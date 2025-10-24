La Capital | Ovación | Junín

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

El Canalla disputará 45 minutos claves ante el Verdolaga, pero el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta por tormentas para la región

24 de octubre 2025 · 12:01hs
El pasado 30 de agosto

Marcelo Bustamante / La Capital

El pasado 30 de agosto, la tormenta interrumpió el duelo entre Sarmiento y Central en Junín.

Rosario Central tendrá 45 minutos claves este viernes por la tarde frente a Sarmiento, con el partido pendiente de la séptima fecha que quedó trunco por la lluvia (fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo). No obstante, Junín sufrió un “fuerte temporal de lluvia y viento” que azotó a la zona y continúa el alerta amarilla.

Según consignó el diario Democracia de Junín, “el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias para coordinar la asistencia y los trabajos en los distintos sectores afectados” de la ciudad bonaerense.

Al respecto, detallaron que “bajo la coordinación de Defensa Civil, todas las áreas municipales trabajan con cuadrillas en diferentes puntos de la ciudad, junto a las fuerzas de seguridad, Bomberos y empresas de servicios públicos y privadas, con el objetivo de dar respuesta a los inconvenientes ocasionados principalmente por las fuertes ráfagas de viento”.

La lluvia forzó la interrupción del encuentro entre el Canalla y el Verdolaga el pasado sábado 30 de agosto y este viernes quedará por disputarse un tiempo de 23 minutos y otro de 22, como lo marca el reglamento. De igual manera, la grandes cantidades de agua que cayeron en la región en las últimas horas podrían dificultar la reanudación del partido, que está programado para las 16.

Centrall4
Central tiene 45 minutos pendientes ante Sarmiento que podrían reposicionarlo en las dos tablas.

Central tiene 45 minutos pendientes ante Sarmiento que podrían reposicionarlo en las dos tablas.

El temporal que azotó a Junín

Durante la noche del jueves, el fuerte temporal que azotó a las calles de Junín y la región comprometieron a varias zonas de la ciudad, con acumulación de agua, árboles caídos y sectores sin servicio eléctrico, según reportaron usuarios en redes sociales.

Las imágenes difundidas alertaron también a los hinchas canallas, ya que este partido frente a Sarmiento podría definir su clasificación a octavos de final del torneo Clausura (le alcanza con un empate) y su boleto a la próxima Copa Libertadores (en caso de llevarse la victoria).

>> Leer más: Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Alertas para Junín y la región

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas para Junín y la región. Esta advertencia anticipa que “El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes” y que “se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, agrega la alerta amarilla del SMN, lo que podría dificultar la normalidad de las acciones en el estadio Eva Perón. El pronóstico detalla que las tormentas continuarían por el resto de la jornada con una probabilidad de precipitaciones de entre un 40 y un 70 por ciento.

Noticias relacionadas
El piloto argentino ya cuenta con experiencia con las monoplazas de la categorìa

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

Franco Colapinto disputará el GP de México con la tranquilidad de continuar en la Fórmula 1.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

Bernardi entendió que debía dejar de lado la cláusula que no le permitía saltar a la división superior.

Newell's: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

El club de los Messi. La cancha de Leones FC en el barrio privado de la localidad de Alvear. Si la AFA le da el okey, empezará jugando en el estadio Ciudad de San Nicolás en el primer año.

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

En bolas y a los gritos

En bolas y a los gritos

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: Tengo extrañitis

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: "Tengo extrañitis"

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

El siniestro vial se registró este viernes a la mañana y otras dos personas sufrieron heridas por la colisión de un auto y un camión

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario
Política

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Ovación
La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026
Ovación

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

Newells: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Newell's: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Policiales
Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

La Ciudad
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo