Cómo le fue al Chacho Coudet cada vez que enfrentó a Central

Desde minutos antes de la medianoche del sábado que quedó establecido que Inter de Porto Alegre será el rival de Central en los play-offs por un lugar en octavos de final de la Copa Sudamericana, pero más allá de que es Inter y no Racing de Montevideo ni Always Ready de Bolivia (eran los otros dos potenciales rivales), el dato destacado es que el canalla se topará con un viejo conocido de la casa como lo es Germán Coudet. Sí, el Chacho Coudet pisará el Gigante primero y después, en Porto Alegre, intentará que su equipo ponga de rodillas al de Miguel Angel Russo. Y hace tanto que la ruleta del fútbol está girando con Coudet como técnico que no será la primera vez que enfrente al club en el que fue jugador primero y técnico después. Son tres las veces que Coudet enfrentó al canalla, siempre dirigiendo a Racing, y nunca perdió (ganó dos y empató la restante). Tuvo enfrente a Leo Fernández, a Edgardo Bauza y a Diego Cocca.