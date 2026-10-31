La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto no pudo alcanzar la Q3 pero larga en un expectante 12º lugar el GP de México

El argentino siempre estuvo un paso atrás de Pierre Gasly, que volvió a pasar el último corte pero larga justo adelante.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

31 de octubre 2026 · 19:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Alpine de Franco Colapinto

BWT Alpine

El Alpine de Franco Colapinto, listo para salir a la pista del Hermanos Rodríguez. Largará 12º el GP de México.

Franco Colapinto cerró una clasificación que no lo dejó conforme pero que tampoco es para desechar. Largará 12º el GP de México este domingo a las 17, justo detrás de su compañero de Alpine Pierre Gasly, que lo superó en todo momento y nuevamente alcanzó la Q3. Pole para Lewis Hamilton.

El argentino fue superado el viernes en el único ensayo que tuvo, ya que el primero le cedió el auto a Gabriele Mini. Y también lo hizo en todos los intentos de la clasificación, girando en el orden de las tres décimas.

El único momento en que Colapinto fue más rápido que Gasly fue en la FP3, donde finalizó 22 milésimas adelante en el 12º lugar. Y esa fue la posición que ocupará en la salida de los Hermanos Rodríguez, ahí nomás de los puntos, por lo que precisará que haga gala de sus buenas largadas para meterse en la conversación.

La pregunta será si, como viene pasando desde el golpe en Bakú, cuidará a Gasly o intentará ir por él desde el vamos, teniendo a otro buen largador como Hulkneberg al lado. Se sabe que Gasly es un gran clasificador pero deja mucho que desear en carrera.

>>Leer más: El fanatismo de Colapinto por Boca antes del clásico ante River: "Capaz pregunto por la radio"

Qué paso en la Q3 de México

Después de los primeros intentos, Gasly quedaba en un meritorio 6º lugar, pero tras el segundo, pese a que mejoró, no pudo escapar del 10º lugar, detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson.

Charles Leclerc se erigía como el hombre a batir tras el primer intento y se le deslizó el auto en el segundo, por lo que le dejó el camino a George Russell, que primero lo superó, y luego a Hamilton que se quedó con la pole.

Qué paso en la Q2 de México

El primer intento de Colapinto fue 387 milésimas más lento que el de Gasly, pero con ambos Alpine afuera de los diez primeros.

Y en el segundo tiempo, los dos mejoraron pero fue el francés el que pasó a la Q3 otra vez con el 10º lugar, 28 milésimas por delante de Hulkenberg. Colapinto subió al 12º lugar, delante de Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz. De nuevo la diferencia entre los pilotos de Alpine rondó las tres décimas, en este casi, 362 milésimas.

>> Leer más: Un escenario difícil para Alpine y Franco Colapinto, para un cierre de temporada que apuntaba para más

Qué paso en la Q1 de México

Los pilotos de Alpine jugaron al filo, sobre todo Colapinto, que clasificó 15º y pasó el corte por solo 113 milésimas. El argentino hizo solo el primer intento y como el segundo venía peor, lo abortó y se volvió a boxes, pese a que podría abrir una nueva.

Gasly hizo lo mismo, pero estaba 323 milésimas por delante y mejor parapetado en el 13º puesto. Al quedarse Fernando Alonso tras su primer intento, el debutante Ryo Hirakawa no pudo pasar a la Q2 y los Williams lo intentaron, al punto que Carlos Sainz quedó 16º, a solo 4 milésimas de Colapinto.

Además de Alex Albon, Alonso, Hirokawa, Lance Stroll y los Cadillac quedaron afuera.

Noticias relacionadas
El Alpine de Franco Colapinto debió remarla en Austin, donde tuvo mucho apoyo argentino como se vio en las tribunas. El desarrollo del auto quedará estancado hasta el 2027.

Un escenario difícil para Alpine y Franco Colapinto, para un cierre de temporada que apuntaba para más

Franco Colapinto no pudo levantar en Austin e intentará recuperarse en México este domingo.

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto, instantes antes de salir a pista en Austin. La carrera fue un fiasco para el argentino.

Franco Colapinto cerró un domingo para olvidar rápido en Austin donde no salió nada y volvió a abandonar

La penalización condicionó la clasificación de Franco Colapinto en Austin.

Franco Colapinto largará en la última fila el GP de Estados Unidos en Austin

Las más leídas

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Newells vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Lo último

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

Copa Santa Fe: Newells empató ante Atlético Tostado en la primera final

Copa Santa Fe: Newell's empató ante Atlético Tostado en la primera final

Un salario mínimo ya no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario

Un informe indica que el costo promedio para arrendar esas unidades en octubre se ubicó en 400 mil pesos, sin contar el gasto de las expensas

Un salario mínimo ya no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario
El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: Era dinero para sueldos y alquileres
Policiales

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: "Era dinero para sueldos y alquileres"

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario
La Ciudad

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario

La agrotecnológica Plantium despidió a más de 80 empleados en Villa Constitución
Economía

La agrotecnológica Plantium despidió a más de 80 empleados en Villa Constitución

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe
La Región

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Por Miguel Pisano
La Región

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Las más leídas
Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Newells vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Ovación
Franco Colapinto no pudo alcanzar la Q3 pero larga en un expectante 12º lugar el GP de México

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto no pudo alcanzar la Q3 pero larga en un expectante 12º lugar el GP de México

Franco Colapinto no pudo alcanzar la Q3 pero larga en un expectante 12º lugar el GP de México

Franco Colapinto no pudo alcanzar la Q3 pero larga en un expectante 12º lugar el GP de México

Argentino derrotó a Defensores de Glew y pudo salvar la categoría

Argentino derrotó a Defensores de Glew y pudo salvar la categoría

Central Córdoba igualó ante Cañuelas en Tablada por el Reducido

Central Córdoba igualó ante Cañuelas en Tablada por el Reducido

Policiales
Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna
Policiales

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: Era dinero para sueldos y alquileres

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: "Era dinero para sueldos y alquileres"

Detienen a un adulto y a un menor de edad por venta de drogas

Detienen a un adulto y a un menor de edad por venta de drogas

La Ciudad
Un salario mínimo ya no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario
La Ciudad

Un salario mínimo ya no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y dos hombres sufrieron quemaduras

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y dos hombres sufrieron quemaduras

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico
Información General

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Por Martín Stoianovich
Policiales

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Vóley: Normal 3, una Escuela con mucha mística que sueña con ser un club

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Normal 3, una "Escuela" con mucha mística que sueña con ser un club

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado
Policiales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Gestiones de Newells para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gestiones de Newell's para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot
La Ciudad

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales
La ciudad

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez
Política

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez

Reforma en seguridad sin acuerdo: Es una discusión ideológica, afirmó Angelini
Política

Reforma en seguridad sin acuerdo: "Es una discusión ideológica", afirmó Angelini

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula
Política

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

Presupuesto 2027: el Gobierno de Santa Fe en el desafío de hacer más con los mismos recursos
Economía

Presupuesto 2027: el Gobierno de Santa Fe en el desafío de "hacer más con los mismos recursos"

Las Pymes, contra las cuerdas: reclaman leyes, alivio fiscal y un cambio de rumbo
Economía

Las Pymes, contra las cuerdas: reclaman leyes, alivio fiscal y un cambio de rumbo

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en terapia intensiva
Policiales

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en terapia intensiva

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: Vamos a ir rápido
La Ciudad

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: "Vamos a ir rápido"

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables
Policiales

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables

Le dio positivo el test de alcoholemia pero no se llevaron el auto porque no había grúas
La Ciudad

Le dio positivo el test de alcoholemia pero no se llevaron el auto porque no había grúas

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Política

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad