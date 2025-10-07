La Capital | Ovación | Central

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

A los 18 años, el juvenil zaguero central tuvo sus primeros minutos en primera. "Tengo que seguir trabajando como hasta ahora", le dijo a Ovación

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de octubre 2025 · 15:14hs
Ignacio Ovando

Marcelo Bustamante / La Capital

Ignacio Ovando, en la primera que tocó en la primera de Central, Enganchó ante la marca de Nacho Fernández.

El partido ante River generó mucha alegría en Central por la magnitud del triunfo, pero hubo un futbolista para quien esa noche de domingo quedará grabada a fuego en su memoria. Se trata de Ignacio Ovando, quien hizo su debut en primera división.

“Fue muy lindo porque empezás a caer de todo lo que viviste, te empiezan a llegar fotos, videos y viendo todo eso te hace revivir un poco lo que pasó el domingo a la noche”, relató el juvenil de 18 años (29 de junio de 2007) muchas horas después de ese momento de gloria que vivió.

El zaguero central le dijo a Ovación que “la emoción fue por todo lo que pasó, por haber debutado contra River y a estadio lleno, porque ganamos, porque lo hicimos ante un rival directo. Por todo eso que pasó, la que viví el domingo fue una noche de 10”.

>>Leer más: Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Ovando la viene peleando desde hace tiempo

Hace varios partidos que Ovando viene ocupando un lugar en el banco de suplentes, a la espera del debut, el que le llegó justo frente a un rival de peso, en el final de un partido que el entrenador Ariel Holan quería cerrar como sea, por eso el ingreso de un defensor más: “Si lo pensás un poquito, River es uno de los partidos que tranquilamente podés elegir para debutar, lo mismo que Boca, el clásico. Se me dio con uno de esos equipos y estuvo bueno”.

Advirtió que “la ilusión de que Holan me llamara la tuve durante todo el partido y cuando me llamaron estaba muy concentrado porque faltaban pocos minutos. Sabía que tiempo para festejar iba a haber de sobra y que en esos cinco minutos le tenía que meter con todo”.

Ovando2
Ovando no aguantó las lágrimas tras el partido de Central ante River en el que debutó y el capitán Jorge Broun lo contiene.

Ovando no aguantó las lágrimas tras el partido de Central ante River en el que debutó y el capitán Jorge Broun lo contiene.

La primera pelota que tocó

Ovando recordó a la perfección qué decisión tomó en la primera pelota que tocó en su debut. “Recibí con izquierda, me perfilé hacia afuera y cuando vi que venía Nacho Fernández me salió enganchar y hacer eso. Después lo vi a Fideo solo allá arriba y ni lo dudé, se la tiré”, dijo.

>>Leer más: Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

“Imaginaba que esto podía pasar. Trabajo desde principio de año para que diera y por suerte estoy muy preparado. Fue todo muy lindo, pero sobre todo porque el equipo pudo sumar de a tres”, agregó Ovando, a quien después de la lesión de Carlos Quintana se le abrió una posibilidad concreta para debutar. Es que después de Facundo Mallo y Juan Cruz Komar es el jugador que viene en la lista para ocupar un puesto en la zaga central auriazul.

Pese a ello se mantiene medido respecto a las expectativas. “Todo jugador está expuesto a alguna suspensión o una lesión, pero es algo que no le deseo a nadie. Todos lamentamos mucho lo que les pasó al Pela (Quintana) y Juan (Giménez), dos grandísimos jugadores”, relató.

Como primer o segundo marcador central

Los hinchas de Central todavía no lo conocen demasiado, por eso se describió como jugador. “Soy derecho, pero jugué muchos años de 6. Lo que pasa es que a medida que vas subiendo de categoría el uso de la zurda es casi vital para el puesto. Me da por igual jugar tanto por derecha como por izquierda”.

¿De ahora en más qué? “Lo que pienso es que esto es día a día, pero tengo que seguir trabajando como hasta ahora, que es lo que llevó a vivir lo del domingo a la noche. Empezaré a trabajar esta semana con mi psicóloga como lo vengo haciendo hace varios años y siempre apoyado en mi familia y mis amigos. Tiene que ser todo como hasta acá, que dio sus frutos”.

