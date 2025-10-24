Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

El Canalla disputará 45 minutos claves ante el Verdolaga, pero el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta por tormentas para la región

El pasado 30 de agosto, la tormenta interrumpió el duelo entre Sarmiento y Central en Junín.

Rosario Central tendrá 45 minutos claves este viernes por la tarde frente a Sarmiento , con el partido pendiente de la séptima fecha que quedó trunco por la lluvia (fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo). No obstante, Junín sufrió un “fuerte temporal de lluvia y viento” que azotó a la zona y continúa el alerta amarilla.

Según consignó el diario Democracia de Junín, “ el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias para coordinar la asistencia y los trabajos en los distintos sectores afectados” de la ciudad bonaerense.

Al respecto, detallaron que “bajo la coordinación de Defensa Civil, todas las áreas municipales trabajan con cuadrillas en diferentes puntos de la ciudad, junto a las fuerzas de seguridad, Bomberos y empresas de servicios públicos y privadas, con el objetivo de dar respuesta a los inconvenientes ocasionados principalmente por las fuertes ráfagas de viento”.

La lluvia forzó la interrupción del encuentro entre el Canalla y el Verdolaga el pasado sábado 30 de agosto y este viernes quedará por disputarse un tiempo de 23 minutos y otro de 22, como lo marca el reglamento. De igual manera, la grandes cantidades de agua que cayeron en la región en las últimas horas podrían dificultar la reanudación del partido, que está programado para las 16.

Centrall4 Central tiene 45 minutos pendientes ante Sarmiento que podrían reposicionarlo en las dos tablas. Marcelo Bustamante / La Capital

El temporal que azotó a Junín

Durante la noche del jueves, el fuerte temporal que azotó a las calles de Junín y la región comprometieron a varias zonas de la ciudad, con acumulación de agua, árboles caídos y sectores sin servicio eléctrico, según reportaron usuarios en redes sociales.

Las imágenes difundidas alertaron también a los hinchas canallas, ya que este partido frente a Sarmiento podría definir su clasificación a octavos de final del torneo Clausura (le alcanza con un empate) y su boleto a la próxima Copa Libertadores (en caso de llevarse la victoria).

Alertas para Junín y la región

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas para Junín y la región. Esta advertencia anticipa que “El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes” y que “se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, agrega la alerta amarilla del SMN, lo que podría dificultar la normalidad de las acciones en el estadio Eva Perón. El pronóstico detalla que las tormentas continuarían por el resto de la jornada con una probabilidad de precipitaciones de entre un 40 y un 70 por ciento.