11º puesto que en otras circunstancias hubiera sido más valorado, pero que tuvieron gusto a poco en vistas de las amplias posibilidades que dispuso de sumar uno o dos puntos.

Colapinto tuvo en la difícil pista de Zandvoort, donde apenas hizo un ensayo con el Alpine de 2023, su mejor viernes, con el 9º lugar al cabo de los dos ensayos libres. En la clasificación quedó a 67 milésimas de pasar a la Q2 y a solo 0,210s de Gasly, porque Carlos Sainz lo entorpeció en el último sector, ya que venía para entrar cómodo.

Y ya en carrera, dos veces le facilitó las cosas a Gasly. La primera en la largada, cuando ya zambulliéndose en la primera curva lo superaba por adentro, pero no forzó la situación y dejó que se metiera en la segunda. Y luego en el giro 16, cuando Alpine le ordenó dejarlo pasar cuando no lo ameritaba. Es que Colapinto largó con gomas blandas y se encontraba siempre en zona de DRS o de poco más de un segundo detrás de Fernando Alonso, pero mantenía al francés a esa distancia.

Dos superaciones de Franco Colapinto al francés

Por entonces, Colapinto lo había superado brillantemente en la recta principal en el giro 5 y no era difícil suponer que Gasly, que partió con medias, quedó con la sangre en el ojo. Algo que claramente se demostraría en el final.

Colapinto no tuvo fortuna con los dos primeros safety car, producto de las piñas de las dos Ferrari, pero cuando Lando Norris rompió motor a 8 giros del final, Alpine estuvo rápido para calzarle gomas blandas y hacerle perder solo una posición con Hulkenberg, mientras Gasly seguía con las duras que había cambiado tras el accidente de Lewis Hamilton en zona de puntos.

En la reanudación, a 4 vueltas de la bandera a cuadros, Colapinto fue como un rayo para adelante, superó a Hulkenberg y no pudo con Esteban Ocon porque lo taponó Gasly. El mismo que durante casi un giro completo peleó con el argentino para no ser superado. De hecho lo hizo en la recta sin necesidad de una orden de equipo que llegó tarde.

Quedó a 2,6s de Ocon entonces y finalizó a 0,448s del francés de Haas que sumó el último punto. Y a 0,914s de Yuki Tsunoda, que fue 9º. Pudo pasarlos a los dos. En ese último giro hizo el cuarto mejor tiempo de la carrera, una muestra de cómo venía.

Más allá de esa decepción, Colapinto mostró como nunca en Zandvoort estar a altura de Gasly como mínimo. Volvió del parate de un mes fortalecido y respondió bárbaro a las declaraciones de Briatore, justo antes de ir a Monza donde debutó el año pasado. Va por buen camino. Es por ahí.