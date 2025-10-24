Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

El Canalla completa el partido ante Sarmiento de Junín. El punto lo mete en octavos, pero la victoria lo encaminaría a ser primero en la tabla anual

Un partido chico para un premio que puede resultar enorme . Central tiene 45 minutos por delante en los que intentará jugar con todo el peso en el acelerador porque hay un usufructo al alcance de la mano que le puede permitir encarar lo que viene con muchísima más tranquilidad.

Este viernes el equipo de Ariel Holan completará el encuentro de la séptima fecha que quedó trunco por la lluvia (fue suspendido antes del inicio del complemento) frente a Sarmiento de Junín y si las cosas le salen bien meterá otro pleno. Se jugarán dos tiempos de 23 y 22 minutos respectivamente.

Este Central está peleando por cosas importantes y lo está haciendo en medio de un andar sólido, que le permite mantener activa la alianza con el protagonismo.

Para el Canalla puede resultar tentador el punto, que le aseguraría atesorar ya algunos objetivos que tiene en mente, pero la tentación de la victoria puede más que cualquier cosa.

>>Leer más: Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

Anun2MB Ariel Holan camina hacia el vestuario en el primer capítulo de Sarmiento v. Central. El partido no seguiría. Marcelo Bustamante / La Capital

El análisis es sencillo: si el equipo de Holan mantiene el empate en Junín logrará automáticamente el pasaje a los octavos de final del torneo Clausura, que fue una de las metas planteadas en el inicio del semestre. Lo que sí ese punto todavía no le asegurará el ingreso a la Copa Libertadores 2026. Para lograr eso necesita ganar y si lo hace va a la fase de grupos directo.

Ya con lo primero sonaría a suficiente como para sentir que la vuelta a Rosario con al menos un punto en el bolsillo resultaría un buen negocio. Pero lo dicho, un poco más allá hay un premio mayor que tienta y que invita a ir en busca de él.

A Central lo motiva la tabla anual

La tabla anual es lo que motiva a este Central y de lograr una victoria estaría dando un paso gigantesco hacia ese primer puesto que a esta altura ya casi tiene la obligación de lograr.

Anun3MB Central viene con el ánimo fortalecido tras el triunfo ante Platense, el cuarto de manera consecutiva. Marcelo Bustamante / La Capital

Está la posibilidad de que en estos próximos días el Canalla se asegure ese primer puesto en la tabla acumulada. Para ello debe vencer a Sarmiento y esperar que Boca no le gane a Barracas Central el lunes en el partido que tienen pendiente de la fecha 12, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

>>Leer más: En Central, Di María marca la diferencia: con 37 años es el goleador y el de más minutos en cancha

Es que si Central suma de a tres en Junín, el único que podría alcanzarlo es justamente el Xeneize, aunque para ello el Canalla debiera perder los tres partidos (Instituto, San Lorenzo e Independiente) y Boca sumar, además de los tres de Barracas Central, los nueve que habrá en disputa (ante Estudiantes, River y Tigre).

Todo esto si las pretensiones son tan altas como para querer cerrar todo este mismo fin se semana. Porque en Central saben que tienen hasta la finalización de la etapa regular para lograr ese primer puesto. Y lo hará sumando cuatro unidades (incluyendo también este medio partido en Junín) sin depender de lo que hagan los demás. Pero claro, asegurándolo lo más rápido posible le dará la tranquilidad de programar también de otra forma.

Anun4VB Coronel es víctima de falta ante Vélez y de ese penal el Canalla marcó la diferencia y ganó en Liniers. Virginia Benedetto / La Capital

Rápido y furioso

Desde lo futbolístico, habrá que ver qué es lo que propone Sarmiento, al que el punto parece caerle mucho mejor que a Central en medio de la pelea por la permanencia. Por eso la especulación de que difícilmente salga a quemar las naves o decidido a apropiarse de los tres puntos. En Central el punto aporta, pero el triunfo tienta e incluso las pruebas que realizó Holan en la semana hablan un poco de esas ganas de plantear un trámite con mucho ritmo, algo rápido y furioso.

Después de cuatro victorias (Gimnasia, River, Vélez y Platense) consecutivas, Central cuenta con la motivación y el envión deportivo necesario como para ir por todo a Junín. Será un partido especial, de pocos minutos, en lo que para el Canalla hay mucho en juego. Un partido cortito para ponerle toda la rapidez y la furia en busca del premio mayor.