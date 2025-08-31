Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

El argentino hizo su mejor carrera, finalizó 11° y lo perjudicó Pierre Gasly al final, sino hubiera sumado sus primeros puntos en Alpine. Ganó Piastri

Los McLaren, como siempre adelante. Franco Colapinto da pelea en Países Bajos, en un Zandvoort donde no corrió en Fórmula 1.

Largada del GP de Países Bajos. Ganó Piastri y Franco Colapinto cumplió su mejor actuación en Alpine. Fue 11°.

Franco Colapinto hizo su mejor carrera del año en Alpine y si no fuera por el tapón de su compañero Pierre Gasly en el final, hubiera sumado sus primeros puntos en Países Bajos . Fue 11°. Ganó Oscar Piastri, abandonó Lando Norris, primer podio de Isack Hadjar.

Colapinto terminó 11° y la única esperanza de sumar luego de la carrera pasaba por una posible sanción de George Russell y de Yuki Tsunoda, que lo antecedieron. Pero la FIA las desestimó y ese fue el puesto final del argentino.

Una carrera loca en Zadvoort, con un final apasionante, donde el equipo Alpine hizo una muy buena estrategia con Colapinto al hacerlo parar por tercera vez para poner gomas blandas a seis vueltas del final , con el safety car en pista por el abandono inesperado de Lando Norris.

Al relanzarse faltando 4 vueltas, Colapinto enseguida superó a Hulkenberg y cuando hacía lo propio con Esteban Ocon, Gasly por defender la posición que inexorablemente debía perder porque quedó con gomas duras gastadas en pista, taponó al argentino y no pudo retener al de Haas que sumó el último punto.

Y no solo eso, sabiendo que debía dejarlo pasar (al menos el equipo debió haberle avisado) mantuvo a Colapinto mucho tiempo detrás, lo que le permitió a Ocon alejarse, con el de Haas también con goma gastada.

Cuando Colapinto lo superó a Gasly al final de la recta con esfuerzo, Ocon ya estaba a 2,6s, pero el argentino descontó tanto en las dos vueltas finales que casi lo pasa.

Así, el argentino finalizó 11°, a cuatro décimas de Ocon y ahí nomás de Yuki Tsunoda. Estaba para pasarlos a ambos, porque tenía goma blanda nueva.

Y lo extraño de la situación, es que luego de la primera decena de vueltas y sin que fuera necesario, Colapinto recibió la orden de equipo de dejarlo pasar (giro 16) y lo hizo enseguida.

Eso pasó luego de que el argentino superara en pista a Gasly (giro 5), luego de partir con goma blanda, contra las medias del francés. Un detalle, en la largada también Colapinto lo superó pero después le dejó el espacio para que entrara de nuevo.

El francés no devolvió las dos gentilezas que Colapinto le hizo, en un final en que Gasly seguramente debía saber que su compañero estaba con otra estrategia en ese final y que venía mucho más rápido.

Tanto fue así, que Gasly, que estaba 10° al momento de relanzarse la carrera a 4 vueltas del final, no pudo aguantar a nadie y terminó 17°.

RACE CLASSIFICATION (LAP 72/72)

Piastri's ninth win, Hadjar's first podium and double points for Red Bull, Haas and Aston Martin #F1 #DutchGP



— Formula 1 (@F1) August 31, 2025

La bronca de Franco Colapinto

"Estábamos para sumar de manera simple uno o dos puntos. Nos faltó trabajo de equipo", dijo Colapinto en rueda de prensa, donde se contuvo de expresar toda la bronca que tenía.

"No hicimos lo que debíamos hacer en los momentos que debíamos, pero ya lo charlaremos en el equipo", expresó cuidándose mucho de no criticar de más a Gasly.

"NOS FALTÓ HACER UN MEJOR TRABAJO EN EQUIPO". Franco Colapinto tras quedar 11° en Zandvoort.

#DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Vuelta a vuelta en Zandvoort

GANO PIASTRI, SEGUNDO VERSTAPPEN Y PRIMER PODIO DE HADJAR. Colapinto finalizó 11° por culpa de Gasly, que quedó 17° y último.

72: Colapinto le recorta a Ocon pero no le alcanza. Terminó a 4 décimas.

71: Colapinto superó a Gasly muy tarde y es 12°, pero quedó a 2,8s de Ocon. Estaba para sumar, porque Antonelli penaliza.

70: Colapinto superaba a Ocon pero lo taponó Gasly, que no deja pasar al argentino.

69: Colapinto supera a Hulkenberg y es 13°. Lawson también lo superó. Tsunoda superó a Gasly.

68: sale el safety car. Nuevas gotas de lluvia.

67: Piastri-Verstappen-Hadjar-Russell-Albon-Antonelli-Bearman-Stroll-Alonso-Gasly (puntos)-Tsunoda-Ocon-Hulkenberg-Colapinto-Lawson-Bortoletto-Sainz. Antonelli debe cumplir 15 segundos de sanción, Sainz 10.

66: llaman de nuevo a Colapinto a boxes, le ponen blandas nuevas. Solo perdió una posición con Hulkenberg. Es 14°. Quedarán 5 o 6 vueltas.

65: Alonso casi supera a Gasly, que resiste, pero lo supera. Rompió Norris el motor. Safety car. Colapinto es 13°.

64: Colapinto soporta a Hulkenberg. Stroll superó a Gasly, que queda 10°.

63: Bearman superó a Gasly y es 8°. Lo atacan los Aston Martin.

62: Bearman ataca a Gasly. 5 segundos más para Antonelli. Colapinto casi supera a Ocon, pero lo ataca Hulkenberg.

61: Bearman superó a Alonso y es 9°. Pueden sancionar más a Antonelli. Bortoletto a boxes.

60: Ocon superó a Bortoletto y y Colapinto también. Es 14°.

59: record de Piastri. Alonso pasó a Gasly, pero recuperó. Tsunoda superó a Bortoletto y es 13°.

58: los Mclaren con duros, Max con blandas. Colapinto mantuvo la posición, casi supera a Ocon, pero lo taponó mal y casi pierde con Hulkenberg.

57: sale el safety car. Los Haas y Stroll, que debían volver a parar, salieron adelante de Colapinto.

56: Verstappen casi se toca con Norris en safety car. Diez segundos de penalización para Antonelli. Lawson y Sainz pasan al auto de seguridad. Tsunoda se queja de que no tiene potencia.

55: Otra vez Colapinto quedó atrás por haber parado: 15°: Gasly quedó 8°, Bortoletto 10°, ambos sin parar. Lo mismo que Alonso, que es 9°. Antonelli, que rompió la goma derecha y paró, volvió 7° pero puede haber sanción.

54: Duro choque de Leclerc con Antonelli, safety car. La culpa fue del italiano. Todos a boxes. Colapinto pone medias, Gasly no paró.

53: Leclerc a boxes, pone blandas. Alonso superó a Bortoletto y luego a Colapinto. Ocon a boxes.

52: Antonelli paró en boxes y puso blandas. Salió delante de Stroll, 8°.

51: Los Haas aguantaron ya más de 50 vueltas con los duros iniciales. Alonso superó a Hulkenberg.

50: Sainz se queja por la sanción. Duro ataque de Alonso a Hulkenberg.

49: Piastri aceleró y le sacó casi 2s a Norris. Colapinro recuperó el DRS.

48: los Sauber y Alonso se suman al trencito de atrás.

47: Gasly ataca a Tsunoda, Colapinto quedó afuera del DRS.

46: Norris intenta ponerse en DRS con Piastri. Alonso se le acercó mucho a Hulkenberg.

45: Russell tiene daños por el toque a Leclerc.

44: Los Sauber se le vienen a Colapinto, que igual sigue en el trencito con los Haas, Tsunoda y Gasly. Alonso marca record, con duras.

43: a Leclerc lo investigarán después de la carrera.

42: Ocon y Bearman están 10° y 11°, son los únicos que no pararon. Record de vuelta de Norris, 1m 13,984s.

41: Piastri mantiene a más de un segundo a Norris. Alonso a boxes. Colapinto 14°. Russell reporta daños en el Mercedes y dejó pasar a Antonelli.

40. Alonso vuelve a atacar a Tsunoda. Difícil pasar. Bortoletto se le acercó a Colapinto.

39: Tsunoda ataca a Bearman, que aún no paró. Trencito atrás con Alonso y los Alpine.

38: Alonso ataca a Tsunoda y los Alpine se acercaron.

37: Colapinto se alejó más de Bortoletto, a casi 2 segundos.

36: investigan superación de Leclerc a Russell. Piastri le lleva 1,4s a Norris. Stroll, el más beneficiado con el safety car, está 9°, pero porque no paró como los Haas ya que lo hizo al principio.

35: bandera amarilla pero no se supo porqué. De nuevo la verde.

34: Colapinto se aleja de Bortoletto y sigue a menos de un segundo de Gasly.

33: 10 segundos para Sainz por el toque a Lawson. Antonelli superó a Albon y es 7°. Dudas por la maniobra de Leclerc, que pasó por afuera de la pista.

32: se relanza la carrera. Leclerc superó a Russell con toque y es 5° de nuevo.

31: Sainz superó a Lawson y es 18°. Virtual safety car para limpiar la pista. Algo voló del fondo plano de uno de los autos.

30: más gotas de lluvia pero también parece asomar el sol. Colapinto en DRS con Gasly, que no puede seguirle el tren a Alonso.

29: Sainz y Lawson fueron a boxes, pusieron blandas. El español tocó al neocelandés en el relanzamiento. Investigan el incidente

28: habilitaron el DRS y se viene la lluvia. Piastri marca nuevo record.

27: Se tocaron Lawson y Sainz y se quedaron. Antonelli superó a Ocon y es 8°. Colapinto quedó 15°.

26: sale el safety car.

25: sigue el safety car. La Ferrari quedó bastante rota.

24: Colapinto salió perdiendo porque quedó 17° y solo superó a Bortoletto, Gasly salió adelante y es 16°, aunque los Haas no pararon. Verstappen puso medias, el resto duras.

23: Colapinto estira a más de 3 segundos con el alemán de Sauber. Leclerc a boxes, pone duros. Se pegó Hamilton solo en la curva 3 rompiendo la Ferrari, safety car. Paran todo el resto. Los dos McLaren juntos.

22: Colapinto se alejó de Hulkenberg.

21: Esta vez el box de Alpine trabajó bien, pero Sauber lo hizo mejor y salió pegado. El argentino es 19°. Gasly quedó 12°.

20: la lluvia no llega y los que tienen gomas blandas como Colapinto estiran su parada. Franco a boxes, como Tsunoda y Hulkenberg, poniendo duras. Sale adelante del alemán.

19: Alonso a boxes, pone duros. Colapinto vuelve a ser 14°.

18: Gasly se alejó de Alonso y Colapinto está en DRS con el francés.

17: Investigan a Bortoletto por el alerón. Colapinto se mantienen cerca de Gasly. Max está a 12 segundos de Norris.

16: Max sigue más lejos de los MacLaren. Caen pocas gotas. Le ordenaron a Franco dejarle la posición a Gasly y lo supera.

15: Stroll pisa algo desprendido en el piso, que puede ser el alerón de Bortoletto. Piastri dice que cae lluvia.

14: Colapinto píerde mucho ritmo, pero trata de volver al DRS con Alonso.

13: Record de Norris. Bortoletto circula con el alerón roto. Gasly se le acerca a Colapinto

12: ahora se dice que la lluvia llegaría en 10/12 minutos. Leclerc ataca duro a Hadjar. Colapinto parece sufrir las gomas blandas y se aleja de Alonso.

11: Investigan toque Bortoletto-Stroll. Colapinto está a 0,8s de Alonso y mantiene esa ventaja con Gasly, que tiene medias.

10: La goma blanda empieza a sufrir consecuencias para Verstappen. Colapinto sigue cerca de Alonso con la misma goma.

9: Norris superó sin problemas a Verstappen por afuera. Stroll a boxes, puso duros.

8: Hadjar aguanta a Leclerc. Record de Piastri. Antonelli ataca a Tsunoda por el 11° lugar.

7: de Albon a Gasly hay un trencito. Bortoletto tiene el alerón delantero roto por un toque con Stroll.

6: Colapinto se va sobre Alonso. Piastri le saca 3 segundos a Max. Se viene una lluvia leve.

5: Colapinto speró a Gasly al final de la recta, casi se tocan.

4: Piastri marca record y se aleja. Max no puede seguirle el ritmo con blandas. Se anuncia lluvia en tres vueltas.

3: Piastri-Verstappen-Norris-Hadjar-Leclerc-Russell-Hamilton-Lawson-Sainz-Albon. Record de Piastri.

2: Albon es 10°. Había largado 15°. Colapinto casi lo superó en la largada, lo mismo que a Gasly. Alonso es 13°, largaba 10°.

Largada: Verstappen superó a Norris. Colapinto quedó 15°, superando a Bortoletto, que salió lento. Gran largada de Albon por afuera. Bearman largó de boxes.

A las 10 se puso en marcha la 15ª fecha de la temporada en Zadvoort, con los Mclaren largando como siempre adelante, con el líder Oscar Piastri en pole tras bajar el récord del circuito, y Lando Norris a su lado.

Detrás, el local y campeón Max Verstappen junto al mejor rockie del año, Isack Hadjar, con el Racing Bulls. Quizás sea la pareja para el 2026 en el equipo mayor de Red Bull.

Franco Colapinto larga con gomas blandas, lo mismo que Verstappen, Yuki Tsunoda y Nico HUlkenberg. Los Haas con duras, el resto con medias.

