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Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes 2 de octubre

La Municipalidad de Rosario modificó el cronograma de recolección de residuos y adelantó el servicio nocturno del jueves 1° de octubre

1 de octubre 2026 · 10:40hs
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Se retomará el sábado con tareas intensivas de recolección e higiene en distintos puntos de la ciudad

Se retomará el sábado con tareas intensivas de recolección e higiene en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Rosario pide a los vecinos no sacar los residuos domiciliarios durante todo el viernes 2 de octubre, debido a la conmemoración del Día Municipal del Recolector de Residuos. Durante esa jornada no habrá servicio de recolección ni barrido en la ciudad.

La medida responde a la ordenanza N° 9634/2016 y alcanza a toda la ciudad. El jueves 1° de octubre, la Municipalidad adelantará el servicio de recolección nocturna. Por ese motivo, solicitó a los vecinos sacar los residuos antes de las 18 para facilitar el trabajo de los equipos de higiene urbana.

Desde la Dirección General de Higiene Urbana también pidieron evitar la disposición de residuos durante todo el viernes, con el objetivo de mantener la limpieza de la ciudad durante la jornada sin servicio.

El servicio se normalizará desde las 0 hora del sábado 3 de octubre. A partir de ese momento, el municipio realizará tareas intensivas de recolección e higiene urbana en distintos puntos de Rosario.

La Municipalidad también destacó la tarea de los trabajadores de los servicios de recolección y barrido y su aporte al mantenimiento y la limpieza de la ciudad.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima

Cómo hacer reclamos por la recolección de residuos en Rosario

Ante consultas o reclamos vinculados con la higiene urbana, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención ciudadana 147.

También pueden realizar consultas a través de MuniBot, el chatbot de la Municipalidad disponible por WhatsApp en el 341 544-0147, o ingresar el reclamo desde rosario.gob.ar con el perfil digital.

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