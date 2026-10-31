Franco Colapinto no pudo alcanzar la Q3 pero larga en un expectante 12º lugar el GP de México

El argentino siempre estuvo un paso atrás de Pierre Gasly, que volvió a pasar el último corte pero larga justo adelante.

El Alpine de Franco Colapinto, listo para salir a la pista del Hermanos Rodríguez. Largará 12º el GP de México.

Franco Colapinto cerró una clasificación que no lo dejó conforme pero que tampoco es para desechar. Largará 12º el GP de México este domingo a las 17, justo detrás de su compañero de Alpine Pierre Gasly, que lo superó en todo momento y nuevamente alcanzó la Q3. Pole para Lewis Hamilton.

El argentino fue superado el viernes en el único ensayo que tuvo, ya que el primero le cedió el auto a Gabriele Mini. Y también lo hizo en todos los intentos de la clasificación, girando en el orden de las tres décimas.

El único momento en que Colapinto fue más rápido que Gasly fue en la FP3, donde finalizó 22 milésimas adelante en el 12º lugar. Y esa fue la posición que ocupará en la salida de los Hermanos Rodríguez, ahí nomás de los puntos, por lo que precisará que haga gala de sus buenas largadas para meterse en la conversación.

La pregunta será si, como viene pasando desde el golpe en Bakú, cuidará a Gasly o intentará ir por él desde el vamos, teniendo a otro buen largador como Hulkneberg al lado. Se sabe que Gasly es un gran clasificador pero deja mucho que desear en carrera.

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Qué paso en la Q3 de México

Después de los primeros intentos, Gasly quedaba en un meritorio 6º lugar, pero tras el segundo, pese a que mejoró, no pudo escapar del 10º lugar, detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson.

Charles Leclerc se erigía como el hombre a batir tras el primer intento y se le deslizó el auto en el segundo, por lo que le dejó el camino a George Russell, que primero lo superó, y luego a Hamilton que se quedó con la pole.

Qué paso en la Q2 de México

El primer intento de Colapinto fue 387 milésimas más lento que el de Gasly, pero con ambos Alpine afuera de los diez primeros.

Y en el segundo tiempo, los dos mejoraron pero fue el francés el que pasó a la Q3 otra vez con el 10º lugar, 28 milésimas por delante de Hulkenberg. Colapinto subió al 12º lugar, delante de Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz. De nuevo la diferencia entre los pilotos de Alpine rondó las tres décimas, en este casi, 362 milésimas.

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ELIMINATED IN Q2



11. Hulkenberg

12. Colapinto

13. Piastri

14. Bortoleto

15. Bearman

16. Sainz#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Rca6vIwwB8 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Qué paso en la Q1 de México

Los pilotos de Alpine jugaron al filo, sobre todo Colapinto, que clasificó 15º y pasó el corte por solo 113 milésimas. El argentino hizo solo el primer intento y como el segundo venía peor, lo abortó y se volvió a boxes, pese a que podría abrir una nueva.

Gasly hizo lo mismo, pero estaba 323 milésimas por delante y mejor parapetado en el 13º puesto. Al quedarse Fernando Alonso tras su primer intento, el debutante Ryo Hirakawa no pudo pasar a la Q2 y los Williams lo intentaron, al punto que Carlos Sainz quedó 16º, a solo 4 milésimas de Colapinto.

Además de Alex Albon, Alonso, Hirokawa, Lance Stroll y los Cadillac quedaron afuera.