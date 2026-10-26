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Un escenario difícil para Alpine y Franco Colapinto, para un cierre de temporada que apuntaba para más

La última actualización de Alpine en Austin no fue ni tan profunda ni rindió frutos y sería la última del año, arrastrando a Franco Colapinto que viene de malas

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

26 de octubre 2026 · 22:00hs
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El Alpine de Franco Colapinto debió remarla en Austin

BWT Alpine

El Alpine de Franco Colapinto debió remarla en Austin, donde tuvo mucho apoyo argentino como se vio en las tribunas. El desarrollo del auto quedará estancado hasta el 2027.

Austin no dejó para nada buenas sensaciones. En el equipo Alpine y en Franco Colapinto. Parece mentira que después de la extraordinaria actuación del argentino en Madrid, la mejor en la Fórmula 1, llegaran tantas pálidas. Todo empezó por el error en Bakú y no se enderezó más. Por supuesto en Fórmula 1 los baches existen.

Pero la preocupación mayor pasa porque su mismo compañero, Pierre Gasly, dejó en claro que después de la última actualización presentada el domingo último, que por cierto de entrada no rindió frutos, no habrá más. Un escenario difícil para recuperar protagonismo y cortar esta racha, ahora que vienen México y Brasil.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Alpine se trazó como objetivo este año ser el mejor equipo del resto y, tal vez, soñar hasta con meterse en la conversación con los denominados “cuatro grandes”, a los que la revolución del nuevo reglamento no les hizo nada de mella. Señal que manejan un presupuesto mucho mayor al que la FIA controla, por supuesto indirectamente.

Por momentos pareció estar en condiciones de lograrlo, pero ahora, a 33 puntos con 5 GP por delante, parece una misión imposible. A menos que se repita un milagro como el de Brasil 2024, con el 2-3 de Esteban Ocon y Pierre Gasly.

>>Leer más: Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de México de la Fórmula 1

Un sexto puesto, ni tanto ni tan poco

Pero mirando las cosas en perspectiva, tampoco sería malo finalizar 6º en la Copa de Constructores y menos con un equipo agregado como el de Cadillac. Pasar de ser último en 2025 a quedar en mitad de tabla, debe leerse como un paso importante adelante. Solo habrá que ver cómo lo lee Alpine, que de la mano de Flavio Briatore ordenó su estructura, limpió elementos disruptivos y sumó ingenieros de gran prestigio, aunque su trabajo se verá recién en 2027.

Si a Alpine le será difícil alcanzar a Racing Bulls, del mismo modo parece protegido de los que lo persiguen, ya que le lleva 39 puntos al séptimo Haas. La cuestión es si puertas adentro se puede hablar de conformismo, después de que el mismo Briatore soñara con podios para este 2026.

En Austin se vieron claramente las distancias. Los ocho autos grandes llegaron y las migajas quedaron para el resto. Con Liam Lawson, de Racing Bulls, sólido 9º y Gasly sin poder luchar 10º.

Pierre Gasly dijo el límite de Alpine

Y Racing Bulls llevó actualizaciones, lo mismo Audi, y las pocas del tren trasero que dispuso Alpine no le dieron al menos en Austin las soluciones esperadas. Para colmo, Gasly aseguró que ya estaban en el techo del presupuesto y que deberían resignarse a que correrán con este coche hasta el final.

>> Leer más: Franco Colapinto cerró un domingo para olvidar rápido en Austin donde no salió nada y volvió a abandonar

La movida de Alpine que llegó para Zandvoort, explotó en Monza con la pole de Gasly y el buen rendimiento de ambos autos, y le dio a Colapinto en el Madring una actuación superlativa. Pero lo dicho, lo que parecía una seguidilla en Azerbaiyán se abortó encima por el exceso del argentino y nada ya sería igual.

Las penalizaciones arruinaron además dos de las tres carreras siguientes de Colapinto, más allá de que en Malasia terminó dignamente. Como así también problemas de fiabilidad que casi nunca tuvo desde que arribó a la escudería francesa.

El combo del toque con Lindblad

Un combo que se complementó con un accidente que quedó como incidente de carrera con Arvid Lindblad, pero en que quedó la duda, sobre si se pasó en la protección de la posición o el inglés se excedió en su optimismo para superarlo. Sea como sea, desde Bakú la protección a Gasly parece ser una condición necesaria para el argentino

La primera batalla en pista es contra el compañero y si ahora debe cuidarse de más, significará un paso atrás en su curva de crecimiento. Como intervenir para calmar la sinrazón de los haters argentinos en redes, luego de que el mismo Briatore se pusiera de punta.

Todo configura un panorama donde encontrar motivos para ilusionarse de aquí al final cueste. La rebeldía de Colapinto puede alterar un orden que parece establecido.

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