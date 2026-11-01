Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

El argentino finalizó 7º en México, tras dos largadas bárbaras, superando a su compañero Pierre Gasly, que jugó en equipo. Igual, lo investigan por una supuesta infracción. Kimi Antonelli, campeón

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Leclerc domina en el inicio y de fondo se ve el Alpine de Franco Colapinto, que superó a Norris entre otros. Gran largada del argentino en México.

Franco Colapinto cerró una gran carrera en México , con un séptimo puesto brillante tras dos muy buenas largadas. Terminó octavo, pero la sanción de 10 segundo a Oscar Piastri por provocar el abandono de Arvid Lindblad, lo ascendió un lugar. Mientras, Pierre Gasly finalizó 9º, pero ambos Alpine son investigados por supuesta infracción con banderas amarillas. Clasificación en suspenso.

Todo pasó en el momento del toque entre Piastri y Lindblad, en el inicio de la vuelta 59. Los Alpine venían inmediatamente detrás y se puso la bandera amarilla, desde la salida de las curvas 2 y 3 hasta la mitad del trayecto hasta la 4.

Se supone que ahí los Alpine no habrían aflojado lo suficiente, pese a que Lindblad se quedó afuera de la curva 2 y en un lugar que no entrañaba peligro para nadie.

Ganó Verstappen aguantando a Hamilton y a Antonelli, que se consagró campeón del mundo. Colapinto 8º, Gasly 10º.

A 2 vueltas del final, anuncian una posible infracción de Colapinto con bandera amarillas. Y también que investigarán a Piastri por la maniobra con Lindblad después de la carrera.

En la vuelta 64 Lawson superó a Gasly pero la maniobra es investigada.

En el relanzamiento, a 8 vueltas del final, Colapinto sostuvo a Gasly, que lo pasó por afuera y debió devolverle el lugar.

En la 59, mientras Piastri superaba a Lindblad,, pero el inglés se defendió por adentro. Se tocaron y perdió el de Racing Bulls, que rompió suspensión y abandonó. Piastri guió en el 7º lugar pero podría ser sancionado. Colapinto 8º.

Otra gran largada de Colapinto, que superó a Lindblad y Piastri, aunque ambos recuperaron, manteniendo a raya a Gasly.

En la 46 se puso la bandera roja porque se dañaron las protecciones. Colapinto quedó 9º y Gasly 12º. Entre ellos, Hulkenberg y Bearman.

En la 45 se pegó Bottas (rompió la suspensión delantera izquierda) y hubo safety car. Pararon Hamilton, Russell y Piastri. Lo mismo Gasly.

En la 43 paró el líder Antonelli y volvió 4º. Lidera Verstappen, seguido de Leclerc y Hamilton.

Colapinto en la vuelta 43 está a 5s de Lindblad y Gasly está a 5s.

En la 42 cuando ya lo tenía para pasar, Hadjar paró y Colapinto volvió a ser 9º. Gasly quedó 10º.

En la 41 paró Bearman y Colapinto quedó 10º, cerquita de Hadjar.

Paró Bortoleto y Colapinto es 11º, a 2s de Hadjar que lleva gomas de 31 vueltas.

Gasly está vez jugó en equipo y dejó pasar a Colapinto que lo pasó como un rayo. Es 12º.

En la 37 paró Lindblad y quedó 10º, detrás de Bearman y Bortoleto que no pararon.

Colapinto paró en la 36 y salió detrás de Gasly, delante de Hulkenberg, en el 12º lugar.

En la 34 paró Russell y cumplió la sanción, saliendo detrás de Colapinto y justo delante de Piastri. El argentino es 7º.

En la 33, Piastri superó a Bearman y quedó 9º, detrás de Colapinto.

En la vuelta 32 paró Hulkenberg y salió detrás de Gasly en el 14º lugar.

Paró en la 29 Hamilton y salió 6º.

En la 28 pararon juntos Leclerc y Verstappen. Como el monegasco cumplió la sanción, el neerlandés lo superó. Volvieron 5º y 6º.

Piastri paró en la 27 y Colapinto subió al 8º puesto. El australiano quedó 12º.

En el giro 24 Gasly superó a Hirokawa para ser 16º. Antes, Bearman superó a Bortoletto para quedar 11º y atacar a Hulkenberg.

En la vuelta 18 Gasly fue el primero en dejar las gomas blandas por las medias.

Sobre la vuelta 13 salió la sanción de 5 segundos a Leclerc y de 10 a Russell por los incidentes.

Norris superó al argentino en la vuelta 7 y en la 9, luego de un VSC por el abandono de Stroll (antes lo hizo Alonso), Piastri lo dejó atrás, quedando Colapinto 9º, 3s por delante de Hulkenberg.

Russell and Hadjar made contact on the opening lap!



This is how the Red Bull driver got sent into a spin at Turn 6 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rqzY8XfxUt — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

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Russell se tocó con Hadjar en la curva 3 y el francés entró en trompo. El francés debió pasar por boxes.

THIS MOMENT!



Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Espectacular largada de Franco, que ganó cuatro posiciones y pasó de 11º a 7º, con Gasly casi parado que bajó al 13º puesto. Leclerc y Verstappen superaron a Hamilton, aunque el monegasco cortando una curva. Ambas Ferrari son investigados porque los dos se fueron en la curva 4.

Colapinto, los Audi y Verstappen, los únicos con gomas medias. El resto con blandas.

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