La Capital | Ovación | Central

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

El Canalla completa el partido ante Sarmiento de Junín. El punto lo mete en octavos, pero la victoria lo encaminaría a ser primero en la tabla anual

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de octubre 2025 · 06:00hs
Central y Sarmiento jugaron 45 minutos en un terreno imposible y por eso Merlos lo suspendió.

Marcelo Bustamante / La Capital

Central y Sarmiento jugaron 45 minutos en un terreno imposible y por eso Merlos lo suspendió.

Un partido chico para un premio que puede resultar enorme. Central tiene 45 minutos por delante en los que intentará jugar con todo el peso en el acelerador porque hay un usufructo al alcance de la mano que le puede permitir encarar lo que viene con muchísima más tranquilidad.

Este viernes el equipo de Ariel Holan completará el encuentro de la séptima fecha que quedó trunco por la lluvia (fue suspendido antes del inicio del complemento) frente a Sarmiento de Junín y si las cosas le salen bien meterá otro pleno. Se jugarán dos tiempos de 23 y 22 minutos respectivamente.

Este Central está peleando por cosas importantes y lo está haciendo en medio de un andar sólido, que le permite mantener activa la alianza con el protagonismo.

El Canalla va con un punto en el bolsillo

Para el Canalla puede resultar tentador el punto, que le aseguraría atesorar ya algunos objetivos que tiene en mente, pero la tentación de la victoria puede más que cualquier cosa.

>>Leer más: Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

Anun2MB
Ariel Holan camina hacia el vestuario en el primer capítulo de Sarmiento v. Central. El partido no seguiría.

Ariel Holan camina hacia el vestuario en el primer capítulo de Sarmiento v. Central. El partido no seguiría.

El análisis es sencillo: si el equipo de Holan mantiene el empate en Junín logrará automáticamente el pasaje a los octavos de final del torneo Clausura, que fue una de las metas planteadas en el inicio del semestre. Lo que sí ese punto todavía no le asegurará el ingreso a la Copa Libertadores 2026. Para lograr eso necesita ganar y si lo hace va a la fase de grupos directo.

Ya con lo primero sonaría a suficiente como para sentir que la vuelta a Rosario con al menos un punto en el bolsillo resultaría un buen negocio. Pero lo dicho, un poco más allá hay un premio mayor que tienta y que invita a ir en busca de él.

A Central lo motiva la tabla anual

La tabla anual es lo que motiva a este Central y de lograr una victoria estaría dando un paso gigantesco hacia ese primer puesto que a esta altura ya casi tiene la obligación de lograr.

Anun3MB
Central viene con el ánimo fortalecido tras el triunfo ante Platense, el cuarto de manera consecutiva.

Central viene con el ánimo fortalecido tras el triunfo ante Platense, el cuarto de manera consecutiva.

Está la posibilidad de que en estos próximos días el Canalla se asegure ese primer puesto en la tabla acumulada. Para ello debe vencer a Sarmiento y esperar que Boca no le gane a Barracas Central el lunes en el partido que tienen pendiente de la fecha 12, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

>>Leer más: En Central, Di María marca la diferencia: con 37 años es el goleador y el de más minutos en cancha

Es que si Central suma de a tres en Junín, el único que podría alcanzarlo es justamente el Xeneize, aunque para ello el Canalla debiera perder los tres partidos (Instituto, San Lorenzo e Independiente) y Boca sumar, además de los tres de Barracas Central, los nueve que habrá en disputa (ante Estudiantes, River y Tigre).

Todo esto si las pretensiones son tan altas como para querer cerrar todo este mismo fin se semana. Porque en Central saben que tienen hasta la finalización de la etapa regular para lograr ese primer puesto. Y lo hará sumando cuatro unidades (incluyendo también este medio partido en Junín) sin depender de lo que hagan los demás. Pero claro, asegurándolo lo más rápido posible le dará la tranquilidad de programar también de otra forma.

Anun4VB
Coronel es víctima de falta ante Vélez y de ese penal el Canalla marcó la diferencia y ganó en Liniers.

Coronel es víctima de falta ante Vélez y de ese penal el Canalla marcó la diferencia y ganó en Liniers.

Rápido y furioso

Desde lo futbolístico, habrá que ver qué es lo que propone Sarmiento, al que el punto parece caerle mucho mejor que a Central en medio de la pelea por la permanencia. Por eso la especulación de que difícilmente salga a quemar las naves o decidido a apropiarse de los tres puntos. En Central el punto aporta, pero el triunfo tienta e incluso las pruebas que realizó Holan en la semana hablan un poco de esas ganas de plantear un trámite con mucho ritmo, algo rápido y furioso.

Después de cuatro victorias (Gimnasia, River, Vélez y Platense) consecutivas, Central cuenta con la motivación y el envión deportivo necesario como para ir por todo a Junín. Será un partido especial, de pocos minutos, en lo que para el Canalla hay mucho en juego. Un partido cortito para ponerle toda la rapidez y la furia en busca del premio mayor.

Noticias relacionadas
Juan Giménez es retirado en el carrito sanitario tras la lesión de rodilla que sufrió en el empate de Central ante Riestra.

Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central. 

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Alejo Veliz impacta de cabeza y marca el primero de Central en la victoria ante Vélez. El último triunfo como visitante del Canalla.

Central va a la caza de puntos importantes en un escenario en el que hasta aquí hizo un gran papel

El Gigante de Arroyito será sede de una de las semifinales de la Copa Argentina

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Lo último

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El siniestro se produjo a la mañana en Riobamba al 6200. En el lugar trabajan Bomberos Zapadores y personal del área de emergencias de la Municipalidad
Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Ovación
El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

Policiales
Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

La Ciudad
El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Tragedia en zona oeste: una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martin Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial
Política

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad
La Ciudad

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete
Política

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei
Política

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM
La Región

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo
Policiales

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia
Política

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer