El hecho histórico que vivió Central la última vez que Gallardo lo enfrentó en el Gigante

Después de casi cuatro años el Muñeco vuelve a Arroyito, donde no perdió nunca como DT. En el último presenció lo que fue un quiebre en la historia canalla

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

2 de octubre 2025 · 17:15hs
El Kily González y Gallardo se saludan en la previa. Fue la última vez que el Muñeco visitó a Central en el Gigante

River vuelve al Gigante de Arroyito para enfrentar a Central y lo hará nuevamente de la mano de Marcelo Gallardo, el entrenador que en su último partido como DT del equipo Millonario en Arroyito presenció el hecho histórico que se vivió en el Canalla.

En noviembre se van a cumplir cuatro años de ese partido, pero cualquier hincha de Central que apele a un mínimo de memoria recordará el impacto emocional que tuvo el hecho de que Marco Ruben se convirtiera en el goleador histórico del equipo de Arroyito en la era profesional.

Estuvo todo dado para que la fiesta fuera completa porque Central lo ganaba por dos goles y River se lo empató, pero el recuerdo de Ruben trepándose al alambrado, de cara a los hinchas, será imborrable. Y fue ante el River de un Gallardo que nunca más volvió al Gigante para enfrentar a Central.

Marco Ruben ya convirtió de palomita y lo grita con locura frente a los hinchas. Se había transformado en el goleador histórico.

Marco venía de convertir un triplete ante Colón, en Santa Fe, y con esos tres goles quedó a uno del por entonces goleador canalla Waldino Aguirre. Pero esta tarde del 28 de noviembre de 2021 se produjo un quiebre en la historia de Central.

>>Leer más: Marco Ruben se vistió de héroe y entró definitivamente en la historia sagrada de Central

Ruben anotó en el primer tiempo, de taco, tras un centro de Emiliano Vecchio y le dio alcance al Torito Aguirre, pero en el segundo fue por más y metió una palomita implacable después de un centro preciso de Lautaro Blanco para vencer la resistencia de Leandro Armani.

Marco Ruben llegaba así a los 99 goles y se convertía en el máximo anotador de la historia. Frente a un grande como River (tres días antes se había coronado campeón, a tres fechas del final, tras la contundente victoria por 4 a 0 sobre Racing) que dirigía nada menos que el Muñeco Gallardo, el mismo que estará el domingo en el Gigante después de casi cuatro años.

Así quedó el podio tras los dos goles de Marco Ruben ante el River del Muñeco Gallardo.

>>Leer más: Marco Ruben: "Fui un chico que cumplió el sueño de jugar en Central"

Cómo le fue a Central con Gallardo enfrente en Arroyito

Como técnico de River, Gallardo dirigió cuatro veces en el Gigante. ¿Cómo le fue a Central? Nunca le pudo ganar. Fueron tres empates y una victoria para el equipo de Núñez.

La primera visita

El primer antecedente data del 21 de febrero de 2016, por la cuarta fecha del torneo Transición. En el banco de Central en ese entonces estaba Eduardo Coudet.

En febrero de 2016 el River de Gallardo se enfrentó al Central del Chacho Coudet. Fue 3-3 con un gol de Herrera y dos de Larrondo.

En un partido lleno de goles Central y River repartieron puntos después de un 3 a 3 atrapante, con un gol de Germán Herrera y un doblete de Marcelo Larrondo.

>>Leer más: Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

Contra el Patón Bauza

Otro entrenador estaba en Central en febrero también, pero de 2019 (Superliga 2018/19). Edgardo Bauza había tomado las riendas del equipo y ese equipo del Patón también empató frente al River de Gallardo. Fue 1 a 1 con tanto de Agustín Allione.

En la Superliga 2018/19 el Patón Bauza dirigía a Central frente a Gallardo y su equipo. El partido terminó 1 a 1

El primero contra el Kily

En plena pandemia y con un Gigante de Arroyito totalmente vacío, River volvió a Arroyito de la mano del Muñeco Gallardo y el que lo esperaba era el Central del Kily González, por la quinta fecha de la Copa Diego Armando Maradona.

Ese día el Canalla no logró sumar, ya que fue victoria de River por 2 a 0 con goles de Ricardo Rojas y Damián Martínez en contra.

El Kily González y Gallardo se saludan en la previa del Central-River en noviembre de 2020, en plena pandemia.

Un día histórico

El último fue ese 2-2 de noviembre de 2021, en el que Ruben se transformó el máximo goleador canalla, frente al River que tres días antes se había coronado campeón de la Liga Profesional. Con esos dos goles de Marco, Central lo ganaba cómodo, pero River se la devolvió con un doble de Agustín Palavecino.

Centro de Blanco, cabezazo de Ruben y gol. El grito que agigantó aún más la figura de Ruben en Central.

