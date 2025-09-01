La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

El 1º de setiembre de 2024 Franco Colapinto estremecía el corazón tuerca con el debut en Fórmula 1 en Monza, con Williams. Todo lo que pasó bajo el puente

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

1 de septiembre 2025 · 20:59hs
Todo un símbolo. Franco Colapinto supera en gran maniobra a Pierre Gasly en su debut en Monza 2024. En Zandvoort

AP

Todo un símbolo. Franco Colapinto supera en gran maniobra a Pierre Gasly en su debut en Monza 2024. En Zandvoort, un año después, la escena se repetiría dos veces ya como compañeros de equipo.

Este 1º de setiembre de 2025 se cumplió un año del gran debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Aquella vez en Monza su mejor momento fue la superación a Pierre Gasly. Este domingo en Países Bajos, las dos veces que lo superó ya como compañeros de equipo obraron como símbolo de una comparación inevitable.

Vuelta 30 en el Autodromo Nazionale di Monza. Colapinto acciona el DRS y al final de la larga recta supera al Alpine de Pierre Gasly, para quedar entonces 15º. El argentino terminaría 12º, el francés 15º a una vuelta.

Será la última de las superaciones en pista de ese domingo soñado, inimaginado para un piloto que venía transitando su primer año en la telonera Fórmula 2 y que nunca completaría. Un año después, la historia se repitió. Colapinto superando limpiamente a Gasly, pero en un contexto diametralmente opuesto y que habla de su gran crecimiento en la Fórmula 1 pese a todas las dificultades.

De la fulgurante aparición a la segunda oportunidad

Podrá parecer que la actualidad de Colapinto en Alpine dista de aquella aparición fulgurante en Williams. Sí, el argentino no ha deslumbrado todavía como entonces, pero no solo hay motivos claros que explican eso, sino que esos mismos hacen valorar más este presente.

Colapinto llegó a un Williams en recomposición, alejándose del fondo al que se había anclado desde hacía años. La venta del equipo familiar y sobre todo la llegada de James Vowles para hacerse cargo de todo estaban empezando a cambiar la situación. Pero en pista solo lo estaba logrando con Alex Albon.

>>Leer más: Lo mejor de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Y apenas debutó Colapinto no solo enseguida se puso a su altura, sino que también le dio a Williams puntos. Todo hasta la piña de Brasil o, más bien, la de Las Vegas en clasificación, cuando por última vez en el año parecía humillar a su experimentado compañero. De haber pasado a la Q3 ese sábado hubiera hecho olvidar el accidente bajo el diluvio universal de Interlagos, en cambio volvió a conocer el rostro cruel de la Fórmula 1 y nada volvería a ser como entonces.

Pero todo lo bueno que Colapinto mostró hasta allí lo catapultó a la oportunidad de oro que le dio Flavio Briatore en Alpine. La segunda en la Fórmula 1 que obtendría gracias a la defección de Jack Doohan, a partir de la séptima fecha en el Enzo y Dino Ferrari de Imola.

De lógica en lógica en Alpine

Colapinto volvió a la máxima categoría con más experiencia que cuando se subió por primera vez en Williams, pero en una realidad totalmente diferente. Aquella vez al menos ya había tenido una sesión libre en Silverstone, en cambio hasta la FP1 de Imola jamás había tocado ese Alpine.

Un Alpine con muchos problemas, con un auto que fue una réplica del mediocre del año anterior. Y sin que se hayan previsto evoluciones, porque el equipo decidió apostar todo al 2026, año en que el reglamento cambiará completamente y todos los autos serán totalmente distintos a los actuales.

El argentino sufrió el auto, además lo chocó en la primera clasificación, y el paso siguiente por Mónaco y Barcelona fueron una prueba de templanza para él que pudo superar dignamente pero sin sobresalir.

>>Leer más: No pudo sumar por culpa de Pierre Gasly

Recién lo haría en Canadá, donde superó por primera vez a Gasly en clasificación y carrera, y desde ahí, pese al golpe en la clasificación de Silverstone, su evolución respecto a su compañero de equipo fue una constante.

El ritmo de carrera de Colapinto, que ya muy bueno en la primera carrera de Imola, fue su as en la manga en Austria y Spa, y en Hungría sobre todo. Y después del parón de verano, ratificó esa tendencia alcista con un gran rendimiento en Países Bajos.

Todo menos espectacular que en aquel ya lejano 2024, pero con la lógica de un crecimiento que se fue palpando en cada ensayo, clasificación y sobre todo en carrera.

Dos superaciones a Pierre Gasly en Zandvoort

Las dos superaciones a Pierre Gasly en Zandvoort fueron el mejor ejemplo de esta evolución notable que viene teniendo Colapinto en su regreso a la Fórmula 1, en el hoy peor equipo de la Fórmula 1, que además sufrió muchos cambios internos importantes como para que se refleje en pista.

Curiosamente, en las carreras que compartió con Albon en Williams casi no se vieron juntos en pista. Apenas en el sprint de Brasil, donde el argentino terminó detrás del tailandés y no intentó superarlo.

En cambio en Alpine Colapinto le cedió la posición en su debut en Imola y, aunque no le gustó nada, el domingo último porque de verdad lo venía controlando muy bien y no perdía contacto con quien lo precedía (Fernando Alonso). Gasly también lo había hecho en Canadá cumpliendo la orden de equipo, pero nunca se dio que pelearan una posición y el argentino lo superó limpiamente en la vuelta 5.

>>Leer más: La respuesta a la presión de Briatore

¿Fue una declaración de guerra? Quizás no sea para tanto, pero sí un mensaje claro del argentino de que está a su altura como mínimo, pese a la enorme diferencia de experiencia. Le costó más que ante Albon, pero claramente ya llegó a esa situación.

Cuando volvió a pasarlo al final de la carrera de Países Bajos, además Colapinto demostró la ambición necesaria para estar en este deporte. Más allá del tapón que le hizo el francés (que con eso expresó que entendió el mensaje que dio el argentino), que le impidió sumar, en una situación extrema como lo era ir por todo en solo 4 vueltas, dio la talla, pasando a Nico Hulkenberg en una maniobra para erizar los pelos, también a Gasly, y probablemente hubiera hecho lo mismo con Esteban Ocon y hasta Yuki Tsunoda.

La otra gran coincidencia de Monza

Logró en esa última vuelta de locos su mejor tiempo, que fue el cuarto entre todos los participantes. Lógico si se tiene en cuenta que corría con gomas blandas nuevas y escaso combustible, pero había que hacerlo y lo hizo, apenas superado por los imperturbables McLaren y el campeón Max Verstappen.

Curiosamente, y no tanto, además de la superación a Gasly que unió el debut en 2024 a esta última carrera, Colapinto también había conseguido en Monza hacer su mejor tiempo en la última vuelta de carrera.

Y no solo eso, ese registro fue más veloz que el de su entonces compañero Albon y también que el de Gasly. Como ahora.

Otro dato no menor que habla del crecimiento de Colapinto es que finalizó las ocho carreras en que largó, sin contar la de Silverstone en que no pudo hacerlo.

>>Leer más: Colapinto arañó la Q2 en Zandvoort

El fin de semana que se avecina será el regreso a Monza además. Las largas rectas y las características del veloz trazado seguramente perjudicarán a los Alpine equipados con un motor que no evolucionó nada y que desaparecerá el año próximo.

Pero lo dicho. El espejo de Gasly le viene mostrando que hay piloto para rato en la Fórmula 1. Flavio Briatore lo comprobó enseguida que le metió una presión ilógica que a otros los hubiera hecho trastabillar. Hasta en eso Franco Colapinto mostró en un año entero de la madera de la que está hecho.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto terminó 11° en Zandvoort y apuntó contra su compañero Pierre Gasly por no facilitarle el paso.

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

Máxima Zorreguieta presenció la carrera de Fórmula 1 en Zandvoort y fue consultada sobre si alienta al piloto argentino Franco Colapinto.

Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, en acción durante la primera práctica del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort, Países Bajos, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Patrick Post)

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

El Alpine de Franco Colapinto transita por el circuito de Zandvoort. Se viene l GP de Países Bajos.

Franco Colapinto arañó la Q2 y largará 16° el Gran Premio de Países Bajos

Ver comentarios

Las más leídas

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

Lo último

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Brote, de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro

"Brote", de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

La Municipalidad aportó registros fotográficos y fílmicos para que las víctimas realicen la denuncia ante la Justicia por patentes clonadas
Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Política

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Ovación
El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central
Ovación

El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central

El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central

El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central

Newells volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte

El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte

Policiales
Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

La Ciudad
Brote, de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro
La Ciudad

"Brote", de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
Información General

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

Pullaro y la economía: Estamos muy preocupados por la situación que vivimos
POLITICA

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que vivimos"

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
Policiales

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan Encendidas a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan "Encendidas" a Rosario

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos

Calle Santa Fe cambió su perfil y ahora es un mix de locales de viandas y servicios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Calle Santa Fe cambió su perfil y ahora es un mix de locales de viandas y servicios

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta
La Ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia
La Región

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia

Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos
Zoom

Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo
La Ciudad

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

En un escrutinio muy lento, el oficialismo celebraba la victoria en Corrientes
Política

En un escrutinio muy lento, el oficialismo celebraba la victoria en Corrientes

Newells empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano
Ovación

Newell's empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación
Economía

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence
Ovación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo
Ovación

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg
El Mundo

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario